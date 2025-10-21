Lorsque l'on parle de noise-rock, l'une des premières références traversant l'esprit est Unsane. Alors, quand le nouveau groupe de Chris Spencer, le frontman de cette formation défunte, vient jouer à Petit Bain à Paris, et qu'en plus, on a le plaisir de se voir offrir une proposition de live-report et d'interview, on ne réfléchit pas, on fonce ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas regretté du tout avec le collègue JC, venu ici (entre autres) immortaliser par ses clichés la première date de la tournée européenne des Américains.

Maquina Human Impact, c'est comme une sorte de supergroupe, comme disent les journalistes. Les gars qui composent cette formation de noise-rock indus fondée en 2019 à New York ne sont pas vraiment des inconnus : Chris Spencer d'Unsane (guitare/chant), Jim Coleman de Cop Shoot Cop (clavier), Eric Cooper de Made Out Of Babies (basse) et Jon Syverson de Daughters (batterie). Notez que dans la formation originelle (c'est-à-dire avant la sortie en octobre 2024 de Gone dark, le nouvel album), Chris et Jim jouaient avec Phil Puleo (Cop Shoot Cop et Swans) à la batterie, et Chris Pravdica (Swans et Xiu Xiu) à la basse. Bref, un sérieux pedigree pour une musique qui rappelle naturellement les grandes heures du rock nerveux et sombre des 90's, voire celles les 80's avec ce petit clavier/machine qui fait toute la différence quand il s'agit d'immerger des sons hétéroclites.



Mais avant cela, la soirée proposait Maquina., un groupe portugais totalement inconnu de nos services et qui ne jouait pas du tout sur les mêmes terrains que la bande de Chris Spencer. Alors, je vous rassure de suite, il ne s'agit pas ici de techno hardcore irritante pour jeunes drogués hérétiques, mais plutôt d'une savante recette de rock aux rythmiques répétitives. Une musique galvanisante et dansante élaborée par un power trio (batterie/voix/effets + basse + guitare) qui puise ses inspirations dans le krautrock, l'EBM et la techno industrielle. Bien que les cadences soient en place, le batteur parait raide comme un piquet s'affairant à gérer ses rythmes, en même temps que sa voix et les effets de cette dernière. Le bassiste, quant à lui, fait gronder sa 4 cordes, tête baissée, et plaque ses notes mécaniquement, tandis que le guitariste est souvent en mode shoegaze, son regard étant porté régulièrement sur une quantité non négligeable de pédales. Nous ne percevrons malheureusement pas tout le fruit de son travail, le duo basse-batt' étant plus fort dans le mix (en tout cas, perçu ainsi de notre côté). Il faut aussi reconnaitre que quand cette puissante "machine" se met en marche, elle vous absorbe tellement que ces petits détails n'ont vraiment plus d'importance. Maquina. nous a rappelé l'explosivité de certaines formations, telles que MadMadMad, Parquet, voire La Jungle. Les Lisboètes ont livré l'année dernière Prata, un disque de 6 titres qu'on vous recommande chaleureusement, si les quelques mots plus haut vous parlent.



Human Impact Place à Human Impact "nouvelle formule" qui défendra ce soir majoritairement Gone dark dans un Petit Bain malheureusement pas tout à fait rempli. Ce sont d'ailleurs les cinq premiers morceaux de l'album, dont l'ordre sera respecté, qui inaugurent la première partie du show. On enchaîne les admirables interprétations de morceaux lourds et rugueux, avec un chant criant le désespoir. Impossible de ne pas penser régulièrement à Unsane durant ce concert, qui sera d'ailleurs repris grâce à "Only pain". Human Impact livre quelques morceaux de son album éponyme ("E605" et le rappel "November") et son EP01 ("Recognition" et "Contact" et "Sparrow"), histoire de contenter tout le monde. Spencer, pas vraiment déstabilisé par son jetlag, présente une forme olympique n'hésitant pas aller régulièrement bousculer et rigoler avec le trapu bassiste Eric Cooper, et faire crier sa guitare. La section rythmique l'est tout autant, ça frappe fort et ça groove, le sol de la barge flottante subit les impacts. Tandis que Jim habille l'ensemble et harmonise la setlist avec ses divers samples entre les morceaux. Le public, étonnamment de toutes les générations, est plutôt dans une sage communion avec le groupe, il bouge peu mais livre ses pensées à Chris entre les chansons. Un respect mutuel s'est installé naturellement, si bien que lorsque le groupe s'apprête à dire au revoir, il n'a pas d'autres choix que de grappiller sur le temps et de lui faire plaisir avec "November", le premier single de son histoire.



Je n'étais pas un amateur éclairé de Human Impact avant de venir à Petit Bain, je le suis devenu grâce à ce live et à cette rencontre avec la formation à qui on souhaite le meilleur pour sa tournée. Il y a aura fatalement des milliers de chanceux.

Merci à Rosie de Rarely Unable.

Photos : JC Forestier.