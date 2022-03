Airline Evol Psalm 4 Speed cobra As far as can think Heaven's raven Slow

Beauté et émerveillement sont les mots s'éveillant de notre esprit lorsqu'on découvre en longueur le dernier disque des Tourangeaux de Jim Ballon. Plastic shores ou 7 titres d'obédience indie-rock, option réverbération spatiale, nourrie par les influences de Black Angels et du Velvet Underground. Accrocheuse et pleine de sensibilité, la musique de Jim Ballon est propice à l'évasion et la contemplation, tout en prenant soin de ne pas trop nous dérouter (seul "Heaven's raven" nous sort un peu de cette quiétude dominante du disque). Ces membres du Capsul Collectif (dont Rank-O, Circé, Yachtclub ou Nour font, entre autres, partie) ont le chic pour trouver les bons mouvements, les bonnes cassures, les bons mots et les bons arrangements au bon moment, comme si ce récital un peu monobloc était un programme thérapeutique sonore adapté pour des patients ayant les mêmes types de symptômes. Si un mal profond vous ronge, cette œuvre progressive, pénétrante et défiant l'espace-temps, pourrait bien être votre remède.

Ted