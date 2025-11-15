Il s'agit d'une interview exclusive puisque les vétérans de la noise-rock américaine The Jesus Lizard sont de retour après deux décennies d'absence discographique. Après un live furieux à Paris, on a attendu sagement que la tournée se termine pour réaliser cette entrevue à distance, entre deux meetings, dans une ambiance résolument DIY. Merci au groupe et à leur manager pour leur disponibilité, malgré les contraintes du moment.

The Jesus Lizard Bonjour ! Merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec nous, malgré les imprévus.

Le manager : Pas de soucis, on a eu notre propre lot de retards ! Je vais passer le téléphone aux membres du groupe à l'arrière, ils se le feront tourner entre eux.

Merci ! C'est une vraie interview à l'ancienne, dans l'esprit DIY. Merci à vous tous !

David (chant) : Bonjour !



On peut commencer par une petite actu brûlante : à Lyon, vous avez eu une alerte incendie pendant les balances, et des soucis avec le van... Mis à part ça, comment se passe la tournée ?

David : Elle se passe très bien, vraiment. Le public est au rendez-vous, l'accueil est excellent, on se sent en forme, je pense que nous jouons bien, et on prend plaisir à être sur scène. Tout roule.

Tu peux enlever le "je pense" car vous jouez vraiment bien. J'étais à l'Élysée Montmartre, et c'était un concert mémorable. Je vous attendais depuis longtemps, et vivre ça en live, c'était puissant.

David : Oui, c'était une excellente date pour débuter la tournée. Elle a donné le ton.



Cela faisait plus de vingt ans depuis la sortie de votre dernier album. Comment avez-vous vécu cette longue parenthèse ? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de replonger dans l'aventure studio avec Rack ?

David : Même si on n'a pas enregistré pendant tout ce temps, on a continué à faire des concerts ponctuellement, des réunions de groupe. Ça se passait bien, on aimait toujours jouer ensemble, traîner ensemble... Alors au bout d'un moment, on s'est dit : « Pourquoi ne pas écrire de nouveaux morceaux ? Histoire d'avoir un peu de nouveau à jouer sur scène ». On a travaillé tranquillement, chanson par chanson, on faisait des démos, puis on les mettait de côté avant de passer à la suivante. Et petit à petit, on s'est retrouvé avec assez de matière pour faire un album.



L'un des morceaux, "Lord Godiva", date justement de l'époque. Comment s'est-il retrouvé sur l'album ?

David : Oui, c'est un vieux titre qu'on avait déjà travaillé sous différentes versions, sans jamais le sortir. Il y a aussi "Falling down", basé sur une démo des années 90 qu'on n'avait jamais vraiment finalisée. C'est agréable, quand tu lances un nouveau projet, d'avoir une ou deux vieilles pistes pour amorcer le mouvement. Ça te donne une direction. Et une fois lancé, les idées neuves commencent à affluer.



Vous avez gardé deux morceaux pour le Record Store Day et les avez sortis en vinyle. Pourquoi ne pas les avoir inclus sur Rack ?

David : On voulait que Rack respecte une certaine durée. On avait trouvé un enchaînement de titres qui nous plaisait vraiment, et on ne voulait pas le bousculer. De leur côté, "Cost of living" et "West side" formaient un bon duo, donc ils sont sortis ensemble, à part. C'était prévu comme ça dès le départ, et ça s'est fait naturellement.



Vous êtes aujourd'hui répartis entre plusieurs villes : Los Angeles, New York, Chicago, Nashville... Comment avez-vous composé dans ces conditions ? Grâce aux nouvelles technologies ?

David : Oui, on a tous bossé à distance au début. On s'envoyait des démos faites maison via Internet. Chacun écoutait, proposait des idées. Puis on se retrouvait en vrai pour répéter et peaufiner les arrangements. Ce n'est pas si différent d'avant. À l'époque, on vivait à proximité les uns des autres, donc tout allait un peu plus vite. Mais le processus est resté le même : quelqu'un propose une idée, on l'enregistre, on la partage, on l'enrichit ensemble. On utilise la technologie moderne, mais on ne s'y repose pas. On reste un vrai groupe rock live, à quatre. (David passe le téléphone à Duane)

Duane (guitare) : L'album a d'ailleurs été enregistré live, tous ensemble en studio. Pas de superpositions d'instruments à distance, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui.



Et sur scène, David, tu commences par un slam dès la première chanson, t'es-tu préparé physiquement ? Je dois avouer que dans la fosse photo, je ne m'y attendais pas du tout...

David : Le slam dès le début ? Disons que c'est une façon de montrer que je suis là ! Mais c'est une vraie question de savoir si on va tenir le coup sur une tournée qu'on veut assez intense. Est-ce que je ne vais pas décevoir les gens qui m'ont vu par le passé ? Du coup j'ai travaillé le physique très sérieusement avec un coach et j'ai suivi un vrai entraînement, c'était dur mais grâce à ça, je suis en forme !



Votre présence scénique reste intense, parfois même sauvage. Que ressentez-vous lorsque vous vous abandonnez à cette sorte de transe sur scène ? Est-ce encore le même frisson qu'avant ?

David : Depuis le tout premier concert punk auquel j'ai assisté en 1979, j'ai toujours pensé que ce genre de musique devait être joué de manière fiévreuse et sans retenue. Du moins du point de vue du chanteur. Aujourd'hui encore, j'essaie de rester fidèle à cette idée autant que je le peux.



The Jesus Lizard Sur scène, l'un des slogans récurrents était "Fuck Trump". Est-ce que le monde actuel vous a influencé artistiquement dans l'écriture ?

Mac McNeilly (batterie) : En fait, on a composé comme on l'a toujours fait. Quand on se retrouve tous les quatre, une idée surgit, on la développe, on l'affine ensemble jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Ce processus n'a pas changé, peu importe ce qui se passe dehors. On n'a pas cherché à faire un album politique. C'est notre manière naturelle de travailler.



Et au niveau des influences ? Vous écoutez sans doute des choses différentes aujourd'hui, est-ce que ça a laissé des traces dans Rack ?

Mac : Peut-être inconsciemment. Ce qu'on écoute nous influence toujours un peu, mais de façon diffuse. On découvre de nouveaux sons, on revient à des classiques, mais je ne pense pas que ça ait dicté notre musique. On a absorbé tout ça, mais sans s'en rendre compte, sans volonté de coller à un style particulier.



J'ai lu qu'un des morceaux avait été influencé par Lhasa de Sela, "Hide and seek". Tu peux me confirmer ?

Mac : C'est David qui pourrait en parler. Il écoutait Lhasa à ce moment-là, il y a sûrement un lien. Mais je ne peux pas entrer dans les détails à sa place.

David : Quand j'ai découvert Lhasa, j'ai tout de suite été saisi par sa voix et les arrangements instrumentaux de The living road. Pour "Hide and seek", je me suis inspiré du mystère qui imprègne beaucoup de ses textes, ainsi que du folklore mexicain de La Llorona. Je pense que The living road est peut-être le meilleur album que j'aie jamais entendu.



Vos paroles traduisent parfois un certain malaise, voire une désillusion face au monde. Ressentez-vous cela plus fortement aujourd'hui qu'à vos débuts dans le groupe ?

David : Je crois que je ressens un malaise vis-à-vis du monde depuis très longtemps. Même avant de commencer à écrire des paroles de chanson. Avec la situation politique actuelle, aux États-Unis comme ailleurs, je me sens particulièrement inquiet et désabusé.



Et "Motor(R)", elle a un lien avec un événement survenu à Paris, non ?

David : Oui, "Moto(R)" évoque un souvenir très précis que j'ai de Paris. J'avais abusé du café et je me suis retrouvé à chercher des toilettes en urgence... Je suis entré dans une cabine automatique, mais la porte s'est rouverte et impossible de la refermer ! Je me suis retrouvé coincé sur les toilettes avec la porte ouverte ! J'étais tellement gêné et c'était tellement marrant en même temps. T'aurais vu la tête des gens. Cette image m'est restée et finalement, c'est une chanson. Très souvent, je m'inspire d'événements réels et de situations vécues, que ce soit par moi ou par d'autres. Dans une chanson donnée, il peut y avoir des références à des faits réels, des rêves, des cauchemars, des histoires que j'ai lues, ou même des choses que j'ai totalement inventées. Ce n'est pas important que ces idées soient forcément connectées entre elles.



On parlait du concert à Paris, justement. Le groupe Daria a assuré la première partie et ils étaient ravis de jouer avec vous. Comment choisissez-vous vos groupes en support ? Et qu'avez-vous pensé d'eux ?

Mac : Je les ai trouvés très bons, et très sympathiques. Sur cette tournée, pas mal de groupes qui ouvrent pour nous sont des groupes locaux. C'est important d'avoir cette diversité. Ça permet aussi de soutenir la scène régionale. Ils amènent parfois leur public, mais surtout, c'est un bon geste...



Depuis vos débuts, le monde de la musique a beaucoup changé. Qu'est-ce qui, selon vous, a évolué, et qu'est-ce qui est resté identique ?

Mac : Ce qui n'a pas changé, c'est notre manière de créer. Quand on est ensemble, la musique vient naturellement. On ne réfléchit pas en se disant qu'il faut sonner moderne ou qu'on doit rester fidèles au passé. On joue, tout simplement. Et ce qu'on produit fonctionne toujours entre nous, c'est une chance. Bien sûr, le climat actuel infuse sans doute un peu, mais il n'y a jamais eu de volonté consciente d'aller dans un sens ou un autre.



The Jesus Lizard Et les groupes de votre époque, comme les Melvins ou Helmet, vous les croisez encore ?

Duane : C'est complètement différent aujourd'hui, je trouve. Il y a toujours quelques groupes de cette époque qui sont encore là, comme les Melvins. Eux ne se sont jamais vraiment arrêtés, mais c'est un cas à part. C'est un truc à eux tout seuls. Helmet aussi... mais ce n'est plus vraiment Helmet pour moi. C'est Page Hamilton avec d'autres gars. Ce sont de bons musiciens, sympas, mais ce n'est juste pas pareil. Tout cela ne m'affecte pas, la scène musicale est juste différente maintenant. Les gens écoutent la musique différemment, ils consomment les morceaux individuellement. Et ils font de la musique différemment aussi. Les home studios se démocratisent. Les gens enregistrent seuls, chez eux. On voit de plus en plus ça maintenant. Il y a moins de groupes soudés, et plus de chanteurs ou auteurs-compositeurs qui bossent seuls, et montent un groupe uniquement quand ils doivent faire des concerts. Et puis les gens sortent moins qu'avant. À l'époque, aller à des concerts, c'était un loisir à part entière. Tu n'étais pas obligé de bosser. Tu pouvais sortir deux ou trois fois par semaine pour voir des groupes. Maintenant, les gens restent chez eux, devant leur ordi, à commander des pizzas et regarder du porno ou la télé câblée.



Tu sembles être la partie calme du groupe. Quand je vous ai vus sur scène à Paris, la différence entre toi et David était flagrante. Comment arrivez-vous encore à composer ensemble ? Est-ce que c'est facile de répéter et de créer de la musique avec une telle différence d'énergie sur scène ?

Duane : Quelque chose a changé. Mais moi, je ne pense pas avoir changé depuis 30 ans. J'ai toujours joué sur le long terme. Je n'ai jamais été Pete Townshend. Je n'ai jamais ressenti le besoin de sauter à un mètre du sol ou de faire des acrobaties. Donc voilà, 30 ans plus tard, je suis encore là, et rien n'a changé. Je ne suis pas une mauvaise version du moi jeune, parce qu'il n'y a pas d'"ancien moi". En réalité, je ne suis pas si calme que ça. J'ai un bon niveau d'anxiété, je le cache juste bien. Et je le canalise dans la musique. J'ai passé la soixantaine. Je ménage mon énergie. Je vois des groupes qui se donnent à fond pendant les quatre premiers morceaux... et après, ils s'effondrent. Nous, ce soir-là à Paris, on a joué 23 morceaux. Tu connais beaucoup de groupes de notre âge qui font ça, avec une musique aussi intense, aussi longtemps ? Je crois qu'on explore un nouveau territoire, à notre façon. Et moi, je gère mon effort, tout simplement.



Tu as déménagé à Nashville. De France, on voit cette ville comme un lieu en plein essor, avec Jack White et les Kings Of Leon. Est-ce qu'il y a maintenant une vraie scène rock qui remplace la scène country ?

Duane : Le business de la country est toujours très présent, et c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Mais oui, tu as raison, ces 15-20 dernières années, les choses ont changé. Jack White est là, les Black Keys , Kings Of Leon... et moi aussi. (rires des autres membres) Donc voilà, ça fait de Nashville une ville rock. Mais il n'y a pas encore beaucoup de super groupes qui en sortent. Il y en a quelques-uns comme Bully, par exemple... mais je n'en ai pas tant que ça en tête. Pendant longtemps, l'industrie country a influencé la musique de manière négative selon moi. Elle a mis en avant les artistes solos, alors que les musiciens étaient vus comme des pions interchangeables. Pour faire un grand groupe, il faut bosser ensemble, bâtir quelque chose de solide. L'industrie country ne récompense pas ça. Mais les choses changent.



Tu disais que quand tu joues dans un contexte country, parfois c'est bien de ne pas être responsable de tout. Tu te sens parfois chanceux de juste pouvoir jouer sans devoir créer.

Duane : Oui, c'est ça. Je faisais référence au fait que parfois, quand tu es juste engagé comme guitariste, bassiste ou batteur, c'est agréable. Tu apprends les morceaux de quelqu'un d'autre, tu les joues. Et c'est bien de ne pas avoir à prendre de décisions. Pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est reposant. C'est de ça dont je parlais.



Quelle est la question que je ne t'ai pas posée, et quelle serait la réponse ?

Duane : Tu me demandes ça ? La question que tu n'as pas posée... Hmm, peut-être : "Où en sera-t-on dans dix ans ?" Et la réponse : "Est-ce que tout ça aura encore la moindre importance ? Sérieusement, est-ce que ça comptera encore ?".



OK. Mais, s'il te plaît, ne mettez pas encore 20 ans à sortir le prochain album. On a besoin de vous voir plus souvent en live, surtout en France.

Duane : On en a déjà un en réserve. On va le sortir après notre mort. C'est ce que les gens font maintenant ! (rires de tout le groupe) On part aux Canaries.



Les îles Canaries ? Ah oui, c'est magnifique là-bas. Merci pour votre disponibilité.

Duane : Merci beaucoup mec, on apprécie vraiment ton soutien.

Merci à Rosie, Lauren, Whit et The Jesus Lizard.



Photos : JC Forestier