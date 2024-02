Pour toi et moi et bien d'autres, ce 45 tours pourrait représenter le retour (tant attendu) aux affaires de Jérémie Dalstein, ancien guitariste/chanteur/compositeur des fantastiques Flying Donuts. Pour Jérémie (qui publie ce disque sous propre nom), High anxiety EP est une mise à nue envisagée comme une sorte de thérapie pour combattre cette saloperie de fléau qu'est la dépression. La musique fait partie intégrante de sa vie, et composer est aussi vital que respirer pour notre homme qui a réuni le temps de trois morceaux (dont une reprise des Posies) son frère Benjamin à la batterie et Julien de Billy Gaz Station à la basse. J'ai beau ne pas être très objectif quand il s'agit de parler de la musique de mon pote, je ne peux que t'inciter à poser une oreille attentive sur "High anxiety", "Trapped" et "Solar sister". Et surtout ces deux compositions originales qu'on aurait pu retrouver en guise de tubes sur un disque des Flying . Les chiens ne font pas des chats. Mais ceux qui ont de l'or dans les doigts ne perdent jamais la main quand il s'agit de composer des titres aux mélodies classieuses en mode uppercut. Ce projet éphémère, couché sur support physique pour ne jamais oublier, est en train de muter en quatuor all star band. Mais ce n'est pas le plus important...