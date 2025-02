Après avoir fait la chasse aux Idiots lors de la sortie de leur premier album, c'est grâce à leur attachée de presse, Sissi, que nous arrivons à capter Guillaume pour lui parler de leur nouvel opus, revenir sur l'ancien et d'autres idioties.

les idots D'où vient votre nom, ce n'est pas très vendeur et surtout quand on est "égocentrique, mais [sans] aucune fierté", je cite Guillaume (chant). C'est un peu paradoxal ?

En fait, c'est une sorte de mélange entre "Les idiots", le film de Lars Von Trier et "Idiocracy", un autre film. Dans le premier, des gens comme toi et moi se font passer pour des idiots lors de sorties en société et finissent par vouloir le rester à temps plein. La société est probablement moins rude et moins menaçante dans leurs yeux de personnes ayant le fameux "petit truc en plus". Dans le second film, plus léger, un astronaute revient sur terre après des années passées dans l'espace et découvre que sur terre, tout est devenu complètement fou. Les gens s'extasient devant des émissions de télévision ou les candidats font des pets, les champs de blé sont arrosés au Gatorade et le président des États Unis, un rappeur, ne sort jamais sans sa Kalachnikov en bandoulière... ce film date un peu maintenant, mais au final, on n'est plus très loin de ça ! Donc, ces deux films déjà, et puis aussi tu sais, peut-être que les idiots qui nomment le groupe ne sont pas ses musiciens mais ses auditeurs... ou l'inverse ! On aimait aussi l'idée de l'idiot, qui n'est pas méchant, est un observateur discret de ce qui l'entoure... ça fait beaucoup de raisons en fait !



Vos anciennes photos de presse montraient "Les idiots pour les nuls", que trouve t-on comme explication dans ce livre ?

Que des idioties !! On avait eu cette idée en résidence car il y avait une librairie associative sur le lieu, quelques coups de Photoshop et zou ! On avait notre bible rien qu'à nous !



Votre line-up est aussi changeant que celui des Destiny Child, les deux piliers de Les idiots sont si difficiles à vivre ? Ou il y a une pénurie d'accordéonistes ?

En fait, on a beaucoup joué en duo. Mika et Guillaume, c'est la base. La rencontre avec Arthur à l'époque a été une vraie découverte pour nous qui ne cherchions pas forcément à intégrer un accordéon à la formation, il avait plusieurs projets et donc il nous a fallu trouver des remplaçants.

Jojo, qui jouait avec Les Hurlements de Léo, a pris certaines dates, mais était lui aussi bien occupé et nous a donc parlé de Simon. On s'est tout de suite très bien entendu avec lui. Il a fait de nombreuses dates avec nous et est donc très naturellement devenu titulaire au départ d'Arthur, Jojo peut éventuellement faire ses remplacements. Simon joue en effet aussi avec Mouss et Hakim, mais on arrive à bien organiser nos plannings à tous !



Alors que deux d'entre vous officient ou officiaient dans le groupe Opium du Peuple, groupe de reprises punk, cette formation est beaucoup plus posée mais surtout avec tes propres textes Guillaume qui sont recherchés, en plus d'être égocentriques... tu es schizophrène ?

En fait, c'est surtout une question d'envies, les trois idiots ont plusieurs projets qu'ils mènent en parallèle. Tous sont très différents et répondent à nos besoins de création qui ne peuvent pas tous exister au sein de Les Idiots.



Vous avez sorti votre premier album en novembre 2020, mais vous avez continué à le défendre pendant plus de deux ans, la faute au COVID ou vos autres projets (Opium du Peuple pour toi Guillaume et Tan2em pour Mika, entre autres) vous prennent trop de temps ?

Effectivement, nous avons fait ce choix d'avoir plusieurs projets. Et puis tu as raison, il nous fallait bien défendre sur scène notre premier album et la reprise des spectacles a été lente et bien bordélique après le COVID. On a composé le second album en défendant le premier.



Quel est le retour sur ce premier album et, surtout, qui écoute Les Idiots ? Des professeurs à la retraite, des punks à chiens ou les personnes qui suivent habituellement vos autres formations ?

C'est un joyeux mélange de tout ça ! Mais les retours étaient plutôt très bons. Après, nous sommes tous des adeptes de la scène et c'est là que le groupe prend toute sa valeur. Les albums sont des photos à un instant donné de ce que tu fais artistiquement, mais les concerts en sont le but ultime, et eux sont différents à chaque fois.



les idots Le retour du public et de la presse vous a poussé à sortir un deuxième album, comment s'est passé la composition ?

On a bossé beaucoup à deux. Mika a pris les choses en main. Il capte vraiment ce que j'attends sur les textes et ça marche quasi systématiquement. Il a un regard de suite très global sur les morceaux, c'est une capacité fantastique qui a permis la réalisation de pré-productions de qualité où il a dirigé le projet vers de nouveaux horizons grâce à l'ajout d'instruments, chose que nous n'avions pas fait sur le premier album. Au final, la scène sera toujours abordée en trio, mais l'album est riche de batteries, trompettes, sections de cordes. Les personnes qui auront écouté et apprécié le premier album vont se rendre compte de suite de cette nouvelle richesse. C'est d'ailleurs ce qui a plu à 10h10, notre label, et qui leur a donné envie de nous accompagner toujours plus sur la création de ce second album. Leur aide et leur enthousiasme au quotidien ont été décisifs pour nous. Quand tu te sais bien entouré tout est possible !



Sur le premier album, vous convoquiez l'âme de Lemmy, Sanseverino pour un fameux "Lourdes" sur la ville de pèlerinage que vous tournez en dérision, qu'elles ont été vos sources d'inspirations pour le deuxième album ? Des incantations autour de légendes ou des featurings ?

Si on considère chaque invité pour les parties instrumentales, alors l'album est un énorme featuring ! Si on parle de chant, un morceau a été co-écrit et enregistré avec Juliette, la compagne de Mika. Le morceau "Ressauter dans les flaques" est un OVNI fantastique dans le tracklisting de l'album. Juliette a une voix magnifique et les cordes présentes sur l'instru apportent aussi beaucoup. Une pépite quoi !



Lors des FrancOff de la Rochelle, il y a deux ou trois ans, vous avez joué un titre en hommage à la tenancière des lieux "Chez Hortense" avec beaucoup de chaleur, nous retrouvons ce titre sur le deuxième album, "La belle Hortense" qui semble ouvrir plus de production, violon, banjo, batterie ? C'est quelque chose que l'on doit attendre sur les prochains morceaux ou en live ?

Alors là, je dis oui sur album, mais trio en live.



Vous avez d'autres reprises en stock comme "Tout le monde le sait", traduit de Leonard Cohen ? Des textes qui parlent et que tu souhaites partager au public en français ?

On a quelques idées, mais c'est avec des invités et ça se fera dans un second temps, après la sortie de Trésors modestes. Donc, on ne dit rien pour le moment !



Où avez-vous puisé vos inspirations pour ce deuxième album ? C'est souvent un cap difficile à passer, le premier regroupe des années de travail alors que le second arrive après deux ou 3 ans, soit une période plus courte ?

Après le COVID, j'avais vraiment envie d'écrire sur des choses plus personnelles. La période "sans concerts" m'a permis de passer énormément de temps avec mes enfants, je n'avais jamais pu le faire avant, j'ai beaucoup écrit sur eux, ou à la lumière des moments passés avec eux. Ça n'est pas l'unique thème de l'album, mais clairement il y a un truc, on ne peut pas le cacher ! Du coup, quand tu as des sources d'inspiration à domicile, c'est plus facile. Pour la musique, Mika encore une fois à amener plus de richesse sur l'ensemble et du coup sur chaque morceau pris un par un également.



Il y a un côté régressif dans les titres des chansons "Les sales gosses", "Ressauter dans les flaques"... Il y a un besoin de régression ou, au contraire, vous êtes toujours restés de grands enfants et vous n'en faites qu'à votre tête ?

"Nous resterons des gamins appelant "pinards" les plus grands vins. Nous chantons pour les vauriens, les gavroches, les traines savates, les ivrognes et leurs chiens !" C'est une phrase issue d'un des morceaux du nouvel album qui répond à ta question.



Parlons de la pochette de l'album : ce n'est pas "con comme une valise sans poignée", mais il n'y a pas de roulette... il y a toute votre histoire dedans ? Tous les Trésors modestes ?

C'est tout à fait ça, on trimbale tout, et tout le temps. Collectionneurs compulsifs d'histoires de vie ! Que des petits bouts de tissus qui n'ont de la valeur que pour ceux qui connaissent leurs histoires.



La pochette du premier single intrigue, que regardez-vous ? Un signe cabalistique ?

En fait, un hublot présent sur le mur du studio. Désolé si ça brise ton rêve cabalistique (rires). Ce single, c'est l'histoire d'un mec un peu perdu dans une époque où il veut comprendre les paroles de Jul pour plaire à ses enfants ! Le morceau est drôle, la musique est sautillante, on y trouve en plus de notre trio un invité à la trompette. On trouvait bien de commencer à présenter l'album par cette chanson qui nous ressemble.



Sinon cela fait quoi de jouer en commençant en tongs et de piquer une paire de groles au public ?

Oublier ses chaussures de scène quand tu pars en tournée, c'est vraiment la honte !! Du coup, on a réussi à en faire un élément du spectacle !



Finalement, êtes-vous les idiots utiles ?

On dirait "nécessaires" !



Une question idiote que je n'aurais pas posée ?

Tu as mis pas mal de niveau dans tes questions, bravo !! Merci beaucoup pour ton soutien et cet échange.



Le mot de la fin ?

"Bienveillance", ça serait tellement plus agréable à tous les niveaux s'il y en avait un peu plus !

Merci à Guillaume et Sissi.

Photos : JC Forestier