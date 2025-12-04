Après un premier album remarqué, Low tide, JJH Potter revient avec Ghosts unveiled, un disque à la fois intime et universel, où la folk se fait le miroir des failles humaines. Le chanteur français, installé à Strasbourg, compose et chante en anglais avec une aisance telle qu'on pourrait croire à un songwriter de l'Amérique profonde, dans un coin feutré où les silences comptent autant que les notes. Influencé par le Velvet Underground, la présence de voix féminines de Sébéa & Djeline, ses filles, fait écho à la présence de Nico sur le disque warholien.



Dès l'ouverture, "Someone else's book", l'ambiance est posée : une guitare acoustique finement tressée, une voix douce, presque chuchotée, et des paroles qui interrogent le conditionnement social, les rêves enfouis, les blessures anciennes. Mais Ghosts unveiled n'est pas un album noir. Il est mélancolique, oui, mais dans une forme de lumière. Une lumière tamisée, comme celle d'un feu de cheminée autour duquel on se raconte les histoires d'un passé encore brûlant. L'artiste convoque ses fantômes - la peur, la perte, la mémoire, l'absence - pour mieux les apprivoiser. C'est une forme d'exorcisme doux, porté par un jeu de guitare épuré, au service du mot, du frisson, du juste souffle. L'un des sommets de l'album, "Goodbye love", brille par sa simplicité bouleversante. Une chanson d'adieu qui ne verse jamais dans le pathos, mais touche au cœur par son dépouillement et sa sincérité. Sur "The stroke", JJH Potter aborde un sujet rare dans la musique folk : l'accident vasculaire cérébral. Le texte est cru, lucide. L'une des grandes forces de Ghosts unveiled réside dans les harmonies vocales cristallines de ses deux filles, qui accompagnent régulièrement le chant de leur père. Leurs voix, pures et vibrantes, rappellent les duos mythiques, et ajoutent une dimension presque sacrée aux compositions. Le disque devient alors une affaire de transmission, de filiation, de réconciliation avec soi et les autres.



Avec Ghosts unveiled, JJH Potter signe un album d'une grande maturité, sobre et profondément touchant. Un disque qui prend le temps, qui ne cherche pas l'esbroufe, mais qui installe durablement son empreinte dans l'âme de l'auditeur. Un compagnon idéal pour les jours calmes, les fins de soirée, les longues traversées intérieures. Un disque à écouter d'une traite, en laissant les fantômes apparaître...

JC

Publié dans le Mag #66