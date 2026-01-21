On se demande bien quel rayon de lumière tente de capter le quintet britannique Index For Working Musik, car la tâche n'a rien d'aisée pour eux. En effet, le groupe semble se complaire dans ses ombres sonores et se fondre dans une identité rock volontairement fuyante. Peut-être que ses membres ont-ils tout simplement compris qu'il valait mieux ne pas en avoir. Sur Which direction goes the beam, ils s'autorisent toutes les libertés : un peu de post-punk, un soupçon de goth, des louches d'expérimentations, du psychédélisme (parce que ça mange pas de pain), un chouia de folk dévoyé (enfin, de l'acoustique sous acide plutôt)... On est copieusement servi, mais aussi un peu dérouté par ce chemin pris par les Londoniens, comme s'ils cherchaient sans cesse et sans trop réfléchir à repousser les limites de leur art.



Autant sur leur précédent album, Dragging the needlework for the kids at uphole, chaque pièce trouvait naturellement sa place, autant ici il faut s'armer de patience pour entrer dans le disque, pour en apprivoiser les contours. C'est cette ambivalence qui frappe. Entre des morceaux d'une simplicité désarmante ("2x1", "Sparrows hill") et d'autres aux structures volontairement distordues ("Halb leib I", "Pugilist"), l'équilibre est fragile, si bien qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Avec un peu de patience, la magie opère. On se laisse séduire par cette forme de radicalité, même si l'on aurait aimé que le groupe poursuive la voie tracée par son prédécesseur. Car lorsque les Anglais s'abandonnent purement au rock, leurs morceaux gagnent en profondeur et en émotions (Rappelez-vous de "Wagner" ou de "Athletes of exile").

Ted

Publié dans le Mag #67