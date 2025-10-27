Une soirée concert plus qu'attendue s'est déroulée en mai dernier à l'Élysée Montmartre : celle du retour sur scène de The Jesus Lizard avec pas mal d'années de plus au compteur, mais toujours avec cette foi et générosité inébranlables accompagnant leur fougue sonore qui ne prend pas vraiment de ride avec le temps. On y était, on vous raconte.

Daria Le retour discographique des légendaires The Jesus Lizard était déjà un évènement en soi (le dernier disque datait d'il y a 26 ans...). On ne s'y attendait pas vraiment et puis boum, un album, Rack, en septembre 2024, puis paf, une tournée européenne qui débute à Paris un samedi soir. Le double effet Kiss Cool. Le triple effet, c'est quand on a appris avec le père Forestier (notre photographe attitré) qu'on était accrédité sur la date. Les planètes étaient alignées. On arrive quelques dizaines de minutes avant la première partie dans une salle peu remplie. C'est Paris, c'est toujours comme ça. Comme en Amérique du Nord en général, le public arrive tardivement, si ce n'est pas quelques minutes avant le show du headliner. Daria qui fait la première partie des États-uniens (et la seule d'ailleurs) ne bénéficie pas d'une salle comble, mais cela ne les empêche pas de faire tourner leur set pop punk en toute sérénité et avec un grand plaisir. Ils viennent présenter Fall not, leur cinquième album, après une longue absence. Eux aussi.



The Jesus Lizard À vrai dire, on n'a pas vraiment compris ce que viennent faire les Angevins dans cette soirée. Leur pop punk aseptisée et manquant fréquemment de saveur est un peu l'anti-The Jesus Lizard par excellence. En gros, ça manque de surprise, d'intrépidité et d'impureté sonore. Il y avait pourtant matière à puiser dans la scène noise-rock en France qui connait un regain d'intérêt depuis une bonne dizaine d'années facile, tant de la part des musiciens que des passionnés de rock. La formation qui compte un ex-Les Thugs et des ex-LANE envoie ses refrains entêtants à une foule qui commence progressivement à grossir (la soirée était sold-out), certains sont réceptifs aux compos mélodiques, souvent guidées par des méthodes itératives, qui sont ultra carrées, d'autres font la queue pour commander leur apéro et n'attendent qu'une chose : The Jesus Lizard. Tandis que le changement de plateau s'opère, on croise une bonne quantité de têtes connues (dont notre collègue Circus, des pros du milieu, des gens de la presse spé, des vieux de la vielle toujours au RDV, et quelques célébrités dont l'auteur de BD et réalisateur Riad Sattouf). Des fans du groupe autour de moi m'ont révélé avoir fait 600 bornes pour ne pas rater cet évènement unique. On a croisé des Anglais également.



Évènement unique car il se pourrait bien que ce soit le dernier concert du groupe à Paris (ils n'étaient pas revenus depuis la Villette Sonique de 2009). Qui peut prévoir que ces sexagénaires soient en mesure de nous pondre une suite à Rack et une tournée dans les années à venir ? Est-ce un adieu ? Inch Allah ! The Jesus Lizard débarque sur scène en lançant "Puss", un classique de Liar. David Yow, avec sa dégaine de gars grungy sorti d'une fin de soirée arrosée à 9h du mat', boit au goulot sa bière puis se jette dans la foule comme à l'ancienne pour chanter le morceau au plus près des fans. Il est visiblement en mission ce soir : exciter et soulever le public ! La musique et la renommée du quatuor suffisent déjà à remplir assez facilement cette tâche. Alors que des garnements bien éméchés (ou pas) commencent à réclamer des vieux hits de la troupe de Chicago, comme "Seasick", "Monkey tricks", ou encore "Bloody Mary" (qui seront tous interprétés, bien entendu), elle préfère plutôt mettre en avant ses derniers morceaux. C'est ainsi qu'on découvre avec ravissement des petites pépites noise punk parfaitement taillées pour le live comme "Hide & seek", "Grind" ou encore "Moto(R)".



The Jesus Lizard est impressionnant de maîtrise et d'énergie, l'atmosphère est moite et poisseuse, comme leur musique. Le sol colle à force de bières renversées ou qui volent pas mal dans les airs, les portes des toilettes ne cessent de bouger, la circulation est de plus en plus difficile dans la salle, on se croirait presque dans un petit club, sauf qu'on doit être entre 1200 et 1300 personnes. Pendant ce temps-là, Duane Denison, le guitariste, montre à quel point il est l'orfèvre de cette bande. Pendant que le basse-batterie ne fait qu'un et atomise nos tympans avec une précision folle, concentré, il éblouit par son inventivité et la variété incroyable de son jeu (ça va de passages jazzy au punk le plus hardcore). Sans lui, le groupe ne serait probablement pas ce qu'il est devenu, sans compter la présence imposante de Yow sur scène, égal à lui-même, qui aime grogner, couiner, hurler, chanter, scander et lâcher des "Fuck Trump" régulièrement. Les vieux qui ont vu de près l'évolution de Jesus Lizard, comme les plus jeunes, en ont pris plein la tronche ce soir. On pourra toujours critiquer la setlist (Blue a été oublié), mais ce show a été une véritable leçon pendant près d'1h30 pour tout musicien en herbe ou amateur, et personne friande de musique éclairée. Un concert qui risque de rester longtemps dans la tête des chanceux présents ce soir.

Merci infini à Rosie et Lauren de Rarely Unable.

Photos : JC Forestier