Avec le Mondial, l'été sera inévitablement football. Carousel Feeling, pour répondre à cette actualité, est allé interviewer le groupe idéal. Islandsgate, formation originaire d'Oslo, a dix ans d'existence et plus. Ils mêlent élégamment punk rock, ska, football et supporters, sans jamais tomber dans le cliché. Enfilez vos baskets et suivez-nous, ils vont vous faire aimer leur quartier Est.

Pouvez-vous nous parler de votre chanson "For enga", qui porte le petit nom du club de foot de Vålerenga ? Comment est-elle née et est-ce un morceau que vous vouliez écrire pour le stade ?

Quand j'avais huit ans, mon beau-frère m'a offert deux choses qui allaient façonner une grande partie de ma vie : une adhésion au club de supporters des Queens Park Rangers et une adhésion à Klanen, le groupe de supporters de Vålerenga. Depuis, j'ai suivi ces deux groupes dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les hauts et les bas, et j'ai passé d'innombrables journées aux matchs de Vålerenga. Il y a dix ou onze ans, quelqu'un de Klanen m'a demandé si je pouvais contribuer à une chanson sur Vålerenga pour une compilation qu'ils préparaient. Avec notre bassiste Einar Stubhaug, j'ai écrit "For enga". Nous avons tout enregistré nous-mêmes et soumis le morceau, mais la compilation n'a jamais vu le jour. À la place, nous avons publié la chanson indépendamment, et elle a été extrêmement bien accueillie par la communauté des supporters. "For enga" a un grand refrain, facile à chanter, et dès sa première interprétation en live, elle est devenue une des favorites du public. Mon objectif était d'écrire quelque chose dans l'esprit des Dropkick Murphys, un hymne rock pour les supporters du club qui puisse traverser le temps. Je pense que nous y sommes parvenus. La chanson est même parfois chantée dans le stade pendant les matchs, et honnêtement, c'est un rêve devenu réalité. Après le succès de "For enga", j'ai continué à écrire des chansons. J'ai commencé à utiliser des textes d'un ancien poète de Vålerenga nommé Vilhelm Holteberg Hansen, plus connu sous le nom de Kytern. L'un de ses poèmes s'intitule "Islandsgate", du nom de la rue où il a grandi, juste à côté de l'église de Vålerenga. Cela nous a semblé être le nom parfait pour le groupe, et nous avons ensuite transformé le poème en chanson également. Einar et moi avons été rejoints par le batteur Karsten Blomstrand, avec qui j'avais déjà joué dans d'autres groupes. Nous connaissions aussi Anders Blom via d'autres projets musicaux, et il a immédiatement accroché aux morceaux et voulu jouer dans un groupe de punk. À ce moment-là, la formation était complète.



Islandsgate et le club de football Vålerenga sont-ils deux éléments indissociables ?

Nous avons commencé un peu comme un groupe lié à Vålerenga, et nous serons toujours connectés au club et au quartier. Mais avec notre nouvel album, Tirsdag (NDLR : "Mardi" en norvégien), nous avons commencé à nous éloigner légèrement de ces frontières. Les chansons ont toujours la même énergie et cet esprit fédérateur, mais elles ne parlent plus nécessairement de Vålerenga. Ces dernières années, nous avons joué davantage en dehors d'Oslo, et cela va continuer. Donc oui, nous pouvons laisser Vålerenga de côté en tournée, mais le club restera toujours dans nos cœurs, peu importe où nous jouons.



Pouvez-vous nous parler du stade de Vålerenga ? Allez-vous souvent là-bas avec les autres membres du groupe ? Quelle est l'ambiance dans les tribunes ?

Le stade de Vålerenga, officiellement appelé Intility Arena aujourd'hui, a ouvert en septembre 2017. Islandsgate a d'ailleurs joué lors de l'événement d'ouverture, et j'étais présent pour le tout premier match. Le stade peut accueillir 16 555 spectateurs, et un des virages, appelé Østblokka, regroupe les ultras et les supporters les plus bruyants. Aucun autre groupe de supporters en Norvège n'égale ceux de Vålerenga. Surtout lors des matchs contre des rivaux comme Lillestrøm, Lyn, Brann ou Rosenborg, l'ambiance devient électrique et totalement explosive. Un des pubs du club, Øst, se trouve juste à côté du stade, et de nombreux supporters s'y retrouvent avant les matchs à domicile. J'essaie d'aller à un maximum de matchs. Parfois, j'emmène ma famille et je m'assois en tribune principale. D'autres fois, c'est bières, chants et football avec les gars du coté Østblokka. Les deux versions ont leur charme.



Est-ce agréable de vivre à l'est d'Oslo ? Que recommanderais-tu à nos lecteurs qui visiteraient la ville ?

J'ai toujours vécu à l'Est d'Oslo à l'âge adulte, et j'adore ça. Aujourd'hui, j'habite à Torshov, un quartier qui vaut vraiment la visite : ambiance détendue, beaux parcs, excellents pubs, et proximité du centre-ville. Je dois évidemment recommander Vålerenga lui-même. J'y travaille depuis seize ans, et c'est un quartier vraiment charmant, avec ses vieilles maisons en bois, ses parcs et ses pubs emblématiques comme Vålerenga Vertshus, Galgen ou l'un de mes préférés, Enga Pub. Islandsgate y joue traditionnellement chaque mois de janvier. L'endroit est toujours plein, et cette année, le concert était complet en quelques secondes. Je recommande aussi Grünerløkka, très vivant, avec de nombreux restaurants, bars et une foule animée. C'est aussi là que nous avons fêté la sortie de notre nouvel album, au Parkteatret, l'une des meilleures salles de concert d'Oslo.



En écoutant votre dernier album, on sent des influences de groupes comme Lagwagon, Blink-182, Propagandhi ou Rancid notamment sur certains morceaux ska. Est-ce volontaire ?

Ce sont clairement des groupes que j'ai beaucoup écoutés et qui m'ont fortement influencé. Mais j'ai aussi grandi avec Weezer, Jimmy Eat World ou Ash, ce qui donne probablement à nos chansons une touche plus mélodique et pop. Si je devais décrire le son d'Islandsgate, je dirais que c'est de la power pop mélangée avec Lagwagon, No Use For A Name et NOFX. Et pour les morceaux ska, Rancid est une influence évidente. J'adore ce groupe.



Ces influences dynamisent-elles votre public en concert ? Votre audience punk rock est-elle également composée de supporters de Vålerenga ?

Notre public est assez varié. Il y a toujours beaucoup de supporters de Vålerenga, mais on voit de plus en plus de gens venir sans aucun lien avec le club. L'âge du public est aussi assez large. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils aiment boire quelques bières, chanter à tue-tête et qu'ils ne tiennent pas en place dès que la musique commence.



Vous chantez en norvégien, ce qui donne une identité forte à vos albums. Peux-tu nous parler de quelques textes comme "Mitt lille paradis", "Spriten" ou "Dronningas nei" ?

Nous avons trouvé naturel de chanter en norvégien, notamment parce que nous utilisons des textes de poètes locaux comme Kytern, mais aussi Rudolf Nilsen. Étant très liés à la culture des supporters, chanter en anglais ne nous semblait pas vraiment envisageable. Les thèmes du nouvel album s'éloignent un peu de Vålerenga, tout en conservant cet esprit de communauté. "Mitt lille paradis" (NDLR : "Mon petit paradis" en norvégien) parle de la vie de famille - le chaos, le bruit - mais aussi de l'appréciation de tout cela. "Spriten" ("L'alcool") évoque le fait de boire un peu trop et d'oublier parfois ceux qui vous attendent à la maison. "Dronningas nei" ("Le non de la reine") est consacré à la propriétaire de l'Enga Pub, une femme forte et déterminée. C'est notre hommage.



Il y a de très belles sections de cuivres sur l'album. Avec qui avez-vous travaillé ?

Nous savions dès le départ que nous aurions besoin d'une section de cuivres. Nous avons eu la chance de collaborer avec Bendik Brænne et Brage Rognlien, deux musiciens formidables issus de groupes punk et ska. Ils ont notamment joué dans Oslo Ess, No Torso ou The Needs. Ils ont enrichi les morceaux avec leurs idées et ont vraiment élevé les arrangements.



Et il y a Kim Lillestøl qui a enregistré votre album ?

Oui, Kim est avec nous depuis le début. C'est quelqu'un en qui nous avons totalement confiance. Travailler avec lui est toujours simple et efficace, et nous continuerons sans aucun doute à collaborer.



Dans "King size Kent", vous chantez « Je ne fume pas de Lucky Strike, je fume des King Size Kent ». Pouvez-vous nous expliquer ? Au passage quelle est votre bière préférée ?

Cette phrase me vient du film "Le flic de Beverly Hills". Elle m'est restée en tête depuis l'enfance. Elle est devenue une chanson sur les souvenirs et le fait de grandir. Côté bière, nous privilégions les brasseries locales d'Oslo. Sinon, Ringnes ou Frydenlund font très bien l'affaire.



La Norvège affrontera la France le 26 juin. Votre pronostic ? Quelle est votre vision du football aujourd'hui ?

C'est formidable que la Norvège soit qualifiée après 28 ans. Mais affronter la France est à la fois excitant et intimidant. Je vois une victoire 2-1 pour la France, mais j'espère que la Norvège passera tout de même les phases de groupes. Le football reste incroyable, mais il est aussi trop commercial et déconnecté des supporters. La corruption et l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) ont, selon moi, causé beaucoup de torts.



Vous allez enregistrer un EP. À quoi peut-on s'attendre ?

Nous avons déjà les morceaux et entrerons en studio cet automne. Le titre de travail est Oslo. On restera dans la même direction musicale, avec des morceaux liés à Vålerenga et d'autres plus variés.



Un message pour nos lecteurs ?

Merci de vous intéresser au punk-rock norvégien, et j'espère que vous écouterez notre album Tirsdag. Et si quelqu'un en France veut nous inviter, nous sommes prêts !

Merci à Are et Islandsgate d'avoir répondu à nos questions.