Symbolique plutôt que facile à lire, -ii- qu'il faut prononcer Two Eyes, vient de sortir un deuxième album qui montre une extension des possibilités du groupe. Le duo étant presque devenu un quatuor, j'écris "presque" parce que sur certaines dates, Hélène (chant, piano) et Benjamin (essentiellement guitare) restent à deux pour présenter leurs œuvres, Maxime (basse, Dvne, Epoques, ex-Smash Hit Combo...) et David (batterie) n'intervenant que sur les plus grosses dates. Apostles of the flesh pousse leur concept encore plus loin, alliant les harmonies vocales pop/rock, un véritable point d'ancrage, aux ambiances industrielles et aux riffs métalliques, le groupe multiplie les atmosphères et les sensations. Touchés par les machines, les guitares saturées, les rythmes tribaux, le piano ou tout autre apport (comme un texte en français), nos sens restent constamment à l'affut pour ne pas rater un délice qui pourrait se dissimuler dans les nombreuses strates de musique servies par les Nancéens et derrière la voix hypnotique de leur sirène en chef qu'on aurait tendance à isoler du reste, tant son ton cajoleur est plus sécurisant que les inquiétants instruments qui l'entourent.

Oli

Publié dans le Mag #69