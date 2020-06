Mind Gold men La chair (The flesh) Ô Lôve New name Blood Chainsaw

Il n'est jamais trop tard pour vous donner envie de découvrir un disque que nous avons reçu presque deux ans après sa sortie (nous ne jetons pas la pierre à Atypeek Music, son distributeur, la faute est sûrement à mettre sur notre organisation en interne). Ce disque, c'est celui d'Ida Sofar, une artiste photographe et de son premier (mini) album répondant au nom de Mind. Si l'on en vient si tardivement à vous en décrire quelques mots, c'est que son caractère lugubre et un chouia expérimental a troublé nos écoutilles et nos sens. Cette fresque musicale en noir et blanc met en avant une voix, une incantation souvent monotone, nous faisant l'effet, au fur et à mesure des titres qui la jalonnent, d'une succession de SOS envoyés à son auditeur. Les instrumentations minimalistes, entre rock et électronique, et ses structures souvent répétitives que l'on peut retrouver dans le courant "cold-wave" français depuis une dizaine d'années, sont disposées à nous mettre dans un état d'hypnose, de façon à ce que cette Algérienne d'origine (dont l'héritage est ressenti notamment sur "Gold men") puisse nous charmer avec sa vocalise un tantinet hors du commun. Mind est une œuvre urgente, prenante, intelligente, complètement mystique et prouve encore une fois que sans grande maîtrise technique instrumentale, on peut faire de (très) belles choses.

Ted