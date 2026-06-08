La prestigieuse antenne bisontine du Scientific Surf Rock Research Department a envoyé ses quatre meilleurs émissaires (Dick Dens, Arno De Cea, Macst et Buen) donner des conférences sur la côte ouest des États-Unis lors de l'été 2023. Pour l'Histoire avec un grand H, il en subsiste une archive gravée sur microsillons lors d'une escale californienne. Broadcast all over the bay - The KFJC sessions regroupe ainsi quelques-unes des plus célèbres expérimentations sonores auxquelles s'adonnent nos savants fous depuis presque vingt ans.



13 titres explosifs, qui piochent dans la discographie bien remplie du groupe (albums, 45T, splits), et irradient nos tympans pour venir contrôler et manipuler notre cerveau. Gare à la transmutation ! Réverb' tout à fond, il n'y a que sur "Sap rain" que nos rockeurs nucléaires s'autorisent à lever un peu le pied. Sinon, ils font chauffer les amplis (réglés sur 11 évidemment) à "350° Farenheit", en mode quasi instrumental, hormis lors des surprenants et percutants "Pilot by microwaves" et "Tales of a poisoned seed". Pas besoin en effet de mots ni de formules trop alambiquées pour exprimer leur conscience écologique ("Continent plastique") ou leurs japoniaiseries ("Monster battle war").



Pour couronner le tout, le LP s'accompagne d'un fanzine/carnet de route Dans le creux de la vague, signé de la plume toujours bien avisée et sans concession de Slim Buen (batterie), entre diverses anecdotes et quotidien d'un groupe indé dévorant l'asphalte des USA et quelques considérations sociales, culturelles et personnelles. Une fois arrivé à la fin de la transmission, les "Biometric data" sont formelles : c'est d'la dynamite !