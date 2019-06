Denial User guide Another canceled mission 11 Say no Tanker 2 (part 1) Tanker 2 (part 2) GOD Bored Outboard We are nothing

Laurent n'est surement pas l'album de l'année, quoiqu'en toute objectivité (terme qui n'a pas vraiment de valeur en journalisme, soit dit en passant), il aurait pu facilement s'y placer. En effet, ce nouveau disque des très bons Belges It It Anita passe comme une lettre à la Poste, ce rock qui brasse plusieurs univers bien connu chez nous et que l'on apprécie fortement (indie-rock, post-rock, noise-rock, alterno-90's) s'avale facilement et se digère instantanément. Tout simplement parce qu'on bouffe aussi pas mal à ce râtelier et que la musique d'It It Anita reste ancrée dans des classiques de genres. Ils sont très loin d'être les seuls, et si la réussite de ce disque se trouve indiscutablement dans la qualité d'écriture et sa production (les enregistrements ont été assurés par Laurent qui est représenté sur la pochette, un bel hommage), il semble avoir été davantage conçu comme un avant-goût d'un live (là où le groupe excelle), plutôt que de se présenter comme une œuvre ambitieuse à l'écriture trop fouillée et moins directe. Par conséquent, il n'est pas certain que Laurent reste dans les annales (le temps le dira), en revanche, ses nouvelles chansons seront sans conteste des matières combustibles sur scène.

Ted