Demain tout ira bien ? Vaste programme, même si le Docteur ès Procrastination que je suis ne peut qu'adhérer à cette maxime, plus réjouissante qu'un "Demain il pleut" (clin d'œil). Bon, ça fait plusieurs demains que je dois m'atteler à cette chronique du groupe picard, let's go, aujourd'hui tout ira bien. Les Immatures, bien que légèrement plus enjoués qu'en 2019 (et l'album Autodestruction), n'ont pour autant pas versé dans un optimiste béat. À la fois maladroits (pas le groupe), fragiles (toujours pas le groupe), touchants, ils méritent à nouveau l'étiquette auto-revendiquée de "punk rock triste" qui leur sied bien. Pas certain en revanche que le nom du groupe soit toujours adéquat, car quand bien même ce serait cliché de le dire, oui, ils ont pris en maturité. Que ce soit au niveau du son (merci Rom Tomcat), de la qualité et de l'efficacité des morceaux, avec certains refrains qui restent en tête, des textes plus chiadés... Demain tout ira bien est sans conteste leur disque le plus abouti, convoquant à la fois l'emo indie punk US moderne (le label Run For Cover par exemple), leurs tontons du Sud Charly Fiasco (comme sur "Jardincourt [Gardincourt]")... et Miossec ! Oui oui ! Par contre les gars, vous n'allez pas pouvoir vous cacher ad vitam æternam derrière le noir du désespoir. Entre les Verts de Sainté et les Sang et Or du RC Lens, il va falloir choisir !