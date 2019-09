I Don't Know How But They Found Me est une citation de Doc dans "Retour vers le futur" mais c'est aussi depuis 2016 un des duos les plus chauds des Etats-Unis. Dallon Weekes (chanteur et bassiste, ex-Panic! at the Disco) et Ryan Seaman (batteur, ex-Falling in Reverse) ont un don certain pour envoyer de la mélodie ultra catchy avec trois fois rien, optimisant chaque son et donnant à leurs rythmes une dimension vitale. iDKHOW n'a pour le moment livré que 7 titres mais plus de la moitié sont des tubes ! Sur cet EP, on a 5 plages dont "Choke", "Do it all the time" et "Bleed magic" qui donnent tous l'envie de chantonner, de dansoter et force l'auditeur à afficher un sourire. "Absinthe" est un peu plus difficile d'accès tandis que "Social climb" est trop osé en termes d'arrangements pour être un aussi gros tube que "Choke" (quelle bombe ce morceau !) mais tous deux tiennent la route, ils offrent juste un autre visage au duo qui explore alors davantage leurs instruments et délaisse quelque peu leur recherche de l'efficacité ultime. Bien plus actuel et moins retro eighties que leur premier single "Modern day cain", le duo m'a ravi alors si tu ne veux pas rater la vague, mets-toi à la page (en matant leurs clips ?).

Oli