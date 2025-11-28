Je ne vais pas mentir, jusqu'à l'annonce de leur nouvel album, Rack, The Jesus Lizard faisait partie de ces noms mythiques qui m'intimidaient plus qu'ils ne m'inspiraient. Une légende du noise rock souvent citée à côté de Shellac ou Fugazi, un groupe culte adoubé par Nirvana et Steve Albini, mais que je n'avais, jusque-là, qu'effleuré. Trop sauvage, trop anguleux peut-être pour mes oreilles encore peu habituées à cette brutalité élégante. Alors quand on m'a proposé d'écrire une chronique - et, cerise sur le chaos, de rencontrer David Yow en interview - j'ai décidé de plonger. Et quelle claque.



Rack est leur premier album studio depuis 1998, un retour que personne - y compris eux-même - ne semblait envisager sérieusement. Pourtant, dès les premières secondes de l'ouverture "Hide and seek", inspirée d'une fable mexicaine et de la voix fantomatique de Lhasa de Sela, on comprend que The Jesus Lizard n'est pas revenu pour faire du fan service. Le morceau est dense, tendu, traversé par des fantômes et des éclats de violence. Le riff de Duane Denison y est sinueux, impitoyable, et Yow, du haut de ses 64 ans, crache des lignes hallucinées avec une intensité qui ferait pâlir un chanteur de vingt piges. Je suis pris. Littéralement. Ce disque, c'est une course sans frein. Des titres comme "Alexis feels sick", "Grind" ou "Lord Godiva" suintent le groove toxique et la tension sourde. La basse de David Wm. Sims est mise au premier plan, véritable colonne vertébrale d'un son à la fois millimétré et organique. La batterie de Mac McNeilly, quant à elle, n'a rien perdu de sa frappe chirurgicale. Quant à Denison, il assemble des riffs blues, noise, jazz même, avec une classe qui m'a tout simplement scié, parfois à contre pied du chant. Et ce morceau, "Moto(R)", inspiré d'une mésaventure dans des chiottes publiques parisiennes... qui d'autre qu'eux pouvait transformer une anecdote absurde en hymne abrasif ?



Mais au-delà de la musique, ce qui m'a frappé, c'est la sincérité. En interview, David Yow me confie qu'il ne voulait pas décevoir leur public, habitué à le voir se jeter dans la foule dès le premier morceau, et qu'il a dû prendre un coach pour la partie physique. Tout est là. The Jesus Lizard ne revient pas pour se reposer sur sa réputation. Le groupe revient parce qu'il en a besoin, parce que leur musique brûle encore en eux. Et désormais en moi. Je n'aurais jamais imaginé, un jour, interviewer ce groupe-là. Encore moins en faire une couverture. C'est le genre de choses qui n'arrive pas. Et pourtant. Me voilà, quelques décennies après leurs débuts, à vibrer pour un disque qui aurait très bien pu ne jamais exister, et qui sonne pourtant comme une renaissance. Un rappel que certains groupes, même après tout ce temps, n'ont rien perdu de leur pouvoir de nuisance, ni de fascination. Rack est un choc. Une décharge. Une leçon. Je ne les ai pas vus (re)venir, et maintenant, je n'arrive plus à les lâcher.

JC

Publié dans le Mag #66