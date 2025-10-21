Alors que le rendez-vous était donné avant leur passage sur scène à Petit Bain, nous avons (Ted et moi-même) rencontré les deux éminences grises de Human Impact à savoir Chris (ex-Unsane) et de Jim (Cop Shoot Cop. Tous les deux fraîchement arrivés des États-Unis, ils nous livrent leur vision acerbe du monde qui parfois est en deçà de la réalité.

human impact Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est un plaisir pour nous de vous rencontrer. Et, nous avons hâte de vous voir sur scène. C'est le premier concert de la tournée...

Chris (Guitare et chant) : Oui, tout à fait !

Comment vous sentez vous ?

Chris : Nous nous sentons bien. Nous avons répété jusqu'à un point où, par exemple, j'ai eu mal à la main, je me suis cogné la bouche sur le microphone, etc... J'étais tout simplement épuisé. On a dû dormir pendant deux jours. Tu sais, on a répété un paquet de fois avant d'entamer la tournée. À tel point qu'un jour, notre batteur avait les mains tellement enflées qu'il est venu me voir pour me dire : « Chris, je ne sais pas si on devrait jouer aujourd'hui », Et j'ai répondu : « Non, tu devrais te calmer ». Nous avons réalisé beaucoup de choses en peu de temps.

D'accord. Quand êtes-vous arrivés ?

Chris : Hier matin, par avion.

Vous ne ressentez pas trop le décalage horaire ?

Chris : Non, non. C'est bon. Je ne sais pas ce que c'est car j'ai beaucoup voyagé. J'étais au Mexique pendant un moment, puis je suis allé à Savannah pour aller voir Jim. Il vit à Savannah, en Géorgie. Et tous les jours, c'est un peu la même chose. Je me couche à la même heure. Je me réveille à la même heure. En général, je me lève quand je vois le soleil.

Jim (claviers / electronique) : J'étais à Singapour il y a deux semaines, donc c'était plus difficile pour moi.

Chris : Il est un peu fatigué par le décalage horaire. Singapour, c'est dur. C'est vraiment la merde niveau jet lag.



Quand nous avons reçu l'album, vous indiquiez dans la bio que vous souhaitiez que cette tournée soit "un antidote temporaire" pour les gens qui sont présents à vos shows.

Chris : Oh, oui. Eh bien, aux États-Unis, c'est vraiment la merde en ce moment. Les choses se transforment en un régime fasciste et plein de stupidité. J'ai l'impression que le disque que nous avons fait reflète vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment. J''ai écrit pas mal de textes qui n'avaient pas encore porté leurs fruits ou qui ne s'étaient pas encore produits. Maintenant, c'est le cas...

C'est ce que je me suis dit, parce que vous avez intitulé l'album Gone Dark, mais aujourd'hui le monde est encore plus sombre.

Chris : Les choses sont devenues sombres. J'avais écrit une chanson sur EP01, "Contact", sur une maladie qui était un virus transmis par les voyages en avion, puis le COVID a frappé. Nous avons cette pandémie et notre disque est sorti juste au moment où cette merde arrive. Toutes nos tournées ont été annulées, mais il y a eu des aspects prémonitoires dans nos paroles ou notre musique, ce qui n'est pas bon. Je suis assez négatif à propos des choses, mais je suis aussi optimiste sur le fait qu'elles ne peuvent pas se produire. J'aimerais que les choses sur lesquelles j'écris ne se passent pas. J'aimerais avoir tort quand elles se produisent.

Jim : Nous vivons dans certains états des États-Unis, mais ce qui se passe avec la politique de Trump est, en quelque sorte, amplifiée sur tout le pays. Mais cela se passe également à l'échelle mondiale. Notre musique décrivait des choses sombres, mais les politiques ont surpassé les attentes.

Chris : Maintenant aux États-Unis, si tu es migrant, la Police peut débarquer sans uniforme, juste des vêtements ordinaires, et peut t'envoyer au Salvador dans une grande prison de haute sécurité où sont tous les membres de gangs. Dans ces prisons-là, il y a tous les enculés les plus fous dont vous ayez jamais entendu parler. Et Trump les envoie tous là... C'est comme un camp de déportation...

Jim : Ils parlent aussi maintenant de l'envoi de ce qu'ils appellent les criminels locaux, c'est-à-dire des Américains lambda.

Chris : Oui, des citoyens américains. Trump paie le Salvador pour que ce dernier accepte tous les délinquants américains...

J'ai vu la prison gigantesque où les gens sont presque nus et ont des dortoirs de 200 personnes.

Chris : Tout à fait et vous devez par exemple, vous agenouiller en sous-vêtements, la tête baissée...

Ils envoient donc des citoyens américains là-bas ?

Chris : Ouais, ils en parlent de plus en plus. Si ça c'est pas du fascisme...



Quand vous avez écrit sur la noirceur du monde, était-ce une sorte de catharsis ? Vouliez-vous plutôt renvoyer cette noirceur comme une sorte de miroir ?

Chris : Non, c'est plus une manière de dire où vont les choses, une sorte de réflexion sur le monde. Je ne veux pas paraître pessimiste, mais je ne voyais pas d'espoir dans quelqu'un comme Kamala Harris. Je ne voyais pas le parti démocrate se montrer à la hauteur. Quand vous voyez le niveau de stupidité d'un certain nombre de citoyens américains, vous savez obligatoirement que l'avenir ne va pas être évident. C'est presque comme l'Allemagne nazie, où tu avais un petit pourcentage de gens qui adhéraient au départ à ses idées, puis il y a eu ensuite comme un mouvement de masse de crétins qui ont suivi ce courant.

Jim : C'est l'effet de la peur diffusée à la télévision. On dit à tout le monde d'avoir peur alors que, si vous regardez votre propre vie en tant qu'individu, les choses ne sont pas comme ça. Mais c'est ce qu'on leur dit, et les gens le croient et y adhèrent. C'est une stratégie qui a déjà été utilisée par le passé. C'est l'émergence d'une sorte de peur incontrôlable dont vous n'êtes pas conscient... Il s'agit donc d'une simple programmation des esprits pour vivre dans un monde où règne la peur.

Jim : Ce système à deux partis politiques que nous avons aux States est complètement pété !

Chris : Je pense même qu'ils travaillent tous ensemble, main dans la main.

Jim : C'est une politique qui s'aligne sur les désirs et les intérêts d'une classe de milliardaires et d'entreprises. Si on commençait par taxer les entreprises et les milliardaires, cela résoudrait pas mal de problèmes. Mais, cela n'arrivera pas. Tu parlais de catharsis, bien que la musique que nous faisons n'en soit pas une au sens large, j'ai l'impression qu'elle agit comme un traitement que nous faisons pour le monde dans lequel nous vivons. Bien entendu, si cela fait sens pour ceux qui aiment Human Impact.

Chris : J'ai l'impression qu'en tant qu'individu, notre musique est une façon d'exprimer une sorte de mécontentement face à cette stupidité et à ce monde fait de peur et de mensonges qu'on nous présente aujourd'hui. Comme que je disais tout à l'heure, on tente de nous abrutir par la peur, et notre musique est une façon de se défouler et de dire en quelque sorte ce que l'on veut, et de donner une voix pour dénoncer les choses fausses qu'on nous assène.

Vous parlez du bipartisme, mais en France nous avons une multiplicité de partis et nous nous retrouvons presque dans la même situation.

Chris : Je pense que c'est peut-être le cas. Peut-être que ce n'est pas le nombre de partis qui est important, mais le simple fait que leurs intérêts politiques soit en alignement avec les intérêts des entreprises. Les politiques servent les grandes entreprises de toute façon.

Jim : Nous sommes tous nourris d'informations avec Internet, la télévision et tous les médias. C'est ce trop plein d'information qui empêche le vivre ensemble.



human impact Il me semble que vous vouliez que le deuxième album soit plus agressif que le premier, c'est bien cela ? Cela émane-t-il du fait que les membres du groupe commencent à mieux se connaitre ? Ou est-ce juste une réponse à ce monde de plus en plus sombre ?

Chris : Nous avons une section rythmique différente aujourd'hui... J'ai toujours voulu faire partie d'un groupe avec Jim. Je l'ai connu avant de commencer à jouer dans Unsane, il n'était même pas encore dans Cop Shoot Cop ou même dans un autre groupe. On se connaissait avant tout ça. Et comme je lui disais hier, mieux vaut tard que jamais. Tu sais, j'adore jouer de la musique avec lui car il est très talentueux et très doué. Je l'appelle le magicien. Mais désormais, nous avons une nouvelle section rythmique, et je suis très proche de Jon (batteur) et de Cooper (basse). Et nous avons beaucoup joué ensemble, notamment pendant la pandémie de COVID car il n'y avait pas de concerts. Les tournées ont été annulées et nous nous sommes retranchés pour jouer de la musique ensemble. Donc ça crée un lien plus étroit, une meilleure symbiose dans notre musique. Alors qu'avant, c'était quatre gars qui se réunissaient et répétaient pendant deux semaines, apprenaient des chansons et bla-bla-bla... Désormais, c'est plus comme si on jouait cette merde depuis 3 ou 4 mois, nous sommes un groupe qui se comprend, on peut désormais choisir les trucs qu'on veut utiliser pour l'album et couper le gras, pour ainsi dire. Je ne pense pas que cela ait été le cas pour les premiers morceaux. On a une meilleur symbiose, je suis très ravi de cette nouvelle formation.

Jim : Je pense que le premier album que nous avons fait était une sorte d'exploration, nous ne savions pas ce que nous faisions. C'était donc une approche très exploratoire. Même de manière pratique, parfois nous enregistrions des choses et certaines de ces chansons étaient composées en retournant dans le studio. Il y a même eu des modifications a posteriori, ce que nous n'aurions jamais fait avec la formation précédente.

Chris : Oui, c'était une sorte d'exploration. Et je pense qu'entre le fait d'apprendre à mieux connaître qui nous étions en tant que groupe, mais aussi avec l'arrivée de Coop et Jon, il y a plus de férocité. Cela a été énormément bénéfique.



Vous avez travaillé avec Andrew Schneider, comment a-t-il pu capturer cette énergie live ? Était-ce quelque chose de naturel pour lui ?

Chris : J'ai beaucoup travaillé avec Andrew pour les différents disques d'Unsane. Lui et moi sommes de très bons amis. Il sait ce que je fais et ce que j'essaie de faire avec mes projets. Ça aide quand c'est un pote qui te connaît, surtout dans cette situation où nous étions prêts à lâcher les chiens. Nous avions énormément répété, nous étions prêts, on avait nos chansons et il a vraiment tout fait pour que cela sonne juste. En studio, j'avais cinq amplis de gratte. D'habitude, j'utilise juste un seul ampli, un putain de Twin Reverb du début des années 1970 qui m'appartient. Mais il m'a installé un Vox AC 30, puis un Sunn Head 125... Ou peut-être que c'était un modèle T... et ensuite un Marshall JCM 800 des années 70. Il avait donc quatre micros sur chaque ampli, bref, il a sorti l'armada pour une ligne de guitare. Je ne suis même pas certains qu'il ait utilisé tous ces enregistrements (rires).

Jim : Non, il ne les utilisait pas tous. Il passe en revue les enregistrements et choisit celui ou ceux qu'il pense être les meilleurs. Il a un choix énorme de différents instruments. Il suffit que tu lui parles d'un type de son pour qu'il te sorte soit un ampli, soit un instrument ou un micro qui puisse avoir le rendu équivalent qu'il va te faire sonner nickel.

Chris : Il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. J'ai beaucoup travaillé avec lui avec Unsane, nous avons sorti un disque de malade qui s'appelle Visqueen, et je pense qu'il a vraiment fait du bon boulot sur cet album. Et donc, on s'est dit : « Andrew, aide-nous. Nous voulons quelque chose qui ne soit pas exactement comme Visqueen, mais quelque chose qui ait cette puissance... » Et il était tout à fait d'accord. C'est un gars génial avec qui travailler.

Et nous pouvons entendre sa patte sur l'album.

Chris : Mais ne dites pas qu'il est génial dans l'interview, parce que je ne veux pas que les gens le sachent. Il va augmenter les tarifs et il va être occupé tout le temps. Je déteste ça... écris plutôt que c'est un vrai cauchemar de bosser avec Andrew (rires)

On ne lui jette pas de fleurs alors...

Chris : Ouais, c'était un cauchemar. C'était tellement difficile d'enregistrer avec lui que cela a failli me tuer...



Tu as dit que Jim était un peu sorcier. Toi, tu vas droit au but. Comment arrivez-vous à cohabiter ?

Chris : Je suis un homme des cavernes. Nous avons une émission de radio. Le magicien et l'homme des cavernes à la radio, et nous faisons des commentaires sur les trucs débiles de Trump. Nous nous attaquons vraiment à tous ces idiots de redneck. Non, je déconne, nous n'avons pas d'émission de radio. Mais cela pourrait tout à fait être possible. C'est une private joke. Plus sérieusement, pour te répondre, il est très fin et il a une énorme bibliothèque de sons tous plus fous les uns que les autres. J'ai une Telecaster, un ampli, et je me contente de livrer de simples riffs que j'aime. Et il fait ce qu'il aime, mais il a tout un spectre de fréquences gigantesques auxquelles je n'ai pas accès. Je pourrais éventuellement, mais je ne le fais pas. J'aime travailler avec ce que j'ai. J'aime vraiment ça, donc je pense que c'est très cool d'associer nos deux univers sonores ensemble. En plus, il m'aide vraiment à me sortir de ma stupidité...

Jim : (rires) Non, dis pas ça, c'est faux... Nous voulions travailler ensemble depuis longtemps parce que nous bossons de manière très différente. Mais j'ai l'impression que notre objectif et notre intérêt pour le son ont toujours été les mêmes, tu vois ?

C'est une façon d'équilibrer la colère, le bruit et la mélodie en quelque sorte ?

Chris : C'est exactement ça !

Jim : Chris est beaucoup plus concentré dès le départ. Et je me retrouve dans cet état d'esprit maximaliste où c'est à moi de lui répondre avec mes sons.

Chris : Grave ! Il va m'envoyer environ neuf morceaux. Je lui envoie un riff un peu débile... Doo doo doo doo (il chante). Puis, il me renvoie d'autres sons que je choisis et puis je lui renvoie un ou deux riffs, bref, c'est une sorte de va et vient permanent qu'on édite au fur et à mesure, et c'est ainsi qu'on fonctionne.

Jim : Pour moi, la créativité consiste souvent à essayer d'éditer, de se limiter à ce qui est nécessaire, ce qui, vous le savez, n'est pas le cas.

Et vous dites que vous vous envoyez des choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à faire pendant le COVID ? Ou cela a toujours été votre façon de travailler ?

Chris : Non, c'était bien avant la pandémie, c'est un procédé facile auquel nous nous sommes habitués car nous étions sur des côtes différentes des USA, totalement opposées. Mais on arrive à se retrouver ensemble à Austin chez Cooper. Il avait un studio d'enregistrement dans son garage, qui est devenu par la suite un local de répétition. Alors on se retrouve là bas pour bosser ensemble, et passer de bons moments.



human impact

D'accord. Et vous semblez faire attention à l'esthétique de la pochette de vos albums et de vos clips. Si je ne me trompe pas, vous avez clippé cinq chansons sur les neuf de l'album.

Jim : On a fait cinq clips ? Je ne le savais même pas...

Chris : Pareil, j'ai perdu le fil, mais faire des clips est amusant.

Jim : L'esthétique et la pochette de l'album ainsi que les vidéos sont en quelque sorte en phase avec notre musique.

Chris : On compose le clip comme une chanson. Parfois je peux me dire : « Pourquoi ne pas utiliser les publicités pour les médicaments des années 80 ? » (rires). Rien n'est figé, on ne se met pas de barrière. Il faut que les clips correspondent à nos textes.

C'est pour ça qu'on a l'impression d'un patchwork. Mais cela va bien avec les paroles car nous les prenons en pleine figure.

Chris : C'est indéniablement lié aux paroles.



Et que voulez-vous que l'auditeur et le public ressentent lorsqu'ils écoutent l'album ou quand ils sont présents à vos concerts ?

Jim : On dirait une dystopie énergisante...

Chris : Ouais, une sorte de reflet de la dystopie moderne dans laquelle nous sommes tous sur le point d'entrer. Avec une certaine dose d'espoir. Tu n'es pas stupide, n'est-ce pas ?

J'espère que non.

Chris : OK, j'espère que je ne le suis pas non plus. Parce que j'ai un peu d'espoir que l'humanité puisse résister à cette vie qui se résume pour beaucoup à utiliser l'ordinateur, la carte de crédit, ce putain de téléphone portable, et tous ces trucs qu'ils nous mettent à disposition. Et tout ça n'est qu'un gigantesque travail de contrôle. C'est une seule et même chose. Et ils peuvent stocker toutes ces informations prêtes à l'emploi si jamais vous causez des problèmes ou si vous sortez du rang. Ils ont nos dossiers et ils savent tout ce que nous faisons. Non pas que ce que tu fais puisse causer des problèmes, mais si jamais... S'ils veulent savoir quoi que ce soit sur toi, ils connaissent tous tes faits et gestes. Elon Musk prend vraiment soin de nous. Je ne suis donc pas inquiet... Juste pour clarifier : je sais que le sarcasme ne fonctionne pas dans les interviews. C'était du putain de sarcasme. Elon NE nous veut PAS du bien.

C'est plutôt comme dans un film de science-fiction en quelque sorte ?

Chris : Oui tout à fait, mais c'est désormais la réalité.



Y a-t-il une chanson que vous aviez du mal à terminer et que vous vouliez peaufiner.

Jim : Je n'en vois pas personnellement.

Chris : Ouais, j'ai l'impression que tout s'est mis en place de manière très organique, en douceur. Non, attends... il y en a une : "Hold on" !!! Nous avions cette chanson depuis des années.

Jim : Exact, depuis l'époque du premier album je pense, non ?

Chris : Oui... nous l'avions faite pour le premier album. J'avais écrit le premier riff sur la basse, c'était il y a très longtemps. Ce morceau a connu six incarnations différentes, notamment une avec un synthétiseur séquentiel. On a même essayé la version country tellement on ne savait pas comment la finir (rires).

Jim : Nous avons tout essayé, nous avons même tenté le son de l'évier de la cuisine...

Chris : Je pense que le morceau était bon sous toutes ses formes. Au tout départ, je pensais qu'il fonctionnait, puis je me suis rendu compte qu'il manquait un truc... puis sur la dernière version, il y avait une certaine dissonance qui nous plaisait à tous, c'était un peu plus fluide aussi.

Et à l'inverse, les chansons qui étaient évidentes pour vous ?

Jim : Toutes l'étaient.

Chris : Elles ont été composées/peaufinées en répétition par le groupe au complet, donc on savait de suite si un riff ou un rythme ne fonctionnait pas. Si c'était pas bon, on modifiait jusqu'à trouver la bonne formule. Auparavant, nous nous rencontrions dans le studio une fois que tout le monde avait bien appris sa partie de chanson.



J'ai lu quelque part que vous citiez Rick Rubin qui disait que lorsqu'un artiste écrit des chansons, il doit le faire comme si c'était un hobby et ne pas essayez de faire le meilleur album.

Chris : Hey, tu cites déjà cette interview, elle est assez récente celle-là (rires). Oui, Rick Rubin a tout à fait raison : ne considérez pas l'écriture d'un disque comme s'il y avait une pression pour que ce soit fait comme ceci ou comme cela. Il suffit juste d'écrire. Quand j'ai commencé à faire de la musique, je l'ai fait parce que je me sentais étranger aux gens et que je voulais juste composer quelque chose pour moi-même, ce qui est, je pense, une bien meilleure façon d'écrire. Prenez ça comme un hobby, il y a tellement de trucs nazes que j'ai composé dans ma vie, mais faut passer par là, c'est comme ça qu'on avance. Au tout début d'Unsane, à chaque fois que je rencontrais Pete [Shore], on jouait quelque chose et Charlie [Ondras] me disait parfois que ça ressemblait un peu à telle chanson ou que ça sonnait comme tel groupe. Je me disais alors : « OK, oublions ça. On ne le jouera pas, ce n'est pas grave ».

Jim : C'est marrant parce que ça marche dans l'autre sens aussi. Dernièrement, nous avons entendu un titre qui est sorti et qui reprenait exactement le même riff que celui de "E605", un morceau de notre premier album.

Chris : Exact ! C'est un album électronique ambiant, mais c'est toujours le même riff. C'est assez drôle.

De quel groupe s'agit-il ?

Jim : C'est Alessandro Cortini. J'adore son travail, et je ne suis pas du tout en train de le dénigrer. C'est juste que je pense que c'est intéressant d'avoir le même riff dans des morceaux de genre différents.



L'album est sorti à la fin de l'année dernière, mais vous concentrez-vous sur la tournée ou êtes-vous prêts à sortir un autre album bientôt ?

Chris : Nous avons des idées. Nous savons que nous devons nous retrouver et continuer à écrire, et nous verrons vraiment avec cette tournée si c'est viable ou pas pour nous de poursuivre sur cette voie-là ? Donc pour l'instant, nous faisons cette tournée pendant trois semaines, et ensuite nous faisons trois semaines aux États-Unis. Typiquement, chaque fois que vous êtes dans un groupe et que vous partez en tournée, des choses arrivent par inadvertance. Par exemple, une fois, j'étais en tournée et je croise dans un festival un gars que je connais assez bien depuis longtemps qui se trouve être assez Buzz Osborne des Melvins . Il traînait avec Fantomas à cette occasion. Mike Patton était là, j'étais assis à une table pour déjeuner, et il me dit, « Tu sais, Ipecac (NDRL : son label) aimerait signer Unsane ». Et je me suis dit que l'idée était trop cool. Ça s'est fait comme ça, juste à l'improviste, et c'est ainsi que les choses arrivent : le simple fait d'être dehors et de jouer de la musique. Il se passe des choses que l'on ne peut pas faire en restant chez soi, en écrivant dans son studio et en ne parlant pas aux gens.

Jim : Les débuts avec Ipecac pour Human Impact n'ont pas démarré sur les chapeaux de roue. Nous avons été un peu paralysés à cause du timing. On avait un tas de choses en tête et on s'est rendu compte que ça n'allait pas le faire.

Chris : Et puis le COVID a frappé. On a joué à New York et la ville était en train de rentrer dans la période de confinement. Nous avons joué pour notre release party et tout le monde portait des masques. New York a fermé ses portes le lendemain, il n'y avait plus de concerts jusqu'à nouvel ordre.

Jim : Nous n'avons pas pu faire d'after. Des gens se sont présentés au club après le concert pour une soirée qui se déroulait après notre show, ils ont été renvoyés chez eux car nous étions tous en quarantaine.

Jim : Notre disque est sorti le jour où tout a été fermé pendant deux ans et demi. Tu comprends mieux pourquoi on ne se projette pas trop sur cette tournée.



human impact À part le Hellfest en 2022, c'est votre premier concert en France ?

Jim : J'avais attrapé le COVID sur cette tournée.

Chris : Nous avons dû annuler six concerts en Italie et dans le sud de la France, parce qu'il a choppé ce virus. Nous avons accumulé les soucis.

Jim : Nous avons joué au Hellfest. C'était avant que je ne tombe malade, le jour d'avant.

Chris : On me dit que je suis un "superspreader". J'ai eu le COVID cinq fois ! Et la troisième fois, j'étais un peu malade. La quatrième, à peine malade. La cinquième fois, j'ai eu l'impression d'avoir des allergies. Sérieusement, Cooper et Jon se sont dit que j'étais peut-être allergique à leur chien, alors que je ne suis pas allergique aux chiens. Et quelques jours après, Jon se retrouve fiévreux et mourant en répèt. Je me suis senti mal parce qu'à ce stade, je n'étais pas atteint, je remercie Dieu parce que je suis fumeur, je n'ai pas l'hygiène de vie la plus saine à vrai dire.

Donc le premier concert de Human Impact à Paris, c'est ce soir ?

Chris : Oui, le groupe n'a jamais joué à Paris.

Nous sommes heureux de pouvoir assister à ce premier concert parisien.

Jim : Je suis finalement content de jouer avec Human Impact à Paris. Marie (Marie XXme, vidéaste et photographe ayant bossé avec pas mal de groupes dont Oxbow), qui filme le concert ce soir, nous a aidé à obtenir cette date parce que c'était difficile pour nous de gérer le booking à Paris depuis les États-Unis.



Il est temps de vous poser la traditionnelle dernière question : Quelle est la question que je n'ai pas posée et à laquelle vous vouliez répondre ?

Jim : Oh mon Dieu. Ça c'est de la question ! Je pourrais te la retourner (rires). Je ne sais pas vraiment, mon esprit s'emballe sur ce sujet.

Chris : Tu as deux types de questions, la question basique et la question "mode avancé". Et là, j'ai une question bizarre : "Sur le plan de la thématique, votre prochain disque sera-t-il axé sur l'espoir ou le cynisme ?" Ma réponse est : hum, je dirais les deux, parce pour les précédents disques, j'ai été très annonciateur de ce qui allait arriver. Et je suis un peu nerveux à l'idée d'écrire quelque chose de sombre et que cela se réalise finalement...

Jim : Alors commence à écrire des choses sur les chiots et les arcs-en-ciel (rires) !

Chris : Bonne idée, mais pour m'inspirer il faut que je prenne un chiot et que j'aille voir un arc-en-ciel...

Attention, t'es pas allergique aux chiens toi ?

Chris : (rires) Putain, je vais mourir dans le processus d'écriture du nouvel album. Et si ça se trouve, ce sera contagieux et vous serez tellement malade que vous allez regretter d'avoir été en contact avec moi. Plus sérieusement, il y avait une fille à Austin l'autre jour, je lui parlais de Human Impact parce qu'elle connaissait Coop et Jon. Et elle me fait : « Tu es un putain de super propagateur ». Et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle m'a dit : « Tu es le gars qui ne tombe pas malade mais qui rend tout le monde malade autour de lui »...

J'espère que nous ne tomberons pas malades après cette interview. J'aurais dû apporter un masque.

Chris : (rires) Non, c'est à moi de porter un masque. Pas les simples en papier, mais ceux avec les doubles filtres... et toi Jim, à quelle question aurais-tu aimer répondre ?

Jim : Je ne sais pas, j'étais en train d'en chercher une. Allez, "Où est l'espoir ?" Et ce n'est pas une question. Je pensais à ma fille qui a 22 ans et, je vois beaucoup d'espoir dans sa génération, mais aussi beaucoup de dysfonctionnements. Et, parfois, je regarde ses pairs et je me dis : « Comment diable vont-ils s'en sortir dans une société prospère, mais politiquement et socialement dérangée ?». Socialement, il y a un tas de gens qui ont dépassé leur date de péremption et qui essaient de s'accrocher au pouvoir. C'est donc la jeune génération qui, je l'espère, évoluera vers la bienveillance. Ma fille s'intéresse à la politique et aux relations internationales. Mais j'ai l'impression que sa génération s'en désintéresse alors que ce sont eux qui peuvent changer les choses. Je pense qu'il peut y avoir de l'espoir dans cette génération. Et je pense aussi qu'il y a de l'espoir dans le fait de faire de la musique, de créer sa propre réalité dans l'espace. Je ne sais pas, peut-être un certain niveau de désengagement dans cette machinerie, mais que les arts peuvent nous sauver.

C'est une belle conclusion. Merci les gars !

Les deux : C'est nous !

Merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous vous donnons donc rendez-vous sur scène pour la deuxième étape. Merci également à Rosie de Rarely Unable.