Pas besoin d'être américain pour faire sonner comme il se doit des folk songs. Ça, c'est du teaser, n'est-ce pas ? En même temps, c'est une de mes premières impressions que je suis en mesure de te livrer à propos de Ocean of days, deuxième EP du (jeune) groupe January Sons. Et il y a tellement de belles choses à dire (et surtout à écouter) à propos de ce disque que je te propose de t'installer confortablement, d'en lancer la lecture et de te laisser te prendre au jeu des élégantes sonorités du trio marseillais.



Tout au long de ses six titres d'Ocean of days, January Sons mise sur la variété des guitares et sur la justesse des harmonies vocales de ses trois musiciens pour faire passer à son auditeur un moment agréable. Le jeu en vaut la chandelle car le folk rock de January Sons, tantôt mélancolique ("Happiness was here", mon morceau préféré du disque), tantôt entraînant ("Save me") et toujours mélodieux (au hasard, "Someday you'll see"), est une véritable réussite. Et la qualité de ces chansons, abouties et diversifiées, est décuplée par le formidable mariage des voix de Jullien, Hervé et Matthieu. Ça a l'air si simple alors que bien évidemment, il n'en est rien. Car si la formule fonctionne si bien, c'est dû au talent des musiciens, mais aussi au plaisir perceptible des musiciens de jouer et créer ensemble. Et de partager leurs émois avec les auditeurs que nous sommes. Et même si, à l'écoute de Ocean of days, je n'ai pas ressenti un sentiment quelconque de lassitude, le format EP est idéal pour savourer les nuances sonores sans risque d'indigestion. Une fort belle surprise que je ne peux que te recommander.

Gui de Champi