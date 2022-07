Après Pique-nique, premier album paru en 2017, Jo Wedin et Jean Felzine remettent le couvert chez nos amis d'At(h)ome pour un deuxième album sobrement intitulé Jo & Jean . Tu as, évidemment, déjà entendu parler de Jo Wedin et Jean Felzine, n'est-ce pas ? Non ? Ah, c'est embêtant, car il ne va pas falloir compter sur moi pour te présenter le CV de la chanteur Suédoise et du leader du groupe clermontois Mustang (j'ai quand même réussi à situer plus ou moins les choses non ?). Le couple, à la ville comme à la scène, a profité des désagréments de la Covid et d'un changement de distributeur pour présenter non pas un EP comme cela était initialement prévu, mais bien un album complet.



Pour ce nouvel effort, c'est du côté de la pop deluxe avec ses accents funk, disco et synthétique que le duo a choisi de s'aventurer. Les thèmes de l'amour et de la vie de couple sont abordés sans filet, avec une pincée d'humour et beaucoup de spontanéité tout au long de cet album chanté aussi bien en français qu'en anglais et en suédois. La critique du machisme et du regard de la société sur les femmes, la passion du plaisir charnel et l'intemporelle guerre des sexes sont évoqués avec poésie et justesse. Sur fond de rythmes rétro, disco, funk ou d'ambiance soul rafraîchissante, Jo & Jean est un disque qui surprend et qui détend. Le duo de voix est invariablement juste, les textes sont bien sentis et on ne peut que succomber au charme de l'ensemble. Ce genre de disque envoûtant qui te colle à la peau. Tout simplement.

gui de champi