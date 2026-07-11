Le vendredi 30 janvier 2026, Paris était fidèle à lui-même : pluie fine, froid appliqué, et cette petite vibe "je vais me transformer en glaçon, mais avec style". Sauf qu'à La Maroquinerie, personne n'avait prévu de grelotter : The Inspector Cluzo jouait à guichets fermés. Troisième concert sur les cinq donnés dans cette salle, et on a l'impression que le duo a désormais ses habitudes : ils entrent, ils sourient, ils discutent... puis ils retournent la pièce comme on retourne une crêpe, sans faire tomber le sucre.

grant haua La première partie est confiée à Grant Haua, et franchement, c'est un vrai set, construit, incarné, et surtout profondément humain. Avant même que les premières notes claquent, l'homme pose un décor à sa façon : simple, drôle, et terriblement honnête. Il raconte qu'il a commencé la guitare à 13 ans parce que son petit frère en avait reçu une à Noël... et que, détail décisif, ça attirait les filles à l'école. Problème, le petit frère était "Plus beau" et "Jouait mieux", donc le plan a fait long feu, et la guitare, elle, est restée. Résultat : un bluesman qui ne joue pas pour frimer, mais parce qu'il n'a jamais vraiment arrêté depuis. Et quand il parle de la Nouvelle-Zélande, il ne vend pas un mythe, il parle d'un petit pays, d'un village "De moins de 100 000 habitants", et de ce que ça provoque quand tu grandis loin des grands circuits. Pas la jalousie, plutôt cette envie de se donner à fond pour tenir tête "Aux artistes de l'autre côté de l'océan". Sur scène, ça se traduit immédiatement : une présence posée, une voix qui gratte juste ce qu'il faut, et une manière de jouer acoustique qui donne l'impression qu'il te parle à deux mètres, même au fond de la salle. Il glisse des titres reconnaissables, dont "So lonely" et "Tough love mumma", puis "Shame on you", "Knucklehead" et "Devil is a woman". Entre deux, il balance aussi quelques nouveaux morceaux (non titrés ou encore en rodage), et même une phrase-refrain qui fait mouche : "Folks like to complain". Avec ce mélange de malice et de lassitude douce qui colle très bien à son blues.



Et là, moment de grâce : au salut, il raconte, avec une simplicité désarmante, à quel point il est reconnaissant d'être là. Et surtout, il parle des Cluzo comme on parle d'une famille. Quand il est en France, ils le logent, ils l'accueillent, ils lui préparent à manger, ils le traitent comme un proche. Il explique ça sans pathos, juste "Terre à terre". Et tu vois Laurent, pourtant pas du genre à se liquéfier sur commande, avoir les yeux humides. Instant rare : une salle de rock qui comprend que le "Diy" et le "Family" ne sont pas des mots imprimés sur un t-shirt, mais une façon d'être. « Kia ora koutou », comme il dit. On y est.



Après un set pareil, The Inspector Cluzo a un défi : ne pas "Prendre la suite", mais prendre la salle. Spoiler : ils n'ont pas eu besoin de forcer. Ils attaquent en rappelant le contexte, un dixième album, le fil Less is more, et ces épisodes de tournée qui font sourire parce qu'ils sont racontés sans posture. Ils évoquent la route avec Clutch, Et Le Fait D'avoir Été Invités Par Neil Young. Mais surtout, ils ramènent ça à leur définition du rock "Maintenant" : jouer des chansons avec des messages écolos, parfois dans des endroits improbables, parfois devant des publics qui n'ont pas demandé un cours sur l'empreinte carbone... et le faire quand même, parce que c'est ça, le rock n' roll : être vivant et cohérent. Dans le corps du set, "Catfarm" arrive comme une carte postale de ferme sous amphétamines : le chat qui fout le bordel, la vie réelle qui s'invite dans le live, et la salle qui rigole parce que ça sent le vécu. Puis le duo balance ce petit détail qui ne sert à rien donc il sert à tout : le batteur parle russe. C'est dit, c'est fait, on passe à la suite.



Sur "As stupid as you can", ils re-racontent l'UK et les US, avec ce ton de gars qui ont roulé, mangé froid, dormi court... mais qui gardent le plaisir comme carburant principal. Laurent lance un "Une chanson ?" qui n'est pas une question : c'est un interrupteur. La Maroquinerie s'allume. "A man outstanding in his field" débarque avec tambourin et une salle qui claque des mains comme un seul organisme. Et c'est là que le concert prend une dimension très "Cluzo" : ils parlent technique, mais pour défendre une idée. Ils évoquent un logiciel Apple de traitement du son live ("Tone" et compagnie), parlent de backing tracks... et tracent une ligne : eux, c'est du vrai live. Pour rendre le truc presque ludique, ils lancent ce gimmick collectif, le public fait un clap "Touboudoup" pour signaler quand "Leur truc apple" est en marche. C'est drôle, mais c'est surtout malin : ça dit "On n'a rien à cacher". Même la technique, ils la mettent en lumière. L'enchaînement vers "We win together, i'm losing alone" est un des grands moments : super chanson en deux parties, refrain plus calme et haut perché, puis des couplets qui repartent rock, nerveux, charpentés. La salle suit la dynamique naturellement, comme si elle connaissait déjà la carte routière du morceau. Et quand le refrain revient, on sent le collectif, ça respire ensemble, ça monte ensemble.



the inspector cluzo Avec "Fishermen", ils passent en mode "On parle de ce qui compte", et ils le font à leur manière : sans sermon, avec des principes simples. Un : voyager. Deux : il y a des gens bien partout. Trois : le droit des peuples à l'autonomie alimentaire, le local, le concret. Le passage sur le Mercosur qui serait un "Moyen âge" (dans l'idée) fait réagir, et la conclusion tombe : "We are fucking family". Le public le prend au mot, et ça devient un refrain d'ambiance plus qu'une punchline. S'ouvre ensuite la séquence "Midwest / sud-ouest", un petit stand-up géographique où ils s'amusent des étapes, Arkansas (patate dans la bouche), Texas, Oklahoma, et surtout Sturgis, en South Dakota, "Capitale mondiale des bikers", 40 000 dans la ville. Ils imaginent le tableau : chanter le bio et le climat au milieu des cuirs... "Ça va leur plaire". Et ils reviennent sur cette idée déjà balancée ailleurs, le rock en 2026, c'est aussi ça, tenir le discours là où personne ne l'attend. « Ils ne nous ont pas tués : on est là. » Oui, et ils tapent fort. Le bloc "Thoreau" puis "The greenwashers" durcit le propos, et c'est là que The Inspector Cluzo est redoutable, ils peuvent être très "Message" sans casser la fête. Au contraire, ça soude. Ils glissent des anecdotes de prod, une mention de Jack White, et rappellent leur amour de la Maroquinerie, qu'ils disent presque "Leur" tant ils y reviennent. Et on les croit, car il y a un confort, une proximité, sans routine. Et puis il y a ce moment de folklore Cluzo, la phrase que tu n'avais pas demandée, mais que tu n'oublieras jamais : ce "2e couplet" sur la bite d'Iggy Pop, envoyé au manager. Voilà. Une minute avant on parlait autonomie alimentaire, une minute après on rit comme des collégiens. La polyvalence est totale.



Sur "Rockophobia", le chœur devient une évidence ("On est une famille"), et ils s'amusent à comparer les publics de la tournée : Glasgow, Dublin... mais Paris refuse d'être spectateur. Le public continue les chœurs, insiste, et la chanson repart. Moment délicieux, quand la salle prend le pouvoir et que le groupe dit : « Ok, on y retourne ». La reprise "Almost cut my hair" de David Crosby arrive comme un pont, racines, souffle, et l'anecdote qui fait sourire : ils la jouaient en première partie de Neil Young "Parce qu'ils se détestaient". Puis "Put your hands up" remet tout le monde debout (si quelqu'un était encore assis, qu'on le déclare officiellement statue), et "Journey men" conclut sur l'entraide, l'esprit collectif, avec cette phrase qui claque comme une pancarte bien écrite : « Anti, ce n'est pas un projet. Décroissance, ce n'est pas l'austérité. »

Dehors, il pleut, dedans, ça cogne, ça rit, ça chante, et ça pense. Et surtout, ça sonne vrai. Le "Touboudoup" n'est pas qu'un gimmick, c'est presque un label de sincérité.

Merci à Sissi et au groupe.

Photos : JC