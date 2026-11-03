Un peu plus de deux ans après Mouche, le trio liégeois It It Anita remettait le couvert en janvier dernier, toujours via Vicious Circle, avec Hi hi ha ha. L'onomatopée du rire change quelque peu de la thématique habituelle liée au choix du titre qui était très souvent le nom d'un de leurs proches. Pourquoi le rire ? Sûrement pour retranscrire l'ambiance de son enregistrement ? Après renseignement, la raison est tout autre : il s'agit en réalité des initiales du groupe, IIAA. Le groupe a toujours rajouté un A en plus pour abréger son nom, sans doute l'habitude du mécanisme de répétition... Le rire, soit, une belle ironie (qui les caractérise bien, ceci dit) parce qu'après l'avoir écouté attentivement, ce nouvel album nous apprend surtout qu'It It Anita n'est pas trop là pour rigoler (quoi que, matte la pochette représentant le groupe !). En témoigne des compositions chaudes comme la braise bien aidées d'une production béton signée Amaury Sauvé (Birds In Row, Point Mort, Annabel Lee...) qui a contribué à faire ressortir à merveille la puissance, la sonorité et la profondeur des instruments du groupe. C'est même très "hard" par moments, à l'image de l'intro de "Modern architecture" aux sonorités proches du metal et qui montre une facette d'It It Anita plus sombre qu'à l'accoutumée, autant dans les textes que dans les instrus.



Hi hi ha ha tempère aussi, beaucoup même. Car, sans surprise, il est loin d'être monotone. Et en ce sens, il se rapproche un peu de Mouche sur certains points, à l'image de ce "BIMB" rappé dont la démarche est semblable à celle de "Psychorigid". Mais pas que, puisque tout ce qui fait qu'on aime It It Anita se retrouve dans ce disque : sa fougue post-punk ("Social dodger"), son groove inimitable ("Trevor"), son rock noisy malicieux ("Beef up"), son côté sombre ("Modern architecture") et délicat ("Lion tamer"), voire amusant, avec cette trompette fatiguée qui surgit de nulle part sur le dernier morceau, "Over/under". Tu l'auras compris, ce nouvel album est fait de reliefs. Ni trop long, ni trop court, juste le timing parfait pour garder l'intérêt éveillé. J'ai même l'impression que le groupe se bonifie depuis qu'il est passé en trio il y a quelques années.

Ted

Publié dans le Mag #72