Ça faisait un moment qu'on n'avait plus trop de nouvelles des irrévérencieux Parisiens, hormis l'escapade Interior Queer (groupe auteur d'un disque en 2014 avec les ¾ de Jetsex plus Bruno Ravi au chant à la place de Miko Bilbao). Les voilà qui reviennent avec un troisième album enregistré chez Francis Caste, au titre presque trompeur car s'ils étaient Down ! Down ! Down ! depuis 10-15 ans, là ils sont plutôt en mode Up ! Up ! Up ! Bien en forme donc, avec toujours la même envie d'en découdre ("Shit me not") et ce style très reconnaissable, oscillant entre punk-rock, hardcore mélodique, groove surpuissant, et des formations comme The Hard-Ons, The Dwarves, RKL (le chanteur Barry est d'ailleurs en guest sur "Avigdor Arikha" avec Tomoï des Burning Heads) ou Suicidal Tendencies. La voix de Miko a parfois des intonations/débits à la Mike Muir, mais aussi Jim Lindberg de Pennywise, quand Yann-Cédric (guitariste originel de retour) nous régale de ses riffs fiévreux et tranchants. Mais Jetsex se distingue aussi grâce aux pattes magiques de Nono (batterie) et aux doigts supersoniques de Jimmy Jazz (basse), s'autorisant quelques solos dont il a le secret ("Inside"). Down ! Down ! Down !, ce qui compte ce n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Pas sûr que cela se fasse en douceur avec Jetsex, mais on a connu pire bande son pour accompagner un crash.