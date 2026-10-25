Je te le dis mon bon Circus, 2026 va être un cru très particulier. Je ne suis pas œnologue (je n'apprécie d'ailleurs pas le vin), mais les planètes s'alignent pour qu'elle reste inoubliable pour ma petite personne. Victoria s'apprête à rentrer au collège, Tiffany prend du galon dans son nouveau boulot, j'ai passé un premier trimestre la tête dans les élections municipales (et ça m'a donné encore plus envie de m'investir pour ma commune, même si je suis en position d'attente pour rentrer au conseil municipal), je me retrouve à bosser un set complet pour faire des remplacements au sein de Flying Donuts Reactivated (c'est énormément de boulot, mais je prends un pied d'enfer), les plans lights tombent (Lion's Law, Not Scientists au Hellfest, Les Sheriff cet été), le Racing Club de Lens vient de gagner la Coupe de France... et bien entendu notre chère rubrique dont c'est (presque) la fin. Ça me rend un peu triste, mais je suis tellement heureux de ces moments d'échanges et de partages que je me dis qu'on a fait le boulot ! Enfin, surtout toi avec la mise en page du fanzine et la gestion de l'impression !!! C'était génial Guillaume, et je pense qu'au moment de valider le test print du fanzine #5, je vais inévitablement avoir un pincement au cœur. Mais bon, on va bien se garder de verser une larmichette avec nos yeux embués. D'autant plus qu'en ce moment, je suis plus "yeux de serpent".



Car oui, aujourd'hui, je vais te parler de Snake Eyes. Tu as connu meilleure transition, j'en ai bien conscience, mais là, je n'ai rien d'autre. Tu vas donc devoir te contenter de cette introduction foireuse pour prendre ton pied à l'écoute de ce duo venu d'Angleterre. Duo ? Angleterre ? Et oui, encore ! Après Regal Cheer et Bicurious, je remets le couvert avec ce format. Mais promis, ce n'est pas fait exprès !!! C'est à mes camarades de Not Scientists que je dois cette découverte. Si mes souvenirs sont bons (je te dis, il se passe tellement de choses en 2026 que j'ai peur de m'embrouiller - pas comme en 1997 où il se passait également tellement de choses, les amours, le bac, le permis, la fac, mon groupe - que j'étais capable de te dire en une fraction de seconde quel jour de la semaine tombait une date de cette super année), c'est entre Paris et Saint-Étienne (allez les Verts !) que j'ai pu profiter pour la première fois d'un titre de Snake Eyes, dans la playlist aléatoire de Ed ou Bazile. J'ai écouté de belles choses sur les trajets avec les Not Scientists, mais ce groupe a clairement retenu mon attention. J'ai demandé qui c'était, j'ai enregistré le disque dans Deezer en me disant que je m'occuperai de son cas à mon retour de ce grand week-end complètement déconnectant. Un ou deux titres devaient déjà être en écoute, et j'ai profité (et profite toujours) de Cash rich sorti début mars de cette année. Et je ne m'en lasse pas du tout !!!



Je ne connais pas trop le background du duo batterie/guitare (purée, ils ont un problème avec les bassistes en live, tous ces Anglais ?), mais au vu des photos des concerts postées sur le réseau social bleu où tu peux mettre des pouces, ça a l'air de pas mal marcher pour eux. Peut-être que ce sont des photos qui proviennent des concerts de leur tournée de l'automne dernier en ouverture de... Dinosaur Pile-Up (coïncidence) ? À moins que les deux musiciens Thomas et Jim de... Brighton (ville de... Really Big Really Clever et Regal Cheer, double coïncidence ?) jouissent d'une aura suffisante au sein de la scène locale pour déplacer les foules. En tout cas, Grand Hotel Van Cleef, label allemand distribuant en Teutonnie les disques de... Not Scientists (oh, ça suffit les coïncidences !), ne s'est pas trompé en alliant ses forces au label d'outre-Manche Alcopop! pour ce disque de qualité. Pour te mettre au parfum, Snake Eyes c'est, depuis 2020, du rock décomplexé, quelque peu imprévisible, suffisamment british pour te plaire et assez respectueux des saintes années 90 pour que tu valides en deux écoutes. Car si Regal Cheer allait tout droit et que Bicurious méritait un petit temps d'adaptation pour s'apprécier pleinement, Snake Eyes ne te demandera pas beaucoup d'effort pour vite devenir accro d'une musique assez riche pour ne pas tourner en rond. T'es déjà intoxiqué ? Je le savais...



Indie ? Punk ? Grunge ? Garage ? Rock ? Snake Eyes, c'est un peu tout ça à la fois. En mieux. Il faut dire que Thomas et Jim (les deux zicos) savent composer et t'imposer dans ton putain de crâne des putains de refrains. La doublette "Jar full of wasps" / "No cars" est juste parfaite. C'est proprement sale à souhait, parfaitement bankable (à défaut d'être bancal) et ça fait mouche à tous les coups. Ça tabasse fort ("The kicker", "Hug me" et son compte à rebours en français), ça peut ralentir le tempo pour t'enivrer de mélodies imparables ("Hdtv", lancinant et addictif, le planant et somptueux "I'm a daydream", "Soup", le grungy "Headache") et même oser des pop songs mélancoliques qui fonctionnent ("Slugs", "Robot toy"). J'ai une préférence pour les morceaux qui bourrent ("Jar full of waps" en premier), mais je crois que c'est la diversité de ce disque qui en fait un véritable coup de cœur. Je n'ai pas grand-chose qui me vient immédiatement à l'esprit comme références, mais si Teen Mortgage, Alice In Chains et Swain (j'arrive à placer deux tuyaux, t'as vu ?) faisaient des choses ensemble, ça pourrait ressembler à ça. Je prends un vrai plaisir à écouter ce disque tellement diversifié, évitant ainsi une routine, mais imposant un vrai savoir-faire.



J'ai un peu de mal à imaginer la subtilité des chansons (avec des couches et des couches d'instruments) de ce disque en live, mais au vu de quelques bouts de vidéos glanées ici et là sur le net, ça a vraiment l'air de bien tenir la route. C'est pas Angine de Poitrine, niveau morceaux déstructurés et effet visuel garanti, mais le gratteux a quand même une bonne touche (un peu à la Gender Roles si tu vois ce que je veux dire) et la zik est bien moins casse bonbon ! Déso pour cette digression, c'est mon petit côté langue de vipère (enfin, j'ai réussi à placer cette mauvaise vanne). D'ailleurs, le groupe (Snake Eyes, pas Angine de Poitrine) a joué à Paname il y a quelques jours à l'occasion du festival Supersonic's Block Party. Toujours dans l'actu mon pote. Ça sent quand même encore le groupe trop confidentiel pour qu'il se produise à Nancy (à l'inverse de Angine de Poitrine qui y jouera gratos samedi soir !). Et toi aussi, succomberas-tu aux yeux doux (mais aux sonorités robustes) de Snake Eyes ? (GdC)





Salut mon Gui de Champi préféré, comment vas-tu ? Alors, moi j'aime bien le vin, à petites doses car plus je vieillis, hum, plus j'avance dans le temps et acquiers de l'expérience, moins j'aime l'alcool... Vraiment. En rouge, mon côté patriote/régionaliste me fait généralement pencher vers un p'tit Pic Saint-Loup, et j'ouvre sinon toujours avec plaisir une boutanche de Bourgogne quand je rends visite à mes grands-parents dans l'Yonne. Pour ce qui est du blanc, bien frais, un Chardonnay ou un Viognier ça fait toujours l'affaire. Voilà quelques conseils avisés (et non avinés), et bien sûr que le rosé ne fait pas partie de la catégorie vin. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Nan mais ! 2026 est à coup sûr une année particulière pour moi aussi, entre le décès de mon père et mon retour au bled, dans le Sud, après 19 ans sur Paris ! Ouch' ! Une nouvelle nouvelle vie à venir... Et donc l'arrêt de cet échange formel de bons tuyaux, à mon initiative, j'espère que tu ne m'en veux pas (trop), ainsi que mon implication moindre dans la vie du W-Fenec pour vaquer à d'autres projets. Bon, je ne fichais pas forcément grand-chose donc ça ne se verra probablement pas, si ce n'est que le magazine sortira plus tôt, sans mes papiers en retard, ahaha ! C'était en tout cas bien chouette de partager ces coups de cœur avec toi, et on n'a pas tout à fait dit notre dernier mot. On sortira les violons cet été pour notre dernier échange (avant un éventuel come-back comme le font tous les groupes ?) qui finira dans le zine HuGui(Gui) les bons tuyaux #5. Je n'ai pas encore d'adresse sur Montpellier qu'on m'a déjà branché pour l'orga de concerts. Avant un plateau Flying Donuts (a priori sans toi, mais essaie de t'incruster quand même !) + Daria + Second Rate à la Secret Place TAF le jeudi 19 novembre, il y a une date de Supermunk à cette même Secret Place début septembre, qui va donc servir de release party. J'y prends goût à ces concerts/fêtes de sortie de fanzine. J'aurais bien aimé mettre un terme au zine Joining The Circus #2 pour ma punk rawk party de départ de Paris, vendredi 3 juillet à la Méca (instant réclame), pour laquelle j'ai convié Third Ego et Ravi, mais il aurait fallu des journées de 72h et des mois de 45 jours pour ça. Ou alors que je m'organise mieux et me foute davantage de coups de pieds au derch'. Bref. Ça va quand même être une belle fête de départ de la capitale, et je vais chialer pour sûr pendant le set de Ravi. #emoboy



Et ce tuyau alors ? Duo, rock, Anglais... ça recycle à mort là ! Le parti politique avec lequel tu t'es engagé pour ta commune, c'est les écolos, non ? N'oublie pas que sans lutte des classes, l'écologie, c'est du jardinage. Bon, Snake Eyes, moi le premier truc auquel je pense c'est le film de De Palma avec Nicolas Cage (chouette acteur, notamment dans Sailor & Lula, ainsi que Volte/Face) et la longue scène d'intro pendant un match de boxe. Rien à voir ici, même si le groupe balance quelques uppercuts bien placés, héhé. Sinon, tu veux rire, toi qui parlais plusieurs fois de coïncidence ? Sache que j'ai failli voir ton tuyau en concert. En 2022. Le samedi 7 mai plus précisément... Tu te rappelles le show de Weakened Friends que j'ai loupé comme un bon gros loser en m'étant pointé la veille avec Frank et Olivier ? Qui jouait avec mon trio du Maine au Supersonic ce soir-là à ton avis ? Bingo ! Snake Eyes ! Ahaha ! Bordel, on pourrait croire qu'on le fait exprès mais non, on est ultra connectés mon pote ! C'est fou !



Écoute, j'ai lancé l'album Cash rich sorti en mars 2026 et je valide absolument tout ce que tu dis dessus. Indie/rock/punk/grunge, ça brasse un peu tout ça, mais en gardant la tête bien hors de l'eau et de la mêlée ! L'enchaînement des trois premiers titres ("Jar full of wasps", "No cars" et "The kicker") te met direct dans le bain, avec effectivement un petit côté Gender Roles pour ce dernier au niveau du riff de guitare. Nerveux juste comme il faut, efficace, bonnes mélodies, et alors qu'on pourrait s'attendre à ce que le groupe déroule 10-12 titres du même acabit, voilà qu'il ralentit le tempo, allonge les morceaux (5 min pour "I'm a daydream"), et sort la gratte acoustique sur "Slugs". Intéressant. Avant de repartir de plus belle, avec le fiévreux "Hug me" très garage. C'est ensuite que je trouve que ça se "gâte" un peu. Enfin, disons que la deuxième partie de l'album, la face B, est légèrement moins convaincante, moins accrocheuse d'emblée. Il faudra voir ce que ça donne sur la durée. C'est dommage car j'avais vraiment été emballé par le début du disque, assez impérial, mais je retiens moins de choses et j'ai moins envie d'être attentif pendant "Headache" (carrément grungy) ou "Swing away"... S'il fallait que je classe tes trois duos anglais, je garderais Bicurious en #1 (c'était clairement un tuyau au top !), et placerais Snake Eyes devant Regal Cheer néanmoins, grâce aux 6-7 premiers morceaux (six seven ! six seven ! six seven ! hum hum... faut que j'arrête de traîner avec des ados, moi) bien coolos.



En parlant de classement, on ne va pas y couper et commence déjà à y réfléchir car je vais te demander comme devoir de vacances cet été de faire un top 10 des albums que tu as découverts grâce à mes bons soins (et bons tuyaux). Et je vais faire de même bien évidemment. Ça sera la bonne occasion de se replonger dans nos 30 bons tuyaux respectifs, partagés ces cinq dernières années. La concurrence sera rude, car il y a eu du lourd et je ne suis pas sûr que Ratsalad. en fasse partie. Tu l'as compris, c'est de ce groupe dont je vais te parler.



Comme d'habitude, petite recontextualisation. J'ai découvert ce groupe de la côte ouest australienne il y a à peine deux mois, via la story Insta d'un pote qui annonçait faire leur première partie à Lille. Les quinze secondes que j'ai entendues m'ont donné envie d'aller checker leur Bandcamp, et l'écoute de Bent trees & Swanny Deez, premier album sorti en 2024, m'a convaincu direct d'en faire ce bon tuyau. D'autant que le pote en question, ex-bassiste de Slice Of Life et actuel bassiste de Ipkiss (sunny punk-rock de Lille) s'appelle... tatatin... Guillaume ! Ahaha ! Farpait ! Merci Guigui les bons tuyaux ! Un tout nouvel album (Pest from the West) est sorti le mois dernier, je vais revenir dessus mais commence donc par faire connaissance avec Ratsalad. (oui, il y a bien un point à la fin du nom) avec ce premier LP. Il s'ouvre sur "Anaphylaxis", et je pense que ça ne va pas te faire un choc de découvrir une voix féminine, après une intro bien catchy. Même si elle est d'entrée de jeu assez vénère, contrairement aux nombreuses sucreries que j'ai pu te proposer par le passé (Colleen Green, The Beths, Mixtapes...). Ça fait partie des choses qui m'ont accroché. J'aime bien l'aspect un peu teigneux du chant, tout en étant assez modulable car, des fois, il sonne comme Amyl & The Sniffers (et pourtant je n'ai pas succombé à la petite hype qui entoure ce groupe, ni celle d'Angine de Poitrine), d'autres fois, il est plus chanté et là ça m'évoque Pretty Girls Make Graves ou New Pagans (qui sera dans mon top 10 de tes tuyaux, for sure), et enfin, il y a des moments où c'est davantage ovairu (le féminin de couillu, tu ne connais pas ?), à la War On Women. Voilà un peu dans quelles contrées musicales on évolue avec Ratsalad.. Peu après, tu vas pouvoir entendre "Punch in your face", qui porte bien son nom, avec un riff plutôt heavy qui te plaira à sa juste valeur je l'espère. Même punition avec "Cringe binge", encore plus rentre dedans. Je crois que c'est à ce moment-là (à 1 min 05 très précisément) que je me suis dit : « Parfait, j'ai mon prochain tuyau ! » Et au fur et à mesure que tu avances dans l'album, les morceaux paraissent tous plus cools les uns que les autres. Si "Armaggedon" est plus mélodique avec un refrain taillé pour les stades, on ne va pas se mentir ce sont les plus punk "Attack of the ants", "Scooters chicken treat Jesus" ou "TMYLM" (peut-être ma préférée), qui me donnent envie de sauter et crier partout dans mon appart'. Sinon, "Southerly" avec une intensité qui monte crescendo est bien efficace elle aussi. Si ce Bent trees & Swanny Deez est bien dense, 17 morceaux pour 48 minutes, les différents tempos et le travail assez riche sur les guitares (c'est autre chose que 2-3 accords répétés à l'envi) en font un album complet, intéressant voire même assez audacieux je trouve. En tout cas il mérite qu'on s'y attarde.



J'ai écouté pour la première fois son successeur, Pest from the West dans la voiture qui nous menait à Tours dans un petit festoche à l'affiche suffisamment chouette pour qu'on fasse le déplacement (Nerf Herder, Lame Shot, Lulu, Daria, Panic Monster et Supersobre, super groupe local de potes du lycée, dont Thomas VDB), et je dois avouer avoir été légèrement déçu. J'avais l'impression de ne pas tout à fait reconnaître le groupe dont j'avais fait tourner le premier LP plusieurs dizaines de fois. Je ne sais pas s'il y a eu du mercato niveau line-up (d'autant que je croyais qu'iels étaient 3, mais dans les extraits live du début de la tournée européenne, outre les exploits de gymnaste de la bassiste, je vois un deuxième gratteux), mais j'ai l'impression qu'iels se sont un peu assagi.es. Les guitares sont moins agressives, ça part moins dans tous les sens, le chant est plus "rappé" à la Amyl ou Lambrini Girls, mais surtout bien plus radio friendly ("Bike beach pub" = tube et "Out of the shadows" s'écoute très bien). Aucun problème avec ça en soi, mais ce n'est pas ce qui m'avait amené vers ce groupe. Il y a même une trompette cheloue ("Tune in / Zone out") et un moog assez kitch tout à la fin ("Whirlpool waltz"). Bon, heureusement, "We definitely do not sell vapes", "Fuck Sixt" (ça sent l'embrouille avec la loc de van) et "North west coastal highway" remettent quelque peu les pendules à l'heure, mais je ne suis pas certain que si j'étais tombé directement sur cet album, j'en aurais fait un tuyau.



J'étais pourtant vraiment enthousiaste quand j'ai découvert Ratsalad. et les quatre dates de concert en France (Paris, Vieux Boucau, Bordeaux et Lille). Ça fait toujours plaisir quand les groupes se baladent un peu et ne se contentent pas de la capitale. La date à Paris, au Supersonic, avec d'autres comparses australiens (The Smith Street Band), c'est du reste demain et j'espère qu'il y aura aussi le premier album sur le merch car je ne suis pas sûr de lâcher 25-30€ pour ce deuxième LP. Et toi alors, t'en penses quoi ? (Circus)





Une page se tourne, mon bon Guillaume Circus. Je suis carrément heureux pour ta nouvelle vie et de ton déménagement dans le Sud, même si, égocentriquement parlant, ce petit pied à terre parisien avait ses avantages ! Par contre, ça me fait bien suer (pour rester poli et surtout être dans l'actu, avec les 34° à l'ombre qu'on se tape par chez nous) de savoir qu'on se verra beaucoup moins souvent et surtout que ta collab' pour le W-Fenec s'achève en même temps que notre rubrique et notre fanzine. Mais il sera bien temps de pleurer dans l'épisode bonus du zine #5 que notre fan-club (aussi maigre soit-il) pourra se procurer cet automne. Je souffle un bon coup et je me concentre sur la masse d'informations que tu viens de m'apporter.



Je me souviens parfaitement de cette anecdote de concert loupé pour cause d'agenda un peu branlant. Mais la coïncidence est tellement énorme que personne ne va croire que nous ne nous soyons pas concertés. Et c'est pourtant le cas ! La vie est bien faite, non ? En tout cas, je suis content que Snake Eyes te plaise à moitié ! À la réflexion, tu as raison sur le fait que la première partie du disque est plus convaincante que la seconde, mais écouter ce disque me fera penser à vie aux heures passées en bonne compagnie des gars de Not Scientists et rien que pour ça, je pense pouvoir écouter ce skeud en boucle encore un bon moment.



Au sujet de Ratsalad., ton avant-propos de prédire que le groupe ne figurera pas dans le top cinq de tes tuyaux des cinq dernières années est juste. Mais il ne manquera pas grand-chose pour le faire figurer dans le top dix. Et ouais mon pote, je kiffe Ratsalad., et surtout... son dernier disque ! J'ai une nette préférence pour Pest from the west que je trouve impeccable. Est-ce par simple esprit de contradiction ou parce que, pressé d'écouter ta nouvelle reco (ou plutôt parce qu'on est encore méga à la bourre pour rendre ce dernier papier commun), j'ai démarré comme un boulet par le dernier disque, sans tenir compte de ton amour du premier skeud. Du coup, comme on est libres de faire comme on veut (et qu'on est plutôt méga à la bourre pour rendre ce dernier papier commun), je vais tordre un peu nos habitudes et démarrer à l'envers, en commençant par le disque que tu aimes le moins... et que j'aime le plus ! À vrai dire, je suis tombé amoureux direct de la voix de la chanteuse durant le lancinant premier morceau ouvrant Pest from the west. "Art school dropout" est impeccable pour rentrer en douceur dans l'univers mélodique du groupe. Et je ne sais même pas si je préfère la voix claire et charmeuse ou la voix saturée et vénère. Je te rejoins sur le qualificatif de tube en évoquant "Bike beach pub" (qui est également enrichie d'une trompette en fond de mix), tout comme "Tune in / Zone out" qui est parfaitement parfait. Même si je suis moins afficionado de leur approche du punk-hardcore un peu zarbi ("Fuck Sixt"), je trouve que le groupe tire bien son épingle du jeu quand il mélange des couplets power-pop et des refrains délicieusement saturés. Je valide. Tout comme je valide a posteriori Bent trees & Swanny Deez que j'ai donc écouté par la suite et que je trouve entraînant et bien foutu, mais peut-être un peu moins original que son successeur et certainement plus conventionnel. Ça reste quand même du très bon punk-hardcore, mais sans le côté un peu loufoque de son successeur qui a fait pencher la balance.



Comme tu as pu le souligner, l'album est fourni avec quinze titres (Deezer a du manger deux titres au passage) et presque une heure de zik (assez étonnant d'ailleurs pour ce style musical), mais comme le dit si bien le proverbe : « Quand on aime, on ne compte pas ». Sans vouloir te contredire, je pense que si tu m'avais présenté ce groupe avec uniquement Bent trees & Swanny Deez à son actif, mon ressenti aurait été tout autre et j'aurais été clairement moins emballé que je ne le suis à l'écoute de Pest from the west. En tout cas, j'espère que le concert au Supersonic était cool et que tu n'étais pas trop décontenancé par le stand de merch' constitué de chaussettes à l'effigie du groupe. Tout fout le camp, mon ami ! Ça me fait penser à l'anecdote d'un pote qui m'a raconté avoir kiffé un récent concert de Fragile, mais qui restait bouche bée devant les musiciens qui prenaient des photos pendant le concert. Ça ne se passait pas comme ça il y a vingt piges. Faut dire qu'on n'avait pas de téléphones qui faisaient appareil photo. Pour le coup, toi, tu es constant avec la qualité de tes clichés : à l'ancienne !!!



Je ne sais pas si la chaleur (ou la fatigue du moment) ralentit mon cerveau, mais aucune réf ne m'est venue à l'esprit en écoutant ce band. Néanmoins, ton apporteur d'affaire me fait penser à un excellent souvenir qui date de 2014. Comme tu aimes bien les bonnes histoires, je vais t'en raconter une bonne. Nous étions en tournée avec Flying Donuts et passions le weekend avec The Black Zombie Procession époque troisième album (et donc troisième chanteur en la personne d'Eliebats). Ça venait de jouer au Bataclan avec Les $heriff , et nous avons tous pris la route du Havre pour une excellente soirée dans l'excellent pub Mac Daid's et son bon spot au sous-sol. En première partie, il y avait donc Slice Of Life dont je suis tombé très vite amoureux. Excellent set, vraiment cool, et au fur et à mesure du concert, je me rends compte que le nom de ce band me dit quelque chose. En fait, j'avais échangé dernièrement par mail avec un des membres (Guillaume en l'occurrence) à propos de la sortie de leur premier EP. Si mes souvenirs sont bons, ce fameux Guillaume avait posté une photo de Alf comme avatar Facebook (très bon point) et en échangeant, j'apprends que les types sont de Béthune (ma ville de naissance !). Les gars avaient coché toutes les cases ! On avait dormi chez l'habitant (et pris un peu plus tôt dans l'après-midi le goûter chez un musicien de Leviathan dont le fils connaissait toutes les paroles des Sheriff ) et avec Mimi Flying, on dormait dans la même pièce que Gauthier, le batteur des Slice. Purée, le fumier ronflait hyper fort !!! On l'avait bien chauffé le matin à ce sujet, et le type était désolé. On avait bien rigolé (mais mal dormi). J'ai gardé contact avec Gauthier avec qui on échange de temps en temps, principalement à propos du Racing Club de Lens, et tu verras que c'est lui qui est souvent taggué dans mes publis Facebook les soirs de victoire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais juste avant Slice Of Life, Gauthier était batteur de Hamilton d'Arras. Bon, je crois que ça ne s'est pas trop bien passé sur la fin entre eux. Tout ça pour dire que Guillaume a eu le nez fin en te refilant ce tuyau de première. Validéééééééé !



Bon, mon téléphone chauffe de notifications d'Oli qui me demande de prestement clôturer mon propos afin boucler le zine. Ce papier, comme beaucoup d'autres, a été confectionné un peu à l'arrache, mais je trouve que ça fonctionnait bien comme ça entre nous. Mais cette fois-ci, c'est surtout que j'ai plus ou moins inconsciemment retardé l'échéance jusqu'au dernier moment, car je n'avais pas envie que cette belle aventure se termine. On a encore un dernier échange de prévu pour le zine papier, mais pour le W-Fenec mag version digitale, c'est plié, basta, finito, y a plus rien à voir... C'était super Guillaume, merci pour tout. Vraiment merci. Et si tu croises Bref un de ces quatre, dis-lui bien que j'ai adoré faire cette rubrique avec toi. Bon vent mon pote, et allez Lens !!!! (GdC)