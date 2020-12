Avec l'EP Ça s'arrête jamais, The Hyènes s'est lancée dans une première tournée de dates annonciatrices d'un nouvel album. A peine chauds, le contexte sanitaire a coupé l'herbe sous le pied des musiciens. Même pas mal, la formation bordelaise ricane (comme une hyène) et enregistre Verdure. La sortie de l'opus est prévue pour le mois d'octobre.



Douze titres bien rock pour faire trembler les murs du salon à défaut d'une salle de concert (covid oblige). Ce qui marque cet album, c'est d'abord l'engagement des textes. The Hyènes semble toujours prêt à déconner avec du farfelue mais pas que. Alors cet opus vient illustrer les classes sociales, le fascisme, les problématiques environnementales, l'absurdité de la vie et j'en passe. Des paroles particulièrement pertinentes. Ce n'est que justice si la voix de Vincent est mise plus en avant. Les passages chantées en chœurs renforcent l'intention. Très franchement, on se prend vite au jeu sur des titres comme "Bègles", "Johnny vs Johnny", "Ça s'arrête jamais" ou encore "Ici-bas". En fait, on va dire sur une bonne moitié de l'album pour faire simple.



Si quelques morceaux offrent des accalmies, l'ensemble est plutôt sombre et rageur. La musique forme un ensemble rock dense mais bien ajusté. En effet, les parties de chaque instrument sont bien lisibles. Une qualité qui permet de prendre en compte les talents individuels dans le groupe. Tout est mis plus en relief et c'est pour le mieux. Les parties de basse et de guitares font tour à tour des sorties explosives. La batterie de Denis s'affirme toujours avec la même rigueur.



Huit ans se sont écoulés depuis le dernier album de The Hyènes. Il y a eu d'autres projets en groupe ou en solo pour les musiciens. Sans doute, ces expériences ont porté leurs fruits dans le résultat que la formation obtient aujourd'hui dans sa musique. Quand on déconne à moitié, on sait jamais vraiment quand vient l'album de la maturité. En tout les cas, Verdure est l'album studio le plus abouti de la formation sur bien des plans. Si l'horizon se dessine sous ses allures, c'est encore plus facile d'aimer les hyènes.

Julien