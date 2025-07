J.R.C.G., de simples initiales pour nommer le projet solo de Justin R. Cruz Gallego, le batteur/chanteur de Dreamdecay, formation de post-punk/krautrock de Seattle. La signature de ces derniers chez Sub Pop en 2019 a contribué, à son tour, au musicien barbu à rejoindre le catalogue du label américain à l'occasion de la sortie l'été dernier de Grim iconic...(Sadistic mantra), son 2e album (3e si l'on compte son premier essai, une bande son de film dévoilée sous son propre nom en 2016). Un disque exigeant conçu avec divers copains parmi lesquels l'ingé-son Seth Manchester (Metz, Battles, Daughters, The Body, Ditz, Oxbow...), Morgan Henderson (The Blood Brothers, Fleet Foxes), Erica Miller (Casual Hex, Big Bite) ou encore des membres de Dreamdecay.



Du beau monde pour aider Justin à servir toute cette sauce épaisse de rock noise arty qu'il avait préparé dans un coin de sa tête dans son home studio à Tacoma. L'idée de base de ce Grim iconic...(Sadistic mantra) était celle d'une déclaration musicale, celle de ses amours pour la musique latine qui l'a tant accompagnée durant toute sa vie, et puis de faire ressortir ses penchants pour la sous-culture punk et DIY/expérimentale. En bref, comme il le dit si bien : « faire un disque qui soit aussi expérimental qu'il l'est du point de vue d'un latino ». Alors, non, J.R.C.G. ne sonnent pas comme un album de The Mars Volta ou de Santana. Justin a plutôt choisi des formats assez directs, pas trop long à l'écoute pour un album dit expérimental, assez proche finalement de ce que la scène post-punk noise et krautrock nous apporte actuellement, et ce depuis plusieurs années quand même.



On pense évidemment à Beak>, entre autres, qui partage avec J.R.C.G. un sens commun du bidouillage électronique , et à pas mal de groupes avec qui Seth Manchester a bossé. Le traitement sonore sans aucun doute, qui, soit dit en passant, est ce qui fait que ce disque fonctionne. Avec toutes les sources électroniques et acoustiques, les effets de voix (pas toujours pertinents comme sur le titre inaugural), ceux des instruments, le traitement général et le mixage, ce n'était pas gagné d'avance. Mais le résultat est là : Grim iconic...(Sadistic mantra) nous a sombrement et profondément envouté ("Dogear"), hypnotisé ("34"), fait danser ("Cholla beat"), fait flipper ("Party people") et surpris aussi avec le changement d'humeur de "Liv". Si tu aimes les chamboulements voire le chaos avec des mélodies pas dégueulasses, tout en évitant trop de te casser les oreilles, ce disque est fait pour toi.

Ted

Publié dans le Mag #64