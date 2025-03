Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu échanger un peu avec Irnini Mons, un groupe français à suivre, assez unique en son genre dans lequel se mêlent polyphonie, rock, espièglerie et un panel de contrastes saisissants...en langue française. Leur premier LP confirme les bonnes impressions de leur EP, et on encore sous le charme, c'est peu de le dire.

Après plusieurs écoutes attentives, votre nouveau disque commence à devenir mon album de chevet au moment où j'écris ces lignes ? Ça vous surprend ou pas quand quelqu'un vous dit ça ?

Ça nous surprend pas, ça nous fait plaisir ! Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, se rendre compte qu'on peut profondément toucher les gens, c'est un cap à passer. Ça peut être toi qui nous dit ça, ou bien cette personne qui vient nous avouer que notre concert l'avait fait pleurer... Y'a un petit sentiment de travail accompli qui fait du bien. Donc merci !



Je dis "commence" car, en ce qui me concerne, il a mis une plombe à vraiment prendre forme dans mon cerveau. Pourtant les morceaux, en apparence, sont d'un style abordable. Est-ce que finalement c'est ça la définition de la "bonne pop" ? C'est-à-dire un style facile d'accès mais pas prémâché ?

Sans doute, en tout cas c'est plutôt flatteur ! Le côté pop de l'album a été plus un constat post création qu'une direction qu'on s'est donné, sachant que la seule boussole qu'on se donne est d'éviter de tomber dans des stéréotypes, des clichés de genre, on essaie toujours d'avoir un pas de côté !



Je dis "pop" un peu de manière paresseuse, mais Irnini Mons, c'est bien plus que ça. Les années 80 semblent avoir été une décennie qui vous a inspirée sur ce premier album, je pense au post-punk d'abord, et puis je sens également une légère inspiration, voulue ou non, du côté de la scène rock française de cette époque, ça doit être dans cette façon assez libre de chanter en français qui me fait dire ça... Un mot à dire là-dessus ?

C'est rigolo car on écoute vraiment peu de rock français 80's, mais on comprend totalement le rapprochement ! Pour rigoler dans le van, on se met parfois du Richard Gotainer, et on apprécie la liberté et l'absurdité du chant en français, ça doit forcément nous influencer. On a fait un vrai travail de dédramatisation à ce sujet, il a été beaucoup boudé ces dernières décennies dans le rock, (plutôt associé à Indochine ou Superbus) et il commence à revenir sur le devant de la scène. En tout cas, ça nous amuse beaucoup d'écrire dans cette langue, ça ouvre le chant des possibilités et forcément, ça nous fait puiser dans des influences qui ne sont pas tout à fait évidentes.



Qui se cache vraiment derrière votre quatuor ? Des rockeurs purs et durs qui se mettent à la pop, ou des "poppeux" qui se mettent au rock ?

Des adolescent.es rockeurs purs et durs qui ont maintenant 30 ans et ont (heureusement) élargit leur goût !



On sent une forme d'espièglerie, si ce n'est pas du sarcasme, dans votre musique, et ce pour tous les sujets que vous abordez dans vos textes (la vie au bureau, la glande, les violences policières...). Quand le moment est venu d'écrire vos textes, aviez-vous déjà préparé en amont des thématiques précises, ou vous êtes plutôt du genre à écrire au dernier moment quand tout est déjà composé ?

On avait des envies de thématiques pour quelques morceaux. Par exemple, "Elis police", on savait qu'on voulait écrire quelque chose de politiquement engagé (pas toujours évident) dans l'album. Le chant arrive effectivement une fois que le morceau est presque intégralement composé, mais c'est pas à la dernière minute, genre bâclé, parce que le texte et le chant sont vraiment importants pour nous ! C'est juste un ordre qui nous convient. On fonctionne par atelier d'écriture à 4. On ne vient pas forcément avec un thème, parfois juste avec une phrase de l'un ou l'une d'entre nous, mystérieuse ou terre à terre, et hop on déroule le fil toutes et tous ensemble !



Je me trompe en disant que vous avez mis un gros focus sur l'organisation du chant depuis ce premier album ? C'était une priorité sur ce disque ?

Oui, clairement ! Déjà, avec la composition de notre premier EP, on avait décidé qu'on chanterait tous et puis on avait déjà développé un amour pour les polyphonies vocales. Donc forcément, pour la composition de l'album, on a mis les voix au centre ! Sabrina a étudié l'harmonie et l'écriture musicale, du coup on adore soigner les arrangements de nos voix et jouer sur les harmonies à quatre. Et puis franchement, ce sont des bons moments de fun en studio ! Rémi Gettliffe, qui nous a enregistré, est friand d'arrangements vocaux et de petites parties "chorales". On s'est éclaté.



Peut-on affirmer qu'Une habitante touchée par une météorite pose les bases de ce que sera Irnini Mons dans le futur ?

Non, car on ne se met aucunes barrières et on laisse les portes ouvertes. On ira là où nos nouvelles inspirations nous mènent !



Y'a-t-il un artiste ou une formation qui, quand vous l'écoutez/découvrez, vous suggère

instinctivement la phrase suivante : "Tiens, on dirait Irnini Mons !" ?

Hmmmmm, en fait ça ne nous arrive pas trop souvent, mais par contre, dès qu'on entend un projet avec des voix polyphoniques, ça fait tilt. Après, il y a des groupes qui nous font penser à nous dans leur manière de composer et d'appréhender la musique, genre des groupes avec qui on a partagé la scène et qu'on adore : Mossai Mossai, Gros Cœur et Fontanarosa.



Le disque est notamment sorti chez Dur Et Doux, connu pour ses projets totalement barrés. Comment s'est fait le deal, la rencontre ? Vous connaissiez bien le label ? Et qu'en pensez-vous ?

C'est via Alexandre Albessard, notre tourneur, que nous avons intégré le roster Dur et Doux ! D'abord en booking, et par la force des choses iels nous ont également soutenu-e-s sur l'album ! Honnêtement, on connaissait pas trop les groupes qui étaient chez elleux, on vient pas trop de cette scène très pointue, mais on est ravi-e-s de faire partie de la famille !!



À l'heure où je prépare cette interview, il ne reste que 9 vinyles en vente sur Bandcamp. C'est plutôt parti vite on dirait. Une réédition est-elle prévue ?

Trop bien, merci pour l'info ! On en a encore quelques uns, venez les acheter à nos concerts !



Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Irnini Mons, de manière générale ? Et au niveau de la vie d'un groupe ?

Ce qui nous énerve le plus chez Irnini Mons... baaaaah rien, on s'adore. Et au niveau de la vie d'un groupe, il y a beaucoup de choses énervantes, comme la précarité du milieu, le manque de curiosité des gens, les labels qui ne produisent plus d'artistes émergents, la place de + en + importante que prenne les réseaux, et tellement d'autres trucs !



Si l'un de vos titres était en playlist sur une grosse radio hertzienne, cela causerait du doute en vous, ou vous prenez tout ce qui vient ?

Pas sûr qu'on accepterait que notre musique soit associée à une pub McDo, mais bon, une playlist sur une radio hertzienne...



Dernière question : De quoi en fait l'avenir proche ou lointain d'Irnini Mons ?

On va être beaucoup sur la route ces prochains mois, et on prépare un nouvel EP !

Merci à Dur et Doux et aux Irnini Mons.

Photos : Tara Ozem