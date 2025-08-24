La country indus, ça existe ? Oui, bien sûr, et pourquoi pas la java hardcore ou le post-rock old school non plus ? On va peut-être arrêter les mélanges ! Alors bon, pour les deux derniers combos, je ne sais si ça existe, et encore que du post-rock old school... mais pour le style que l'on pourrait définir comme country indus (ou electro folk, ou gothblues comme ils l'aiment eux-mêmes se décrire), eh bien voici le quatrième album de Jaye Jayle.



Jaye Jayle, c'est un quatuor composé notamment d'Evan Patterson, auteur compositeur interprète de Young Widows, un trio qui évolue plutôt dans le noise rock. Mais avec Jaye Jayle, il embarque Todd Cook à la basse, Neal Argabright à la batterie et Corey Smith au synthé et percus, pour proposer un recette étonnante : de l'électro indus accompagnant un chanteur country folk. Comme si Trent Reznor avait demandé à Nick Cave ou Leonard Cohen de prendre sa place au micro de Nine Inch Nails. Pour les trois premiers titres, ce sont des nappes de synthé lourdes et théâtrales, percussions et batterie fracassantes, la guitare et la basse qui semblent geindre en arrière-plan, et la voix bluesy et grave d'Evan Patterson qui nous guide dans ces entrelacs sonores. Pour "A blackout" et "Bloody me", la guitare surnage, même si elle conserve une patine noise indus bien épaisse. Suit "Small dark voices", qui fait retomber l'agressivité et qui flirte avec la new wave. Et on termine avec deux tracks pour lesquels Jaye Jayle semble vouloir nous sortir de cette noirceur et nous remonter à la surface. D'abord avec "Help !", un titre plus blues rock qui dénote justement avec le tunnel que l'on vient d'emprunter, ensuite avec Evan qui reprend "Bloody me", seul avec sa guitare.



Jaye Jayle continue dans la lignée de Don't let your love life get you down sorti en 2023, mais renforce encore le côté machines avec des synthés plus présents et un travail des percussions et des rythmes plus écrasants. Seule la voix calme et grave semble surnager, mais c'est pour mieux nous maintenir la tête sous l'eau. Un voyage oppressant et beau.

Eric

Publié dans le Mag #65