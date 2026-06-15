Née d'un père brésilien guitariste qu'elle a peu connu et d'une mère peintre, qui signe d'ailleurs ses artworks, Indigo de Souza commence la musique à l'âge de 9 ans. Un apprentissage précoce qui porte aujourd'hui ses fruits. À même pas 30 ans, la songwriter américaine affiche déjà un parcours honorable avec quatre EPs et quatre albums à son actif, dont le dernier en date, Precipice, paru en juillet 2025 chez Loma Vista Recordings. Une expérience ressentie sur ce disque qui marque un tournant, à la fois personnel et esthétique, pour une artiste déjà saluée par la critique, à commencer par le célèbre magazine Pitchfork qui l'a primé pour l'un de ses précédents opus. Réalisé en collaboration avec Elliott Kozel, ancien membre de Sleeping In The Aviary passé par les studios de Ben Kweller ou Yves Tumor, Precipice bénéficie d'une production plus ample, plus lumineuse aussi, qui pousse Indigo de Souza vers une pop electro-rock assumée, parfois très accessible. Kozel agit ici autant comme producteur que comme catalyseur, aidant la musicienne à transformer ses doutes, mais aussi ses joies, en quelque chose de formellement séduisant, si ce n'est éclatant.



Mais derrière cet univers pop aux airs faussement cool et naïf se cache un album profondément marqué par le réel. Precipice est, en effet, né à la suite d'un événement tragique, la destruction de la maison d'Indigo de Souza lors des inondations provoquées par l'ouragan Helene en 2024. Perdre son lieu de vie, ses repères, ses affaires personnelles, c'est se retrouver littéralement au bord du vide. C'est l'idée de ce disque. Elle avait des choses à exprimer, et particulièrement ce vide à affronter, cet avenir inconnu quand il faut tout reconstruire. Comme renaitre une seconde fois, en quelque sorte. "Be my Love" ouvre l'album à travers un crescendo délicat, comme un réveil en douceur. Très vite, Indigo enchaîne avec une pop directe, efficace, carrément mainstream ("Crying over nothing"). "Crush", dans la même veine, assume pleinement son HPR (Haut Potentiel Radiophonique). En tant que vieux briscard de la scène rock/metal indé, on se surprend même à rentrer aussi facilement dans l'univers de l'Américaine. Ses mélodies limpides couplées de rythmiques simples mais redoutablement accrocheuses, avec cette légèreté apparente qui masque souvent des failles plus profondes, opèrent assez facilement sur nos récepteurs sensoriels.



"Not afraid" se fait plus combatif, porté par une énergie de survie, une résilience face à l'adversité. Il illustre bien à la fois cette force et cette fragilité émotionnelle. Mais Precipice démontre aussi la volonté de l'artiste de toucher le plus grand nombre par la présence de titres parfois trop calibrés, c'est là que réside sans doute sa principale limite. Cela fini parfois par lisser le propos à l'image de morceaux comme "Pass it by" ou "Crying over nothing" qui, malgré leur efficacité mélodique, semblent plus dispensables que nécessaires. À l'inverse, lorsque Indigo de Souza creuse davantage, le disque gagne en épaisseur. La face rock de "Heartthrob" s'impose comme l'un des sommets de l'album, c'est aussi le cas de "Dinner" qui ralentit le tempo pour laisser place à une introspection quasiment nue, ou encore l'épilogue ascendant "Precipice" qui résume parfaitement le propos du disque avec sa forme de vulnérabilité salvatrice et poétique.

Ted

Publié dans le Mag #69