En juin dernier, The Inspector Cluzo a sorti Less is more, un disque qui ressemble à une évidence et, en même temps, à une anomalie dans le paysage actuel. Une anomalie heureuse : ici, rien n'est surjoué, rien n'est "Gonflé". Tout est tenu, organique, précis. Le duo (Laurent Lacrouts au chant/guitare, Mathieu Jourdain à la batterie), originaire de Mont-de-Marsan, poursuit son chemin à contre-courant : ferme à vocation durable, esprit DIY, refus de la démesure et des artifices. Le titre n'est pas une posture, c'est une ligne de conduite, un garde-fou, presque une philosophie de production.



Musicalement, l'album condense ce qui fait la force du groupe depuis des années, soit un rock-blues lourd et groovy, capable d'accroches immédiates, mais jamais simpliste. Les riffs sont francs, la batterie est massive, et l'ensemble garde ce grain "Vivant" qui donne l'impression d'entendre des instruments avant d'entendre une production. Ce n'est pas un disque qui cherche la perfection plastique, il cherche davantage la vérité du son, celle qui tiendra debout en live. Le travail avec Vance Powell (que le groupe présente comme un artisan de l'analogique) se sent partout. Le son respire, les dynamiques existent, les attaques sont nettes, et pourtant rien n'agresse inutilement. On comprend que le disque a longtemps mûri (écriture, enregistrement, finitions), mais il ne porte pas le poids du "Trop". Il conserve un côté rugueux, une chaleur, comme si l'album avait été enregistré pour rester humain plutôt que pour passer un test de loudness.



La pochette signée A. Lacoste résume à elle seule l'esprit du projet : une maison de ferme noyée dans la végétation, un vert dense, et un chat au premier plan. Clin d'œil direct à "Catfarm", mais surtout rappel que l'univers Cluzo n'est pas un décor "Green" plaqué : c'est un quotidien. Même l'humour est là, discret, terrien, à l'image du duo. Au fond, Less is more est un disque politique sans devenir un tract. Les thèmes écologiques et sociaux s'invitent comme une évidence, portés par des chansons qui restent d'abord... des chansons. Et c'est là la réussite : concilier le message et l'énergie, la conscience et le plaisir. Un album dense, fédérateur, qui prouve qu'on peut faire grand sans faire gros.

JC

Publié dans le Mag #70