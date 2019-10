Originaires comme eux de Lyon, In Balance fait penser par certains côtés à Porn (la prod', le goût pour les sons froids), le quatuor devenu trio (Aurélie la bassiste a quitté le groupe en cours de route) est désormais installé à Paris mais continue d'intégrer de grosses mélodies à ses expériences synthétiques. Sur cette base électro-pop, qui a de temps à autres des allures de Placebo, Adrien, Hervé et Alan construisent des compositions assez riches et n'hésitent pas à muscler leur jeu à coups de bons riffs saturés. Marqués par la new wave des années 80 mais ancrés dans les ambiances sonores de 2019, ce premier opus intitulé 18 se laisse facilement aborder et la redoutable efficacité de certaines harmonies pourrait bien te faire danser cet été. Mais le plaisir du corps que provoqueront les deux bombes "Paralysed" et "Come on" qui lancent l'album peuvent aussi être perçus comme trop évidentes et simplistes par ceux qui attendent davantage de risques créatifs (si tu es dans ce cas-là, évite "Love" et ses relents de Muse). Pour autant, In Balance sort un premier album solide et cohérent qui a tout de même plus de qualités que de défauts. Même pour moi qui ne suis pas fan des eighties.

Oli