Le Marché Gare, l'une des salles emblématiques du rock indépendant à Lyon, nous a une fois de plus offert une soirée dont elle seule à le secret. Située dans le quartier de la Confluence, cette salle à l'agencement atypique, dernier vestige du marché de gros, continue de programmer des groupes qui méritent le détour. J'ai eu l'occasion de m'y rendre pour découvrir deux formations phares de la scène noise, post-punk et indie rock : Irnini Mons et Lysistrata.

Irnini Mons On commença par le quatuor local et à parité parfaite : Irnini Mons. Les Lyonnais que je souhaitais découvrir depuis longtemps sur scène, étant aussi des nouveaux membres d'un collectif cher à mon cœur Dur et Doux, je compris pourquoi. Fébrile et devant la scène avec mon appareil comme à chaque début de concert, je fus transporté par la performance du groupe. Une énergie débordante pour porter un set parfaitement maîtrisé. Comme beaucoup de groupes de cette scène, le live est plus parlant car on y ressent réellement l'énergie punk rarement retranscrite en studio. La qualité sonore était au rendez-vous même si les paroles étaient difficilement audibles. Le tout fut porté par une lumière changeante et relevant par moment du défi même pour un photographe aguerri. On passe d'une atmosphère sombre en contre jour à des pleines lumières parfaites pour l'objectif. Conquis par cette découverte live qui a une grande maturité musicale et scénique, il fût malheureusement temps de prendre l'air pendant le changement de plateau.



Lysistrata Les réputés Lysistrata ont démarré fort leur set noise devant un public très vite conquis en témoigne les danses dans la fosse dès le début. Je fus chahuté en bord de scène, ce qui est bon signe. Le groupe ne s'embête pas d'un show lumière puisque celle-ci était d'un orange fixe parfait pour un photographe. Était-ce juste pour cette date ? J'ai beaucoup écouté le groupe sur les plateformes et je fût comblé de voir leur énergie et musique parfaitement retranscrites sur scène. A noter que je prend toujours un moment sur les concerts pour écouter sans shooter les groupes à un endroit où la qualité parait meilleure que devant la scène. S'il me fallait pinailler, j'ai ressenti par moment une qualité sonore brouillonne ne faisant pas hommage à certains morceaux, mais c'est le risque de la musique live. À noter la prestation scénique très forte du groupe porté par leur batteur chanteur et une basse et guitare endiablée.

Encore une belle soirée au Marché Gare qui nous a confirmé sa programmation de qualité (merci à eux pour l'accréditation). Que ce soit Irnini Mons ou Lysistrata, difficile de désigner une véritable tête d'affiche, tant les deux formations se sont montrées complémentaires. Les amateurs des styles présents ce soir là furent comblés !