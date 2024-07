Can't believe we're here What do we do now Right behind you You don't understand me I can't find you Old friends It's true Set me down Hangin out End is gettin shaky

Figure incontournable du rock alternatif, J Mascis est connu pour être le leader de Dinosaur Jr. Il signe avec cette formation une dizaine d'albums. Artiste prolifique, il en sort une bonne vingtaine par l'intermédiaire d'autres projets comme Witch, The Fog, Heavy Blanket, Sweet Apple ou encore Deep Wound. Bien entendu, les collaborations ne manquent pas. Cette année, il enrichit encore sa discographie par un cinquième album solo : What do we do now. L'écriture s'est réalisée dans les derniers jours de la pandémie. Dans un premier temps, les morceaux ont été travaillés sous une forme acoustique. Cela a conditionné l'envie de partir en solo sur ce projet. À l'arrivée, il présente un travail similaire à celui d'un groupe. Finalement, il a ajouté des lignes de guitares électriques et de batterie.



En vérité, on entend assez rapidement les ingrédients essentiels à la préparation d'un album de Dinosaur Jr. Le chanteur aux cheveux d'argent interprète toujours ses morceaux avec une voix traînante. Dans cet album, il se dégage une énergie unique entre tranquillité et nostalgie. Le grain noise de la guitare électrique de J Mascis est une autre caractéristique de sa musique. D'ailleurs, il prend plaisir à des sorties solo aussi techniques que mélodiques ("Old friend", "It's true"). Le corps de l'album a tout de même une dominante acoustique. Cela permet d'apprécier le timbre de la voix de J Mascis. L'artiste n'hésite pas à s'aventurer en terrain folk ("Right behind you", "You don't understand me"). L'approche est si sincère qu'on se laisse porter par le mouvement. Pour agrémenter tout cela, J Mascis propose deux invitations : Ken Maiuri (The B-52s) et Mathew "Doc" Dunn qui apportent respectivement leurs parties de piano et de steel guitare.



J Mascis fait partie des survivants du grunge. Trente-neuf ans après le premier album de Dinosaur Jr, il continue son travail avec une réelle intensité. What do we do now est encore la preuve d'un savoir-faire remarquable.