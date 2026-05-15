Le W-Fenec suit Jessica93 depuis ses débuts. Dès ses premiers essais, on a rapidement attrapé cette fièvre cold wave grungy portée par les boucles obsessionnelles et le spleen urbain de Geoffroy Laporte. C'est avec Who cares (2013) puis Rise (2014) que l'artiste originaire de Drancy pose les fondations d'un univers immédiatement identifiable, et se fait un nom. Disons-le franchement, pour qui veut découvrir Jessica93, ce diptyque reste aujourd'hui encore son âge d'or. La suite de la discographie se fera plus erratique. Quelques splits pas dégueu', notamment avec Mistress Bomb H ou Bras Mort, un quatrième album qui prolonge la formule sans réellement la renouveler, puis une série de lives et de formats courts à la production parfois discutable, et honnêtement dispensables pour la plupart. Et enfin, un long silence, jusqu'au retour attendu de l'artiste avec 666 tours de périph', paru en octobre dernier chez Born Bad Records. Un label francilien au goût raffiné (Frustration, Forever Pavot, Cheveu, Dorian Pimpernel, JC Satan, Zombie Zombie...) dont on s'étonne presque qu'il n'ait pas accueilli Jessica93 plus tôt dans son catalogue.



Le problème, c'est que Born Bad semble avoir misé sur le projet au moment où il est le moins inspiré de toute sa trajectoire artistique. Allons droit au but : 666 tours de périph' nous a étonnamment déçu. Étonnamment, parce qu'on sait de quoi Geoff' est capable, lorsqu'il touche en plein cœur avec des beautés sonores que peuvent être "Away", "Asylum", "Inertia", "Mental institution". Sur ce nouvel album, la magie n'opère plus. Est-ce le passage assumé au chant français, qui dévoile plus facilement et sans filtre les idées noires et le seum de son auteur, qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs (sauf quelques punchlines bien fendardes) à cause du mix (mais ça, ce n'est pas nouveau) ? Est-ce cette impression persistante d'entendre des B-sides voire des "chutes de studio" à peine dégrossies comme dans "Le grand remplacement" ? Ou, plus simplement, la lassitude d'une formule ressassée depuis plus de treize ans, sans véritable prise de risque ? Difficile de trancher. Peut-être aussi que nos oreilles et envies ont changé avec le temps. Toujours est-il que 666 tours de périph' ne se révèle ni franchement raté, ni réellement convaincant. Juste décevant, malgré le nombre important d'écoutes attentives pour lui laisser une chance. Reste toutefois une constante, cette atmosphère crasseuse et déprimante. De ce côté-là, Jessica93 ne trahit pas sa signature.

Ted

Publié dans le Mag #69