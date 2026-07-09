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Unexpected

Jeune Senior Weekend
LP : Unexpected
Style : New wave
Date de sortie : 14/08/2025
Turn on the lights
Paralysed
Des signaux de fumée
The river
Unexpected slap
VHS
Rocksteady
Cerfs-volants
The woods
Legs

Jeune Senior Weekend - Unexpected Un petit coup de new wave pour retrouver les sonorités du début des années 80 ? Les sons des boites à rythmes un brin désuets, les synthés un poil organistiques, les guitares moins présentes et plus subtiles, la basse trépidante, les chants plus fragiles ? La new wave donc. Eh bien, c'est la proposition que Jeune Senior Weekend t'offre avec leur premier album Unexpected. Ce quintet catalan (côté français car venant de Perpignan), constitué de membres de Hellolisa et Hair And The Iotas, reprend les codes avec minutie pour en faire véritablement un revival de cette époque, du temps des Marquis De Sade et autres Taxi Girl. Avec un chant masculin et/ou féminin, en anglais ou parfois en français, Jeune Senior Weekend te replonge tout au long des 10 titres dans la musique de ta jeunesse (ou celle de tes parents...). L'occasion de retrouver ce style musical mélancolique, mais que les Catalans plaisent à dynamiser pour que te prenne une certaine envie de bouger tes fesses et ne pas tomber dans du post new wave sous Tranxene. Serait-on à l'aube d'une new new wave ? Pour le savoir, il suffit pour toi de suivre Jeune Senior Weekend.

Eric
Juillet 2026

Publié dans le Mag #70

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