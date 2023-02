Celles et ceux qui ont connus Decibelles n'auront sûrement pas de mal à reconnaitre les membres d'Irnini Mons puisqu'il s'agit de la même formation, à un détail près, la venue d'un guitariste en supplément. Soulignons au passage que la parité est désormais respectée (ça compte chez certains, apparemment). Une situation qui questionne : pourquoi changer de nom lorsqu'on a atteint un certain stade de popularité dans le milieu du rock français et européen ? En décembre 2021, Decibelles devient alors officiellement Irnini Mons, du nom d'un volcan présent sur Venus. Le quatuor a-t-il révolutionné son style ? Eh bien, pas complétement ! La patte indie-rock chantée en français résonne toujours autant ici, sauf que les Lyonnais ont balayé légèrement leurs velléités punk-noise bruitiste, qu'une guitare en plus amène forcément plus de possibilités musicales, et que le chant est désormais partagé avec des hommes. Ce qui offre des solutions ultra intéressantes à l'oreille, comme cette chorale dans "Montreal".



Irnini Mons débute sa discographie avec un 6-titres, histoire de poser les premières pierres de cette nouvelle aventure à quatre. Lancé via la session live de "Montréal", titre qui sort un peu du lot dans ce disque avec une lourdeur et une coolitude assumées, puis avec le clip de l'excellent "En solitaire", très véloce pour le coup, Irnini Mons a voulu en deux singles montrer l'étendue de son art. On sent bien que le groupe essaye de varier les plaisirs (rythmes, types de chant, humeurs, longueur des morceaux...) pour tuer la lassitude. Pour notre plus grand plaisir ! Ainsi, "Feu de joie" nous éblouit par ses progressions faites de riches mélodies dans lesquelles vient surgir à un moment donné une trompette insoupçonnée ; "En solitaire" nous donne une patate d'enfer avec son refrain méga accrocheur ; a contrario, la ballade "Les sommets" berce l'âme et nous transporte très haut ; "Montréal" incite à chanter en chœur avec le groupe ; "5100", l'une de mes préférées, révèle qu'une chanson pop à la Pixies partagée entre chants féminin et masculin peut procurer un plaisir immense ; enfin, "Ça part en fusée" démontre à celles et ceux qui en doutent encore que la pop chantée en français, ça fonctionne, si et seulement si c'est bien écrit et qu'on ne tombe pas dans des préceptes imposés par l'industrie.



Irnini Mons sait à peu près tout faire dans son créneau, et impose un style qui n'est pas assez (ou mal) représenté selon moi en France, même si on sait que tout bouge si vite dans la musique.

Ted