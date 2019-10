Je pourrais me contenter d'écrire que Cobra cadabra, troisième album du trio rock'n'roll strasbourgeois Iron Bastards, est un bon disque de rock rapide, direct et efficace. Mais cela ne ferait pas honneur au groupe qui m'a fait passer un excellent moment avec ce skeud. Car Iron Bastards, qui a usé jusqu'à la moelle ses disques de Motörhead période Fast Eddie Clarke, mais a aussi écouté Nashille Pussy et High on Fire, est bluffant d'énergie et de compos malignes et entraînantes. Dès les premiers riffs de l'album, le ton est donné, la guitare est stridente, la basse puissante et la batterie sans retenue. Et la voix du bassiste (sans déc !) David a dû subir un stage commando clopes/whisky pour s'approcher de celle de Lemmy Kilmister. Les brûlots rock s'enchaînent sans temps mort, offrant ici et là quelques respirations en abaissant le tempo ("With the world on your side") et s'aventurant avec brio du côté du blues ("Cobra cadabra", "Outside the nest") et même du rockabilly ("You only live twice"). Tout en offrant des morceaux aux structures riches, Iron Bastardsva à l'essentiel pour nous offrir un rock crasseux et qui tient au corps : tout ce qu'on aime, finalement.

gui de champi