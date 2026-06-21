Bonne année mon Circus !! Tu ne vas pas me croire (et je laisse planer le doute), mais j'attendais les premiers jours de 2026 pour profiter de ce papier afin de te présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année ! Toutes les excuses sont bonnes à prendre, et il faut dire que la fin d'année 2025 a été extrêmement chargée. Entre un gig des Flying Donuts reactivated à Strasbourg sur la tournée des Pookies , avec l'improbable mais réelle reformation en mode trio de Second Rate, le show de Not Scientists à Thionville juste avant Noël (et un coucher trop tardif, on n'a plus vingt ans), sans évoquer la charge de travail due à la fin d'année civile, la préparation des fêtes de Noël (et la course aux cadeaux), le lobbying pour placer Vulgaires Machins en couverture de ce numéro du W-Fenec mag (je compte sur toi pour faire pencher la balance), la négociation (réussie) pour participer trois jours durant au début de la tournée Vulgaires Machins / Not Scientists, les échanges avec le boss du label Thirty Something pour récupérer tes disques égarés dans la préparation de commandes et les fêtes proprement dites, je n'ai pas eu une minute à moi pour me poser et préparer tranquillement la présentation de mon tuyau. Et encore, je ne te parle pas de la mission que je n'aurais peut-être pas dû accepter et pour laquelle je suis en train de me faire des nœuds au cerveau (sans parler d'une belle boule au ventre) : tenir la basse de Flying Donuts reactivated pour un concert programmé le 15 janvier prochain en première partie de The Irradiates à Épinal. Méga pression actived ! J'ai sept morceaux à connaître sur le bout des doigts, sachant que je n'ai jamais joué de basse (enfin, si, déjà, mais vite fait, et jamais sur des morceaux des Flying). Du coup, j'ai emprunté une basse à mon camarade Lio, j'ai lancé l'application Moises qui permet d'isoler chaque instrument d'une piste mp3, et je bosse comme un damné pour assurer le coup. Et pourquoi je me retrouve dans cette situation ? Car les bassistes du nouveau line-up (le titulaire Julien de Billy Gaz Station et le local Nico Muscu) ne sont pas dispos, alors que ça tenait à cœur à Mimi de dépanner les Irradiates en organisant un plan bar et en ouvrant pour le quatuor maléfique de l'Est (et un peu de Bordeaux aussi). Du coup, il m'a proposé, j'ai accepté pour lui faire plaisir (et surtout pour ne pas le laisser sur le carreau), et me voilà dans une situation où je vais me retrouver sur scène (enfin sur le carrelage du bar) à envoyer quelques titres de la riche discographie des Flying. Il se pourrait même que Manu (qui ne participe plus au projet) soit présent au concert. Bref, tu captes que je suis ultra tendu (ça ira mieux après la répète), même si j'ai la confiance (inconsciente ou insouciante ?) de Mimi et Olivier le batteur. Ajoute à ça la superbe affiche concoctée par notre cher Dan Kero et je n'ai plus qu'à assurer pour faire de ce concert une réussite (ou éviter le fiasco). Tout ça pour dire que voilà, je trouve ENFIN un peu de temps pour me pencher sérieusement sur mon premier tuyau de l'année. Un tuyau qui s'appelle CRIM, que j'ai bien usé depuis des années et que j'espère à ton goût. Car franchement, ça serait un crime de passer à côté de ça !



Un mauvais jeu de mot pour te présenter un excellent groupe catalan. Si tu as bonne mémoire, j'ai déjà évoqué ce groupe lors de nos échanges. Car CRIM enregistre ses disques chez Santi Garcia, le guitariste chanteur de No Mores Lies (dans le top 3 ever de tes tuyaux), au studio Ultramarinos (comme Lion's Law en son temps et Not Scientists depuis trois albums). Notre Santi fait des gros sons, et CRIM bénéficie de son savoir-faire. C'est Victor "Wattie", le chanteur de Lion's Law, qui m'a mis sur la piste de ce groupe au cours d'une interview pour la sortie, en plein premier confinement, de The pain, the blood.... Ni une ni deux, et comme j'avais un peu de temps (quoique, mes journées étaient bien remplies entre télétravail le matin et école à la maison pour Victoria l'après-midi), j'ai lancé Pare nostre que esteu a l'infern dans mon lecteur de stream préféré (qui, lui non plus, n'a pas chômé pendant le confinement) et j'ai pris une sacrée claque dans la tronche ! À vrai dire, et ça peut paraître étrange, mais ce groupe de punk/Oi enchaîne les titres avec une putain de classe et comporte dans ses rangs un guitariste qui joue à la manière de Slash. Oui, tu as bien lu ! Ce qui fait que ce groupe fait dorénavant partie de mes préférés car il mélange subtilement influences rock'n'roll et punk teintées de Oi. Finalement, je n'ai pas vraiment besoin de t'en dire plus car tu commences à me connaître et même si je peux être plein de surprises, ce groupe coche toutes les cases pour me plaire... et te plaire. Ça va tout droit, les soli sont excitants et les deux choses qui pourraient te rebuter sont la langue chantée (le catalan) et la voix du chanteur Adri (bien rauque, mais pas autant que celle du corbeau dans l'affaire du Petit Grégory). Pour le reste, tu vas kiffer. Tu vas kiffer "Potser no hi ha final" qui est un excellent condensé de tout ce que j'aime chez CRIM : une intro entrainante, un couplet bien costaud, un pont efficace, un refrain fédérateur et cette putain de guitare solo qui défonce !!! J'en parlais dernièrement avec Ed Scientists qui me disait avoir déjà vu le groupe en concert et qui hallucinait de voir le public ibérique chanter à tue-tête les paroles. Pour en revenir à l'album, tu vas kiffer la succession de tubes qui s'enchaînent quarante minutes durant, avec des morceaux très percutants ("Hivern etern", "La puta copa dei rei"), des titres qui te donnent envie de sauter partout ("Caiguda lliure", "Pare nostre que esteu a l'infern", l'excellent "Ullals de llet" avec ses riffs de folie) et des tubes en puissance ("Himnes contra el temps"). C'est pas compliqué, j'aime tout dans ce disque : sa puissance, sa prod', le son de fou, le basse batt' imperturbable et l'intelligence des guitares. Je ne suis pas un fanatique de ce genre de voix, mais pour le coup, ça passe hyper bien.



Le groupe ne semble pas beaucoup s'exporter hors de ses terres et j'aimerais beaucoup les voir en live. D'ailleurs, mon ami Simon et ses Claimed Choice vont croiser le fer en fin de semaine sur deux concerts, et il est chargé de me ramener une copie du dernier album (dont je vais te parler par la suite). C'est d'ailleurs par son biais, si mes souvenirs sont exacts, que je me suis procuré le LP, via la distro Pressure, de Pare nostre que esteu a l'infern ainsi que celui de 10 anys per veure une bona merda (dont je vais également te parler par la suite). Par contre, et toujours pendant le confinement, je me suis retrouvé à visionner un live du groupe jouant devant personne (comme beaucoup l'ont fait à ce moment-là) et je me suis régalé. Ça jouait sans artifice, sans se la raconter, mais avec ce Slash de la Oi (surnom validé par Tomoi BH/Lion's Law) en grande forme qui aurait tous les droits de se la raconter !



Je me rends compte que je me suis un peu emballé et que je ne t'ai même pas dressé une once de curriculum vitae du quatuor. Tout ce dont je suis sûr (ou plus ou moins sûr, ayant pioché des infos sur la toile), c'est que le groupe s'est formé en 2011 avec l'envie de jouer un punk Oi hardcore dans sa langue natale, sur fond de textes traitant des injustices sociales et politiques. Le groupe, qui cite comme influences Social Distortion, Leatherface et Cock Sparrer, enregistre rapidement un première démo sept titres (10 milles per veure une bona merda), quelques sigles, puis un premier album sobrement intitulé CRIM en 2014, suivi de Blau sang, vermell cell en 2016 et le fameux Pare nostre que esteu a l'infern en 2019. Pour fêter ses dix ans, CRIM a eu la saugrenue mais brillante idée de réenregistrer un ensemble de ses titres parus lors de sa première décennie discographique, avec la particularité de les chanter en anglais et accompagné d'artistes avec qui ils ont lié d'amitié (dont Olga de The Toy Dolls, Victor et Tomoi de Lion's Law, Ivar de Kvelertak ou Cecilia de The Baboon Show. Des gens des scènes punk, Oi et hardcore. Cohérent n'est-ce pas ? Ce chouette double LP trône fièrement dans ma collec', et même si je l'écoute quand les filles ne sont pas à la maison (du fait de cette fameuse et rugueuse voix), il m'arrive fréquemment d'y revenir.



Je suis passé complètement à côté de Cançons de mort paru en 2023, mais je n'ai pas loupé une miette du lancement de Futur medieval, nouvel album paru en novembre 2025 chez Pirates Press Records / HFMN et qui vaut son pesant de cacahuètes. L'intro black metal de "Esser de Llum" est un trompe l'œil (ou plutôt un trompe l'oreille si on veut être juste) et après quelques secondes de chaos, la formule magique est de retour : basse batt' béton, guitares incisives et jouissives et morceaux percutants. Encore une fois, le son de Santi est énorme et met en valeur des brûlots punk rock comme "L'aula dels dofins" ou les génialissimes "Combats d'autoesgrima" et "Res de nou" (mon morceau préféré du disque). Avec ce nouveau disque, CRIM impose son style qui, malheureusement, est un secret bien gardé de la Catalogne, mais qui mériterait d'exploser dans le monde entier. Je te l'accorde, il n'y a rien de révolutionnaire, le groupe respecte le format "chanson" sans sourciller et sans s'aventurer dans des formats déstructurés. Mais ça fait mouche à chaque fois. Santi avait encore un peu de flanger en stock après l'enregistrement de Voices des Not Scientists et l'a collé à "Si jo no fos tan idiota" et "Presco mental" (avec plus ou moins de succès, la première écoute étant assez déconcertante), mais les amateurs des disques précédents ne seront pas troublés par ce nouvel album qui défonce.



CRIM est clairement le genre de groupe qui joue tout droit en respectant les préceptes du rock'n'roll qui va bien, alliant énergie, puissance et mélodies imparables. Et toi, succomberas-tu à la puissance de CRIM ? (GdC)



Salut mon Gui de Champi, et très belle année à toi aussi ! Wahou, je vois que ça commence fort ! Nan mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Tu vas tenir la basse des Flying Donuts et te retrouver sous les lights au lieu de les envoyer ! Tu m'étonnes que tu étais bien occupé ces derniers temps... À l'heure où je commence à rédiger ces quelques lignes, le concert n'est pas encore passé, mais je suis sûr que tu vas assurer comme un chef ! On a déjà eu l'occasion d'en discuter, mais je ne raffole vraiment pas de ces fêtes de fin d'année. Oui les droitardés, il y a Noël et le Nouvel An donc on parle bien et depuis toujours des fêtes de fin d'année, n'y voyez aucune tentative de grand remplacer une tradition catho et blanche par des islamo-wokistes ou que sais-je autre sottise... Et puis bon, entre la GPA de la soi-disant Vierge Marie, les migrants de la crèche, etc. Bref. Faut que j'arrête de regarder WCNews pour rigoler, ça m'énerve plus qu'autre chose, ahaha ! Je n'aimais déjà pas trop cette période avant, disais-je, mais cette année, en plus, entre le 25 et le 31 l'état de mon père s'est détérioré (double cancer poumons et os) et il s'est retrouvé en moins d'une semaine sous respirateur artificiel, lit médicalisé et pompe à morphine pour soulager la douleur. Pas glop. Et l'aprèm du 31, ma mère a passé 3h à la maison avec diverses infirmières, docteure pour mettre en place l'hospitalisation à domicile donc je n'avais pas trop la tête à faire la teuf. Youhou... Fort heureusement, j'étais en comité réduit avec de très bons potes et après une raclette, on est rentré dans la nouvelle année avec le premier LP des Rage Against The Machine qui crachait "Bombtrack" à fond dans les enceintes, c'était pas si pire. Quant à mon père, son état semble s'être stabilisé depuis, mais je crains que les fêtes de fin d'année 2026 aient un goût encore plus amer... Life is life... Enfin, si on peut dire.

Tiens, en parlant de fête, s'il y en a bien une à laquelle j'aurais aimé assister, c'est ce revival Emo glam connection à Strasbourg avec le concert des Pookies , Flying Donuts et Second Rate ! Quel coup bas, crime de lèse-majesté tu m'as fait, là... Bordel, ce plateau ! Si ça avait été un samedi, je venais direct ! Tant pis. Tiens, en parlant de crime... Hum, bon, ok, j'avoue, je pense que c'est la pire transition de l'histoire de nos bons tuyaux, ahaha ! Et je le confesse d'emblée, elle n'est pas à la hauteur de CRIM.



Je suis un bon prof (enfin, je crois), mais également un bon élève (avec l'esprit critique qui va bien) donc j'ai suivi tes recommandations d'écoute à la lettre, en lançant la page Bandcamp bien fournie des Catalans. Je dois confesser avoir eu un peu peur en voyant les artworks des albums, assez éloignés de ce qui remplit les étagères de ma discothèque. T'as capté qu'ils étaient l'œuvre d'un Guigui, aussi ? Guillem (H. Pongiluppi), certes, mais quand même... Pour autant, toute appréhension s'est très vite évaporée en écoutant Pare nostre que esteu a l'infern. Une fois n'est pas coutume, j'abonde dans ton sens et plussoie tout ce que tu as écrit sur le groupe et leur musique. Concernant leurs influences, aussi bizarre que ce mélange puisse paraître, c'est exactement ça. J'ai effectivement tout de suite pensé à Leatherface, avec le chant ultra rocailleux, qui se rapproche de Frankie Stubbs, ainsi que certains petits gimmicks de guitare, flagrant, par exemple, sur les toutes toutes premières secondes de "Pare nostre que esteu a l'infern" ou dans "Quan tot sigui fosc". C'est complètement la marque de fabrique du band de Sunderland et ça ne pourra que plaire aux nostalgiques des Anglais ! On avait fait un convoi Paris/Le Havre en 2013 il me semble, avec quelques costauds, pour aller voir Leatherface et grand bien nous avait pris car quelques jours après, le petit teigneux Frankie et l'imposant Dickie Hammond se séparaient du basse/batt' faisant office de backing band, terminant à deux en acoustique (sauf une date à Montpellier où ce sont mes potes Hugo et Charlie qui avaient assuré le coup), puis peu de temps après, le Dickie nous quittait définitivement... Sinon à d'autres moments, on retrouve en effet aussi le côté punk/rock'n'roll entraînant de Social Distortion, et dans tous les albums, il y a cette vibe Oi à la Cock Sparrer, ultra fédératrice et plutôt mélodique, bonne ambiance. Car je dois confesser que la Oi premier degré, bourrine, c'est pas vraiment ma tasse de kro. J'ai généralement l'impression d'être dans un des sketchs d'Elie Semoun : « La bagarre la bagarre la bagarre ! », ahaha. Pas de ça chez nos Catalans, c'est bien plus fin, plus riche, notamment avec tous les soli du guitar punk hero (je valide le Slash de la Oi), qui enjolivent chaque morceau, sans que ça ne soit too much. Concernant la langue, ça ne m'a pas posé de problème particulier à l'écoute, même si je ne comprends rien, ayant fait Allemand LV2, mais il ne valait mieux pas que ça soit en teuton. Là ça n'aurait pas été la même, héhé !

Comme toi, j'aime beaucoup le titre "Caiguda lliure" ou l'éponyme de Pare nostrum que esteu a l'infern, et bien vu également pour le tubesque "Res de nou" avec son refrain ultra cool dans le dernier album Futur medieval, le morceau qui suit, "Festa d'una persona", ou encore "Nihilisme pop" plus loin. Pas grand-chose n'est à jeter, tout est cohérent et s'écoute d'une traite, même si l'ensemble mur de guitare punk + solo à gogo + chant rauque + basse bien présente et batterie qui bourre, ça peut faire un peu beaucoup parfois et j'ai pu frôler l'indigestion ou le mal de crâne du fait des écoutes frénétiques et répétées. J'ai fait tourner, mais ne suis pas revenu sur leur compil'/best of des dix premières années, réenregistrées, avec des chanteurs en guests. Sympa, mais relativement anecdotique. En revanche, je me suis intéressé davantage à Cançons de mort sorti en 2023, sur lequel tu peux te jeter sans hésitation, et qui contient lui aussi son lot de brûlots punk comme "Patrimoni mundial" (et un petit riff au début qui m'a fait penser à "La fille du coupeur de joints" de Thiéfaine, ahaha), et peut être mon titre préféré de ce bon, que dis-je, excellent tuyau : "Estiu de merda". Bref, je suis obligé de la faire : CRIM, ça tue ! Tout particulièrement, et tu l'as souligné, grâce aux superbes prods de Magic Santi Garcia. Il faudra maintenant que je revienne plus tard sur ces albums, séparément, et entrecoupés d'autres disques, pour déterminer si et lequel je mets dans mon top 10 albums de tes tuyaux. Commence-toi aussi à y réfléchir car on ne va pas y couper. To be continued...



Allez, à mon tour de te balancer mon bon tuyau. Là encore, c'est un groupe dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, et sur lequel je suis très content de pouvoir m'appesantir davantage pour te le faire découvrir. Étant donné la qualité dudit tuyau et vu nos échanges précédents, je suis à peu près certain de faire mouche. Quand je dis que j'en ai déjà parlé, je triche un peu. C'est indirectement, dans mon zine Joining The Circus #1 et le report du Fest. Quand j'avais écrit que je n'avais acheté que 3 LPs durant ce séjour : Ways Away (autre groupe de Sergie Samiam), Durry (qui m'a déjà servi de tuyau) et donc Weakened Friends, ça aurait dû t'interpeller à la lecture. Quoi ? Tu ne l'as pas lu attentivement ? Ça ne sert à rien que je bosse sur un #2 alors... Bon, je te rassure, notre amitié n'en sera pas affaiblie (traduction littérale, Weakened Friends = amis affaiblis). Tout du moins, tant que je n'aurais pas récupéré mes LPs de la commande de Noël Thirty Something avec les Starmarket à -50%. Ça aussi c'était du bon tuyau ! Et c'est quoi, c'est qui ces amis affaiblis ? Je fais cette fois une petite entorse à ma résolution de te proposer autre chose que des groupes ricains, mais comme disait ce bon vieux Eddie And The Hot Rods : « Do anything you wanna do ». Et là, eh bien j'ai envie que comme moi, tu kiffes ce power trio de Portland dans le Maine (l'état du Maître de l'horreur, Stephen King, au passage). Comme quasi tous nos tuyaux, j'ai une histoire particulière avec ce groupe et la voici.



Fin avril 2022, Frank Frejnik me fait part d'un concert auquel il compte aller le 6 mai au Supersonic. Il s'agit, tu l'as compris, de Weakened Friends. Deux albums sont dispos sur Bandcamp, dont un récent, Quitter sorti en 2021 (c'est par celui-ci que tu vas commencer), et je n'ai pas besoin de plus de deux chansons pour être conquis par l'indie-rock classieux et la voix de la chanteuse. Très chouette découverte, le rendez-vous est pris pour le concert, d'autant qu'Olivier Portnoi, emballé lui aussi, sera de la party ! Le jour J, on se retrouve donc dans ce club parisien que tu as déjà eu l'occasion de visiter, déjà bien rempli au milieu de la première partie. Aucun de nous n'a trop pris la peine d'écouter les autres groupes à l'affiche, et on n'est pas spécialement convaincu par ce qu'on voit. Pas grave, entracte, et le second groupe s'installe. Petit moment de circonspection, car ça ne ressemble pas trop à ce que j'attendais. Enfin, du peu que j'avais checké. Perplexes, on s'interroge, et je vérifie sur l'event FB. Y'a un hic quelque part car les personnes sur scène ne correspondent pas en genre et style musical à ce qu'on devrait avoir... Un changement de line-up de dernière minute ? Pas exclu, mais ils l'auraient dit et/ou ça serait affiché sur les réseaux. Je revérifie et dammit ! C'est la boulette ! La grosse loose même ! On s'est tous les trois gourés de jour. Le concert de Weakened Friends qu'on voulait voir a lieu... le lendemain ! Ahaha, les bons champions ! Loser un jour, loser toujours... On termine notre bière et on se casse, se donnant RDV le lendemain. Sauf que le lendemain aprèm, je retrouve un de mes cousins de La Rochelle venu acheter du matos de plongée au Vieux Campeur, et pour le concert de Dream Theater, Leprous ou un truc du genre. Dans le coin habite une jolie petite meuf que je fréquente ponctuellement depuis quelques temps, je la rencarde pour boire un verre après avoir vu mon cousin, et un verre en entraînant un autre, on finit par passer la soirée chez moi et je dis adieu au concert, abandonnant lâchement mes amis. Olivier déclinera aussi, pour d'autres raisons, mais Frank y ira quand même et confirmera que c'est aussi cool en live que sur disque. Pas de regrets de mon côté car, à défaut de Weakened Friends et même si on n'est plus ensemble, cette friends with benefits deviendra peu après ma girlfriend officielle (poke Roxane), et je pense que c'est à cette occasion que le changement relationnel/amoureux s'est opéré dans mon esprit... Et fin 2023, j'ai pu voir le groupe en live au Fest à Gainesville, prendre une bonne claque et me dire que quand iels sortiront un nouveau disque, ça fera un parfait tuyau. Et nous y voilà.



Je ne vais pas trop ergoter, enfin je vais essayer. Weakened Friends, qui s'est formé en 2015 à l'initiative de Sonia (guitare/chant), avec Annie (basse) et Cam (batterie), peut à première écoute ressembler à plein d'autres groupes indie-rock/power-pop du même genre. Sauf que je lui trouve moults petits détails qui m'ont attiré, et retenu, dans ce deuxième album donc (Quitter), puis dans le précédent (Common blah de 2018), et tout a été confirmé dans le dernier en novembre 2025 (Feels like hell). Les chansons sont toutes plus classieuses les unes que les autres, avec une facilité déconcertante à pondre des refrains, ponts, mélodies qui sont réconfortantes, sans être trop sucrées. J'aime tout particulièrement la voix de Sonia, son chant et la façon qu'elle a très souvent d'accentuer l'articulation. Je l'avais déjà ressenti à l'écoute et c'était encore plus flagrant en live. Elle alterne également à merveille des moments plus calmes, d'introspection et d'autres où elle envoie de la grosse fuzz pour des passages plus punchy. Et puis ça enchaîne les tubes, "Everything is better" en tête (en plus il y a un petit solo à la fin spécialement pour toi), suivi de près par "Quitter", "Planes" ou encore le plus mélancolique "The last ten". Après Quitter, tu peux faire comme moi et lancer Common blah, un poil en dessous mais dans lequel, en bon fan de Veruca Salt (tu les as suffisamment mentionnées pour que je les cite à mon tour, à juste titre), tu devrais aussi trouver ton compte. Que ce soit avec "Peel", "Blue again", "Hate mail" (morceau dans lequel, excusez du peu, mister J Mascis de Dino Jr vient grattouiller quelques power chords) ou encore "Aches", peut-être mon préféré. Il y a aussi des titres légèrement plus galopants, comme l'éponyme "Common blah" ou le final "Good friend", qui passent très bien, même si je les trouve un peu plus faciles. Après avoir bien poncé mon LP ramené de Floride, j'attendais évidemment un nouveau disque et avec Feels like hell, j'étais très content de constater que mes amies n'étaient nullement ramollies, bien au contraire. L'album s'ouvre avec un "Tough luck (bleed me out)" toujours aussi catchy et inspiré, guitare bien en avant et avec ce phrasé que je trouve caractéristique. Tu me diras si tu le ressens toi aussi. Et ce ne sont pas "Nosebleed" ou "NPC", qui vont faire faiblir mon intérêt pour le power-trio, ni "Smoke and mirrors" ou "Queen of town" (et son intro à la Pixies), qui font encore monter l'intensité d'un cran. Derrière, "Not for nothing" paraît plus léger, mais n'en est pas moins de toute beauté. Pour finir, le groupe se fait plaisir avec une reprise d'un tube qu'elles ont dû écouter en boucle étant gamines, "Torn" de Natalie Imbruglia, qui n'apporte pas grand-chose je trouve, si ce n'est un brin de nostalgie. À ce propos, pour la rubrique people, je me rappelais qu'elle avait été en couple avec Ross de Friends dans les 90's, mais j'avais zappé, qu'elle avait été ensuite avec le Daniel Johns de Silverchair. Wikipedia m'informe qu'en 2019, elle a fait un bébé toute seule (comme dirait l'autre) et on s'en fout, elle fait bien ce qu'elle veut.

Bon, t'en penses quoi toi de mes amies pas affaiblies ? T'as kiffé j'espère ? (GC)



Mon Cher Guillaume Circus, je tiens tout d'abord à t'apporter tout mon soutien (ainsi qu'à ta famille) concernant l'état de santé de ton papa. Nos âges avançant, c'est sûr que celui de nos proches évoluent tout autant, et même si j'ai encore la chance d'avoir mes deux parents (mais plus de grands-parents depuis très longtemps, Victoria n'ayant connu que son arrière-grand-mère maternelle), je redoute de plus en plus souvent le départ de l'un de mes deux parents. C'est la vie, mais je ne sais pas comment ma tristesse s'extériorisera le moment venu. En fait, je n'ai pas envie d'y penser, et même si je n'ai pas vraiment l'esprit "famille" (pour diverses raisons qui ne regardent que moi et dont je ne parle à personne), mes parents, mon frère et sa petite famille, et bien entendu Tiffany et Victoria sont les seules personnes qui comptent le plus à mes yeux. La famille de Tiffany aussi, qui a su m'accueillir et qui me supporte malgré mon caractère de merde, compte naturellement une place dans mon cœur, mais je suis capable de ne voir aucun d'entre eux pendant des semaines sans que cela m'affecte. Mais plus le temps passe, plus je me dis que c'est du gâchis. Mais c'est comme ça... ce n'est pas très malin de parler de moi dans de telles circonstances, et sache que toutes mes pensées sont tournées vers la famille Circus de Montpellier. Pour le reste et ce qu'on a pu se dire au téléphone, c'est entre toi et moi.



En ce qui concerne les choses plus joyeuses, le concert avec Flying Donuts Reactivated s'est bien passé. Ce sentiment mêlé d'excitation, d'appréhension et de fierté s'est envolé en trente minutes où j'ai tenté d'être concentré, mais aussi de profiter du moment présent. J'ai imaginé plein de choses avant, je me suis un peu trituré le cerveau alors que c'était pour le fun, mais je devais honorer la confiance de Mimi et Olivier. Quelques pains, un refrain un peu à côté, mais pour le reste, je crois avoir fait le boulot. En tout cas, ça n'a choqué personne et les copains présents ne m'ont pas craché au visage ! J'ai été touché de jouer devant mon ami Hervé, bassiste qui m'a accompagné plus de dix ans dans mes aventures musicales vosgiennes (Mad Cow) et nancéiennes (HTAG), et je suis reconnaissant à tous les potes croisés avant et après le concert d'avoir été là. Mention spéciale à Marie d'Emm qui a immortalisé l'instant de fort belle manière, et des millions de mercis aux trois Irradiates , à Jean-Phi, au professeur et au robot pour le soutien. J'ai bossé comme un acharné pendant trois bonnes semaines et maintenant que c'est fini, je n'ai qu'une envie : recommencer. Peut-être qu'on jour, ça se reproduira, et j'espère que ce jour-là, tu seras là !



Autre réjouissance, je suis content que mon tuyau ait reçu la certification ISOCIRCUS. Sur le fond (du rock qui déboite), j'étais presque sûr de mon coup, mais sur la forme (le chant, la langue), rien n'était gagné d'avance. Ce groupe est vraiment une valeur sûre, et mon ami sûr Swindle Simon m'a confirmé que ça buttait toujours sur scène. Ton enthousiasme me conforte dans le fait que malgré notre background un peu divergent, on arrive toujours à se retrouver. Ce qui sera le cas pour Weakened Friends.



J'avoue être passé à côté non pas de ton fanzine (pour lequel je te renouvelle mes félicitations), mais de la réf' Weakened Friends. Pourtant, le moment était propice à une découverte supplémentaire. Mais pour être franc, il n'aurait pas eu la même saveur qu'aujourd'hui. Tout simplement parce que ton histoire avec le groupe est une nouvelle fois touchante, et hilarante aussi ! Je vous imagine tous les trois, au Supersonic, à vous gratter la barbichette pour comprendre ce qui avait déconné. Je connais moins Frank (pour qui j'ai beaucoup d'estime et de reconnaissance), mais toi et Olivier êtes vraiment le genre de types à qui cette histoire peut arriver. D'ailleurs, Olivier devrait souffler à Panic Monster que ça pourrait faire une belle chanson. Ça fait déjà deux titres potentiels, avec celui sur la conférence de presse de Slash. Mais revenons à nos moutons. Comme je suis également un bon soldat, j'ai suivi le programme concocté par tes soins et j'ai commencé par écouter Quitter. J'aime beaucoup ce disque (mon préféré de la disco) pour son côté léger et ses chouettes harmonies vocales. Mais aussi pour ses tubes qui s'enchaînent sans sourciller. "Quitter" sort du lot (le plus proche de Veruca Salt dans l'esprit), suivi de près par "Everything is better" et ses accents Alanis Morissetiens (et son solo à deux doigts pourtant pas inoubliable), "Tunnels" et ses chouettes mélodies, malgré un démarrage un peu poussif, et l'impeccable "The last ten". Tout sonne délicieusement les 90s avec de chouettes arrangements et des mélodies qui te collent à la peau. Rien d'extravagant, juste de bonnes chansons d'un format classique de 3 minutes avec de belles émotions et de chouettes inspirations. Ce qui fait la force de ce disque, en plus du chant typique du style, c'est son uniformité et son équilibre. Quelques morceaux se détachent naturellement, mais l'ensemble est vraiment homogène, ce qui, paradoxalement, évite une certaine lassitude. La pochette est vraiment chouette (elle me rappelle pourtant quelque chose, comme une impression de déjà-vu), elle raconte vraiment quelque chose par sa sobriété et sa luminosité. Vraiment, ce disque est agréable, et je me suis lancé avec un certain enthousiasme dans l'écoute de Common blah, le premier disque de 2018. Effectivement, on a à faire à un disque résolument plus garage rock toujours dans un bon spirit. Simples et efficaces, les titres s'enchaînent sans tortiller dans des sonorités un peu plus noisy que son successeur et dans une veine effectivement proche de Veruca Salt. Tu sais que je suis friand de ce groupe et je suis persuadé que Weakened Friends aussi ! Et avoir invité le gratteux de Dinosaur Jr n'est pas anecdotique ("Hate mail" est vraiment un super titre). Je ne vais pas énumérer tous les morceaux, ils sont tous bons (même si les voix sont un poil trop surjouées). Tu considères que Common blah est un poil en dessous de Quitter, et je pense comme toi. Mais ça se joue à pas grand-chose, tant la qualité des compos est au rendez-vous.



Par contre, je suis un peu moins emballé par Fells like hell, le troisième. Pourquoi ? Peut-être qu'il est un peu trop "propre" (ou un peu plus produit et donc moins spontané) par rapport à ses prédécesseurs. Ou alors parce que les compos sont un peu moins percutantes ("Lightspeed","Nosebleed" et son refrain un peu chiant). Ou alors tout simplement parce que la formule n'évolue que très légèrement et que les albums se suivent... et se ressemblent ! Tu vois où je veux en venir ? Ça n'empêche que ce disque contient de très bonnes chansons avec de chouettes arrangements ("Weightless", "NPC", "Queen of town"). Ça sonne un peu plus moderne que ces prédécesseurs, et du coup, je trouve que le son un peu plus cheap leur va mieux. L'anecdote reprise sous calment de "Torn" aurait tendance à desservir le disque, comme une sorte de truc collé en fin de skeud histoire d'arriver à douze titres. Il faut dire que j'adore la version originale. Mais si le groupe a pris du plaisir à jouer cette très belle chanson, et bien, il a eu raison de le faire !



Mon avis concernant Weakened Friends n'est absolument pas mitigé, loin de là. Ce groupe est éminemment sympathique (très sympathique même), mais je n'en garderai pas un souvenir impérissable. Par contre, ça sera avec plaisir que je collerai Quitter, son prédécesseur, et ses successeurs sur ma platine. Je m'étonne juste d'une chose : tu n'as pas mentionné le label sur lequel le deuxième album est sorti en Europe... et ouais mon gars, comment passer à côté de la réf' Big Scary Monsters !!! C'est en jetant un coup d'œil sur Discogs que je me suis rendu compte de cela. Ce n'est pourtant pas la came habituelle du super label so british, mais j'ai vérifié, et mon LP porte bien le logo du label au verso. Je me disais bien que la pochette me disait quelque chose !! Car après vérification, Quitter se trouve dans la dernière case de mon meuble à vinyles !! (juste avant les Wildhearts, bien sûr, que j'arrive à placer de la façon la plus improbable qui soit). J'ai un peu honte pour le coup d'être passé à côté de ce chouette disque, mais s'il est arrivé jusque chez moi, c'est qu'il y a bien une raison. Après une nouvelle vérification, il faisait partie du lot de disques soldés et comme à mon habitude et après une rapide écoute en ligne, je me suis retrouvé à choper quelques disques un peu au feeling. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Merci pour le tuyau un peu éventé mais pas percé du tout, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, toi et ta famille, prenez soin de vous ! (GdC)