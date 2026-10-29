Pour savoir d'où Islandsgates tire son nom, c'est assez simple. Sortez à pied de la gare centrale d'Oslo, tournez à droite et poursuivez votre chemin sur l'axe principal durant 38 minutes. Ça y est, vous êtes à Islands gates, une rue banale dans le paysage de la cité norvégienne, sans commerces, avec quelques places de parking et une école, mais c'est bien là sa seule particularité. Pourtant, cette rue reste le chemin le plus évident pour chroniquer cet album. À la lecture de certains titres comme "Judas" et "Mitt lille paradis", et vu la pochette (en plus de l'intro à l'orgue), je me suis demandé si les thématiques de cet album n'étaient pas la religion, l'église et le christianisme. C'est vrai qu'en matière d'églises en Norvège, je n'avais eu tendance qu'à retenir les incendies perpétrés par Varg Vikernes. Un peu dans le flou, j'ai été éclairé par un SMS d'Anders le guitariste pour en conclure que, géographiquement, tout l'esprit de cet album tenait dans un mouchoir de poche. La pochette de l'album est une vue du fronton de l'église de Vålerenga (Vålerenga Kjerke) située au bout d'Islands gate, et à l'instar de Notre-Dame, cette église a brulé en 1979. Selon les témoins, les flammes de l'incendie étaient si intenses que, l'orgue s'est mis à jouer seul et les cloches se sont mises à sonner sous l'effet de la chaleur. Quelle histoire ! Elle en deviendra une chanson quelques années plus tard sous la plume de Trond Ingebretsen, leader du groupe Bjølsen Valsemølle, écrite pour rendre hommage à son père qui fut ailier de l'équipe de foot locale. Cette chanson deviendra ensuite l'hymne d'ouverture des matchs à domicile du Vålerenga Football Club, affectueusement appelé "la fierté d'Oslo".



Pour en venir à l'album, maintenant que vous êtes un peu plus familier avec le contexte, le deuxième Islandsgate ne prend pas de virage musical et continue de jouer du punk rock et du ska-punk. Une belle intro à l'orgue pour rappeler la "Vålerenga kjerke", accompagnée d'un chant à la mélodie quasi pop ouvre l'opus. "Tirsdag" (Mardi), compo aux guitares galopantes, délivre un titre dans une pure lignée Lagwagon. "Judas" est le single précédemment sorti et pas besoin de vous faire un dessin pour dire que ça parle de trahison. Après ces quelques passes (pour emprunter aux termes footballistiques), on peut dire qu'Islandsgate marque son premier but en direction des fans de ska avec "Vi er en" (Nous ne faisons qu'un). Fans de ska qui ne seront pas en reste avec "Spriten" (alcool) et "Knivstikkergata" (coupe-gorge). "Mitt lille paradis" (Mon petit paradis) tape une intro à la "Anywhere with you" de Saves the Day auquel s'ajoutent quelques élans à la Weezer qui font aussi partie de ce titre phare. Dans le registre punk rock, le petit riff Blink-182 vous régalera sur "King size Kent" ou, pour une fois, le norvégien vous semblera familier avec "Jeg ryger ikke Lucky Strike, jeg ryger King Size Kent. Woah" (Je ne fume pas de Lucky Strike, je fume des Kent King Size. Woah), coucou la loi Evin. Il ne vous échappera pas que "Slipp meg inn" a l'allure d'un titre de Propagandhi. On imagine que tous ces clins d'œil doivent fédérer une communauté autour d'Islandsgate dont les concerts affichent généralement complets. On appréciera aussi le joli travail studio de Kim Lillestøl qui a collaboré avec Kvelertak, Motorpsycho et Honningbarna.



Le clan formé par Are, Einar, Anders, et Karsten, Adidas aux pieds et couronne de laurier Fred Perry sur leurs blousons, nous livre un album punk dans la lignée du meilleur de la scène américaine des années 90. Ils y abordent ce qui leur est cher : le Vålerenga Football Club, leur passion de supporters, l'amitié, la trahison, la fête, la boisson, et enfin leur quartier de l'est d'Oslo où j'espère vous avoir promenés. Le prochain EP ne mettra pas dix ans à sortir, on suivra ça...