Ina-Ich n'est pas une nouvelle venue sur la scène française. Il aura fallu néanmoins une longue maturation pour accoucher de ce superbe quatrième album. Retour arrière, 2007, un album éponyme vient bousculer le monde du rock français. Une femme derrière le micro, bâillonnée et ensanglantée sur la pochette. 17 ans plus tard, c'est une pochette sobre en noir et blanc du duo qui vient annoncer le 4ème album. Conçu avant la pandémie, le façonnage de cet opus aura pris près de quatre ans. De "The voice" à une Une voix, Ina-Ich a su faire son bout de chemin. Celle qui nous a fait aimer la saison 2018 du télécrochet a su, tel un artisan, trouver sa voie/voix sur cet album qui trouve une place toute particulière dans sa discographie.



C'est bien Une voix que nous découvrons sur ce disque, un disque à l'ADN rock mais sans guitare, Aurélien à la batterie (mais également à la réalisation et aux arrangements) et Kim-Thuy aux claviers et chant. Ils ne sont que deux, mais le duo a une énorme puissance de frappe et n'a rien perdu de son mordant tant dans la composition que dans les textes. Néanmoins, la voix est désormais plus mise en avant rendant encore plus hommage aux textes. Le premier titre "Serpent" fait appel à une rythmique presque chamanique pour nous emporter. "Arrière, vipère perverse, narcissique reptile" ; le ton est donné, Ina-Ich ne fera pas dans la demi-mesure et dénonce les manipulateurs dans une chanson extrêmement syncopée qui met tout de suite dans l'ambiance. Le second titre, "A temps", ressemble plus à une course folle, les mélodies sont plus présentes, notamment sur la fin du titre qui laisse l'auditeur en apesanteur. Mais Ina-Ich ne nous laisse pas de répit. Avec une reprise de volée et des accords de piano rythmés, décuplés par la batterie c'est au tour de "ZOMbii" de venir happer l'auditeur tout en dénonçant les smombies ou les zombies du smartphone. Le mix de Rémi Barbot rend hommage à tous les instruments et à la voix qui encore une fois est plus mise en avant. La bio nous guide pour gagner des points au Scrabble avec le terme "anacyclique (un type d'anagrammes qui désignent les mots qui fonctionnent par couple où l'un est strictement l'inverse de l'ordre des lettres de l'autre) du titre "CROP" soit "porc". Un titre extrêmement engagé post #metoo où la victime fait sa propre justice. Ce titre est extrêmement efficace et a été éprouvé sur le plateau d'"Adieu la mélancolie" avant même la sortie de l'album et avant d'être jouée dans le cadre d'une setlist traditionnelle.



Le duo distille avec intelligence des chansons rentre-dedans alternées par d'autres plus douces musicalement, sans que les thèmes abordés ne perdent en intensité. Ina-Ich évolue avec les années, se développe, se consolide, se transforme sans se dénaturer et c'est ce qui rend cet album essentiel.

JC

Publié dans le Mag #59