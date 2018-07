Un peu moins de 5 années après Symmetry, Jean Jean revient avec une bonne excuse et un album à l'artwork symétriquement très joli. La magnifique photo en illustre le titre de l'opus, Froidepierre, qui est aussi le nom du chalet alpin où le groupe a enregistré. La bonne excuse, c'est que le duo est désormais un trio, Grégory (Almeeva, Kid North) ayant intégré le projet avec ses instruments (notamment basse et synthés). Toujours instrumental, leur rock se veut moins joyeux, moins mathématique et un peu plus "post" (voire cinématographique) que par le passé. Les compositions sont à la fois plus incisives, offrant un plaisir immédiat, et plus immersives, gagnant en simplicité, on y pénètre sans trop réfléchir. Les sonorités un peu old school de certains claviers sont ultra chaleureuses et comme le duo basse/batterie s'entend à merveille pour créer une dynamique entraînante, on est vite embarqué dans leur univers où la nervosité règne, le terme étant à prendre plus souvent dans le sens de l'excitation que du stress. On frétille, on sautille, on est impatient de savoir où Froidepierre nous emmène, et tant pis si les temps de repos sont rares (le titre éponyme). Bref, c'est encore une très belle réussite.

Oli