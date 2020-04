Dans la famille Jackson, je demande Jade. Non, je déconne, la jeune demoiselle (27 ans) n'a pas de lien avec un Jackson célèbre, le seul lien, c'est celui qu'elle fait entre différents genres comme la country, le blues, le folk et le rock. Son deuxième opus est porté par la délicatesse de sa voix et la puissance de ses petites mélodies qui sont puisées dans les racines de la musique américaine. Un gros boulot sur le son fait que la prod' est très lisse, cela apporte un côté très moderne (voire pop) à l'ensemble et rend le tout accessible même si on n'est pas spécialement porté sur la country ou le blues. Pour autant au travers de ce disque qui peut sembler "grand public", on trouve une forme de sincérité rare, Jade se met à nu pour nous toucher et c'est loin d'être désagréable.

Oli