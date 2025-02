Le retour de Les Idiots avec le single "Fils de boomer" annonce un virage musical ambitieux. Le trio de chanson française à l'esprit folk-rock, né en 2015 autour de Guillaume Boutevillain (chant - Opium du Peuple) et Mikael Garcia (guitares), s'étoffe pour offrir une production plus orchestrée, marquant une transition dans leur sonorité. Là où leur premier album se voulait une transposition brute de la scène avec guitare, accordéon (Simon Barbe) et voix, ce nouveau titre intègre désormais des éléments comme le violoncelle, la batterie et la trompette, créant un espace sonore plus riche. Nous avions déjà eu la chance d'entendre lors des Francoff le titre "La belle Hortense" en live, puis d'écouter une démo qui annonçait déjà plus d'orchestration. L'album commence par "Rue des Rosiers" et on retrouve le mordant de la plume de Guillaume, le voyeur, critiqueur devient lui-même observé et critiqué... Dans "L'explorateur", nous retrouvons le goût du groupe pour la bonne chaire et la chaire féminine, mais tout en poésie. Suit "La belle Hortense" en hommage à la tenancière de Chez Hortense, bar réputé de la Rochelle. Et avec des mots pareils, il n'est pas étonnant que ladite Hortense ait fondu en larme lors de sa première fois en live, à l'extérieur de son bar. La patte Anar des Idiots se retrouve dans "Miracle en cuisine" où Jésus ne peut que transformer le vin en pisse...



Le texte de "Fils de Boomer" est à la fois tendre et mordant, jouant sur les contrastes générationnels avec une ironie bien dosée. La plume de Guillaume Boutevillain mêle des tranches de vie à ses réflexions personnelles. Il introduit ici un ton plus intime, notamment en invitant ses filles (qu'il appelle affectueusement "ses morues") sur un morceau de l'album à venir. Et c'est bien là, la seconde évolution du titre, Les Idiots naviguent sur des sujets plus intimes, avec les filles de Guillaume ou la compagne de Mikael sur "Ressauter dans les flaques ». Ce nouvel opus des sales gosses de Les Idiots, intitulé Trésors modestes, promet d'explorer un éventail émotionnel encore plus large, fidèle à l'univers singulier et burlesque du groupe. Avec ce second opus, il s'ouvre plus de portes avec davantage de musicalité et un style à l'éventail plus large tendant vers le rock français tout ne négligeant pas son ADN folk. La voix de Guillaume, quelque part entre Arno et Tom Waits, trouve parfaitement sa place dans ce décor sonore avec une production plus large sans trahir l'essence des Idiots : un groupe rock-chanson aux récits toujours captivants, et de plus en plus touchant.

JC

Publié dans le Mag #62