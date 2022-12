La renommé scénique d'Imparfait commençait à remonter à nos oreilles. Le fait de voir le groupe ouvrir tant pour Nova twins que pour Eiffel a attiré notre attention et nous a poussé à vérifier en live si cette réputation n'était usurpée. L'occasion parfaite d'échanger avec le groupe après le show.

Comment se sont passés les confinements et cette période de pandémie ? vous en avez profité pour peaufiner la sortie de l'album ou au contraire cette période a été mise à profit pour des choses plus personnelles ?

Ça été très difficile au début, nous avons été coupés en pleine tournée avec les Nova twins, nous avions des dates sur l'été et plein de projets dans la tête. Les premières semaines ont donc été très difficiles psychologiquement car on avait l'habitude d'enchaîner les dates sans trop se poser de questions. Nous avons par la suite été happés par la composition, mais ça nous a pris un peu de temps.



Le fait d'avoir une "front women" change-t-il quelque chose dans votre façon de voir la scène ou de trouver des premières parties (je pense notamment à Nova twins) ? que pensez-vous de l'initiative "more women on stage" de Lola de P3C ?

Prisca n'est pas uniquement "front woman", elle compose pas mal pour Imparfait car multi-instrumentiste. On ne saura jamais si avoir un homme au chant aurait changé la donne. Scéniquement, on peut affirmer à 100% que ça ne change rien du tout. Pour les 1ères parties, ça ne change pas la logique de recherche de notre booker, ça change peut-être la logique de certains progammateurs/programmatrices mais, là encore, on ne le saura jamais.

More Women On Stage est une belle initiative. On est heureux et heureuse de pouvoir participer à la première édition du festival le 10 juin prochain. ! Les femmes sont présentes sur scène. Un des grands soucis, c'est la visibilité de ces artistes incroyables (dans le rock, le metal encore plus.) La représentation est importante donc l'initiative est louable et, pour le moment, nécessaire.

Cependant, ne nous détrompons pas : les femmes ne quémandent pas, elles prennent, elles s'imposent. Venez au More Women On Stage le 10 et 11 juin prochain pour le soutien et surtout la découverte de quelques pépites et/ou pour participer à des ateliers stylés animés par des gens stylés! C'est aussi une manière pour les femmes de se réapproprier la scène sereinement.



Vous sortez votre album le 20 mai 2022, avant cela vous avez sorti 3 singles qui pourraient émaner de trois groupes différents, c'est une façon de brouiller les pistes ? de montrer que vous ne vous cantonnez pas à un seul genre ?

Rien n'est calculé dans une logique "mainstream" quand on compose et au vu de nos bagages fichtrement différents, ça donne des compos assez différentes qui je pense trouvent un socle commun dans le son et les personnalités de chacun/e. On a choisi des morceaux qui nous parlaient notamment pour les clips et les images que ça nous évoquait. Effectivement, on est des navigateurs de la musique et on n'arrive pas à se cantonner à un style bien précis . On sait pertinemment que ce n'est pas judicieux "commercialement" parlant. Certaines personnes nous trouvent trop rap, d'autres trop doux, d'autres trop metal... Si on commençait à écouter tout le monde, on ne saurait plus quoi faire. Donc comme on n'arrive pas à contrer cette soif d'exploration, on y va à fond et on l'accueille avec joie. Et encore, faudrait que t'écoutes ce qu'on écrit en ce moment...



Restons sur ces trois clips, ils sont également aux visuels complètement différents, ils sont tous faits maison ?

Plus ou moins. Ils ont été pensés et réalisés par l'un ou l'une d'entre nous, puis on s'est entouré de professionnels pour l'aspect technique sauf pour Thérapie où on a fait la déco, et il y avait un caméraman et c'est tout. Le reste c'est des heures de montages faits par Loïc, Prisca ou Bruno.



Vous sortez votre album que j'ai qualifié d' "animal sauvage qui se domestique au fil des écoutes", comment en êtes-vous arrivé à ce mélange des genres voire même de périodes musicales différentes ?

Ça s'est fait très naturellement, sans calcul. Nos oreilles sont attirées par des choses très différentes, du coup ça se ressent dans la musique. Il y a un travail de texture sonore qui à été fait sur l'ensemble de l'album pour rendre le tout plus homogène et cohérent.



Comment se fait la composition au sein d'Imparfait?

Prisca ou Bruno propose des morceaux tout faits ou des parties de morceaux, Léo propose des prods. À partir de là, on s'amuse sur les propositions en répétition. Parfois, il n'y a aucun changement, de temps en temps, il y a de la refonte. Surtout pour les prods car il faut les adapter à notre formation "acoustique".



Imparfait Revenons sur le titre "A l'américaine" cela pourrait faire penser à un complexe d'infériorité typiquement français mais quand nous découvrons les paroles, nous sommes plutôt aux antipodes de complexe ?

À l'américaine, c'est ce moment où tu arrives à un carrefour : il faut choisir entre s'adapter aux forces externes qui te malaxent pour te façonner (forces représentées par la grande Amérique et son soft power puissant) ou disjoncter et tout envoyer valser pour suivre ta propre voix. Le libre arbitre total n'existe pas car nous sommes des animaux sociaux mais on peut y tendre au maximum. Ça fait référence à plusieurs périodes de ma vie (Prisca) où j'ai choisi d'aller à contre courant du chemin tracé, ce qui m'a amené dans ce groupe de rock metal hybride un peu déluré par exemple !



Que signifie le titre de l'album Telema et d'où vient cette pochette intrigante ?

Telema signifie "Debout !" ou bien "Lève-toi". Ce mot est issu du lingala, une des quatre langue parlées en République Démocratique du Congo, d'où sont originaires mes parents (Prisca).

Dans le cas de l'album, on ne voit pas tellement ce mot comme une injonction mais plus comme une invitation au mouvement, quel qu'il soit, une invitation à explorer et donc à s'ouvrir au monde.



Parlons de votre nom et du logo, c'est nécessaire de se présenter comme "Imparfait" dans les paroles vous parlez de vos failles, de thérapies, c'est autobiographique ?

Dans Telema, c'est essentiellement autobiographique et cathartique contrairement aux deux EPs précédents effectivement. Je (Prisca) me suis plus livrée qu'à l'accoutumée et le déclic s'est fait au 1er confinement (même si initié un peu avant).

L'imperfection donne du relief, met en valeur d'autres traits. L'imperfection ramène à l'unique et à l'attachant. Prisca adore les chanteurs et chanteuses, avec des petites mimiques ou des "imperfections" vocales par exemple. On est tous imparfaits certes, mais il est vrai que les médias, le jeu des réseaux sociaux tendent à effacer cela et peuvent produire des obsessions et un mal être très réel et palpable.



Imparfait Vous avez réalisé un financement participatif et vous sortez le disque sur votre propre label, "on n'est jamais mieux servi que par soi-même" ?

Pas tout à fait . On n'est pas contre déléguer à des partenaires pertinents cela dit, on veut pouvoir tout contrôler oui. D'abord artistiquement car notre musique est hybride et qu'on ne changera ça pour rien au monde et ensuite parce qu'on peut choisir nos partenaires aux petits oignons !

On a longtemps hésité à faire un ulule (peut-être une sorte de fierté de tout faire en DIY depuis des années) mais on a bien fait de le faire, financièrement mais surtout humainement, c'est dingue de se prendre ces vagues de soutien d'inconnus ou de fans de la 1ère heure. On en refera pas mais c'était une expérience assez dingue !



Que doit-on attendre de vos prestation scénique ?

De l'énergie et du lâcher prise.



Bruno utilise sur certain titre un instrument qui lui permet de jouer ses lignes de basse sans toucher les cordes c'est un peu de la science-fiction ?

Tout à fait. Il est bassiste mais aussi magicien !



Nous nous sommes rencontrés sur une date où vous ouvriez pour Eiffel, nous parlions tout à l'heure de Nova twins, c'est un peu une force d'Imparfait d'ouvrir pour ce genre de groupe ? avec quels groupes aimeriez vous jouer dans un festival rêvé ?

Nous avons une musique assez ouverte pour ouvrir pour des artistes très différents. Le groupe de nos rêves, ça serait très sûrement Deftones, et dans n'importe quel festival ou salle !



Quelle question je ne vous ai pas posée ? Et quelle est la réponse à celle-ci ?

Quel est le parasite le plus résistant : une bactérie, un virus, un ver intestinal ? .

Réponse : Une idée.



Le mot de la fin ?

Notre album fait 42 min et 24 secondes mais surtout, le plus important : venez voir les artistes en live !

Merci à Yann Eloa et Angie ainsi qu'au groupe.

JC Forestier