Un petit coup de new wave pour retrouver les sonorités du début des années 80 ? Les sons des boites à rythmes un brin désuets, les synthés un poil organistiques, les guitares moins présentes et plus subtiles, la basse trépidante, les chants plus fragiles ? La new wave donc. Eh bien, c'est la proposition que Jeune Senior Weekend t'offre avec leur premier album Unexpected. Ce quintet catalan (côté français car venant de Perpignan), constitué de membres de Hellolisa et Hair And The Iotas, reprend les codes avec minutie pour en faire véritablement un revival de cette époque, du temps des Marquis De Sade et autres Taxi Girl. Avec un chant masculin et/ou féminin, en anglais ou parfois en français, Jeune Senior Weekend te replonge tout au long des 10 titres dans la musique de ta jeunesse (ou celle de tes parents...). L'occasion de retrouver ce style musical mélancolique, mais que les Catalans plaisent à dynamiser pour que te prenne une certaine envie de bouger tes fesses et ne pas tomber dans du post new wave sous Tranxene. Serait-on à l'aube d'une new new wave ? Pour le savoir, il suffit pour toi de suivre Jeune Senior Weekend.

Eric

Publié dans le Mag #70