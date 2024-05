Désormais trio, les belges d'It It Anita n'en n'ont pas pour autant abandonné leur racines punk-hardcore diluées dans un noise-rock solide qu'on a pu (re)découvrir via Mouche, leur dernier album. C'est d'ailleurs le sujet principal de cette interview avec Michaël dit Mike, guitariste-chanteur de la bande.

Salut Mike, une belle et heureuse année ! Comment ça va ? Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à It It Anita pour cette nouvelle année ?

Bonjour ! Et meilleurs vœux à toi aussi et à la team W-Fenec ! Pour répondre à ta question, je dirais "Longue vie à Mouche !". L'accueil de l'album a été très bon, le début de la tournée aussi. Là, la deuxième partie du tour démarre début février et j'espère qu'on aura l'occasion de défendre ce disque le plus longtemps et le plus loin possible.



En effet, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle tournée avec très peu de dates en Belgique ? Sérieusement, vous préférez jouer en France ?

Disons que c'est essentiellement une question de géographie et de démographie. La Belgique, c'est pas bien grand, tu as vite fait le tour des endroits où jouer et tu es rapidement forcé de t'exporter (sourires). On a la chance de travailler avec une super équipe en France, qui est un pays immense, et donc avec davantage d'opportunités de jouer.



Tu disais que l'accueil de l'album avait été très bon. Il a été énormément plébiscité et salué par de nombreuses rédactions et de lecteurs de presse musicale notamment. Même France Inter et Libération ont parlé de vous, c'est dingue, non ? Êtes-vous honnêtement surpris par l'engouement qu'il y a autour de Mouche ?

Oui bien sûr, ça nous a surpris et flattés d'être plébiscités par la presse musicale française. J'avoue qu'on a bien plus de soutien en France qu'ici en Belgique ! Tous ces retours positifs nous motivent à mort et nous permettent de jouer. C'est une grande chance et nous en sommes conscients...



En quoi Mouche est-il si particulier ?

C'est le disque qui a été le plus simple à réaliser. Nous avions bien travaillé en amont, nous connaissions d'avantage Amaury (Sauvé, leur producteur; et batteur de As We Draw, The Brutal Deceiver) et tout a coulé de source.



Mouche est le premier disque sorti depuis le départ de Damien. J'ai trois questions à ce sujet :

Tout d'abord, est-ce que le groupe a été affecté par ce départ et a-t-il pensé à le remplacer ?

Son départ était dans l'air depuis un moment déjà. Il était de moins en moins disponible pour le groupe et on sentait que ça allait arriver.

Ensuite, comment arrive-t-on à reprendre les anciens morceaux lorsqu'on est amputé d'un guitariste ?

Je dirais "Essai / Erreur". On a tout rejoué à trois et on a vite vu les morceaux qui fonctionnaient, ceux qu'il fallait davantage réarranger, et ceux qui ne fonctionnaient plus.

Enfin, est-ce que cela a un impact important sur la composition des nouveaux titres avec un guitariste en moins ?

Pas vraiment non. Sur les précédents disques, j'écrivais déjà la plupart des parties guitares. Ici, on a fait pas mal de doublages de guitare en studio, surtout pour des raisons esthétiques. Mais pour le live, nous sommes un trio, tout ce qu'il y a de plus classique.



J'avais complètement loupé la sortie d'un 2 titres nommé Mascara juste avant le départ de Damien, pourquoi avoir sorti ça ? Une circonstance particulière ? C'était pour marquer une rupture ? Ou c'était vraiment quelque chose de prévu ?

C'était une période entre deux disques, où on avait pas mal de matière en stock et très peu d'actualités. Donc on a décidé de sortir ces 2 morceaux en digital, histoire de prévenir tout le monde qu'on était toujours là.



Pour ce nouveau disque, tu le disais, vous êtes retournés enregistrer chez Amaury Sauvé. C'était pour garder un son, une dynamique semblable à votre précèdent album Sauvé, ou c'est juste que vous ne souhaitiez pas trop prendre de risque, ou perdre votre temps, avec un nouveau producteur ?

Nous sommes retournés à Laval car nous aimons le travail d'Amaury, et parce qu'on s'y sent particulièrement à l'aise.



Ça a donc dû se passer super bien, peut-être même mieux que pendant l'enregistrement de Sauvé ?

La relation avec Amaury était plus intime que pour Sauvé. Il s'est davantage investi dans la production, on a passé davantage de temps sur les arrangements, etc.



Ce chien tout mignon sur la pochette s'appelle Mouche, si j'ai bien compris. Elliott, votre bassiste qui a recueilli ce chien bébé pendant deux ans, est-il éleveur canin spécialisé pour handicapé ?

Non ! Elliot et Manon (son amoureuse) se sont portés volontaires pour accueillir et élever un chien d'assistance d'une association belge du nom de Osmose. Mouche les a accompagnés partout durant 2 ans et vit actuellement avec une personne à mobilité réduite.



La chanson "Don't bend (my friend)" parle du monde de la musique et de ses mauvais côtés. Est-ce qu'avec le recul, tu trouves que, de manière globale, ce milieu s'empire encore ? Et à titre personnel, as-tu plus de facilité qu'avant pour jouer, d'être bien traité en tant qu'artiste ?

Oui, je trouve que le milieu empire d'année en année : les programmateurs sont de plus en plus frileux, beaucoup de lieux ont fermé à cause du COVID, etc. Et ce n'est pas l'âge d'or des "groupes à guitares". Mais je n'oserais pas me plaindre. Nous avons, avec It It Anita, la chance de faire des disques et des concerts. C'est un luxe que beaucoup de (bons) groupes n'ont pas.



Le label Ideal Crash a sorti il n'y a pas si longtemps une K7 d'It It Anita dont le packaging a été fait main. Vous pouvez nous en dire plus sur son contenu ?

Ideal Crash vient en effet de sortir Mouche en format K7. Ils avaient également sorti Laurent à l'époque. Ils bricolent à chaque fois des packagings de fou ! Ils sont merveilleux. Il y a une vraie communauté de fans de K7.



Pour terminer cette interview, je voulais savoir quelle était la dernière chanson ou le dernier album que tu as écouté ?

The return of Geronimo du groupe Fence, c'est le premier album d'un vieux, mais excellent, groupe belge que j'ai eu l'occasion de revoir en live le week-end passé.



Merci beaucoup Mike !

De rien Ted, bisous !!

Merci à Mike et à Guillaume de Vicious Circle.

Photos : Gregory Derkenne