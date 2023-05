Il y a dix-sept piges, The Hyènes pointait le bout de sa truffe pour faire la BO du film "Enfermés dehors" d'Albert Dupontel. Derrière, c'est trois albums studio et un enregistrement sur un BD-concert. La formation est aujourd'hui composée de Vincent Bosler au chant, Luc Robène à la guitare, Olivier Mathios à la basse et Denis Barthe à la batterie.



Nouvelle galette, nouvelle approche. Le groupe revient avec son Krakatoa unplugged sessions qui reprend exclusivement des compositions du groupe. Oui, mais c'est quoi Krakatoa ? Un volcan Indonésien mais ça va pas tellement nous servir. Sinon, c'est une salle de concert en Gironde lancée par le fondateur de l'association Transrock. Pour la petite anecdote, l'homme est alors manager de Noir Désir... Comme par hasard !



Le contenu sur les titres est sans fioritures. Du premier album est seulement retenu "Quand ça gueule" que je vais préférer dans sa version originale avec un son plus crade. De Peace and loud sortent "On dormira quand on sera mort", "Black B" et "La peur". Les compositions retenues du plus récent Verdure sont à la majorité : "Johnny vs Johnny" (que je peux aisément me passer en boucle), "S'il avait fait beau", "Ici bas", "Hel s'en Fou", "Bègles", "Tu peux dormir tranquille" et "Efface". Pas moins de sept titres sur douze du petit dernier studio arrivé dans les bacs en 2020. Sur l'ensemble de la prestation vient en renfort Guillaume Schimdt au saxophone et au piano Rhodes. Dans ce format, le musicien joue un rôle essentiel dans la transformation des morceaux. Le fan des ricaneuses pourra se régaler à entendre ses morceaux préférés dans un nouveau costume.



L'inédit "Nazillon de nuit" aurait eu toute sa place dans cet unplugged. Musicalement, ça aurait pu coller avec l'ambiance. Cela, nous aurait rappelé que cette pépite était sortie en réaction au score du FN sur le premier tour de l'élection présidentielle 2012 (17,6%). Dix ans plus tard, le parti sous une peau neuve fait 41,45% sur un deuxième tour. "Nazillon de nuit" aurait été aussi d'actualité. Mince, j'ai encore fait une parenthèse. Mais c'est ça The Hyènes. Ils étaient partis pour déconner et puis finalement, c'est devenu sérieux. Cela dit, c'est toujours un plaisir.

Julien