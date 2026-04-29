Salut mon Gui de Champi, comment vas-tu ? De mon côté je reprends du poil de la Bête, après une semaine de vacances/stage/colo de beach-volley en Tunisie, et une petite tourista/virus/on sait pas trop au milieu. Super ! Je te passe les détails, mais je peux enfin varier mon alimentation et sortir du riz blanc, même si je n'ai pas encore retenté la bière, que ce soit dimanche soir au chouette concert de Charly Fiasco, ni lundi en allant voir Wet Leg. Héhé, pas besoin d'être médisant, tu l'as déjà été suffisamment concernant ce groupe, et mon précédent tuyau, Lack. Ok, tu n'as pas aimé (enfin si, un peu le dernier LP que tu as quand même commandé), mais relaisse donc sa chance à l'album précédent, tout du moins la première face, pour ne pas passer pour un inculte aux yeux de la Terre entière, car m'ayant rendu ton tuyau bien à l'arrache, je ne suis pas sûr que tu aies pris le temps nécessaire pour apprivoiser le post-hardcore exigeant des Danois.

Comme je suis sympa, je vais t'en donner davantage cette fois, moi, du temps, en poursuivant mon petit tour du monde des bons tuyaux. Alors non, je ne l'ai pas ramené en soute de ces vacances à Hammamet, ni des dernières même s'il y a un lien avec mon petit trip estival en Scandinavie, et plus particulièrement la Suède. Je n'avais pas choisi cette destination au hasard. Quand j'ai plongé dans la marmite punk rock en 94-95, les groupes suédois étaient ceux que j'écoutais en majorité après les ricains, notamment via l'écurie Burning Heart Records (Millencollin, No Fun At All, Satanic Surfers, 59 Times The Pain...), Randy (mes préférés), puis en fouinant encore davantage, Pridebowl, Adhesive, The Peepshows, et plus tard Division Of Laura Lee, Fireside, The Hives, Refused. Je dois confesser que je n'aimais pas à l'époque le gang d'Umea, à part la chanson "Liberation frequency" (trop bourrin pour moi dans l'ensemble), mais que je les ai vus au Rockstore à Montpellier en 1998, à l'occasion du Suède Palooza Tour, avec les précédents, alors inconnus au bataillon et qui faisaient la toute toute première partie, Liberator (du ska/punk que je kiffais à l'époque, ahaha !) et No Fun At All. Y a pas à dire, ils savaient y faire ces Suédois...



Laisse-moi donc te parler de Starmarket, qui n'a jamais vraiment connu son heure de gloire alors qu'ils sont largement du niveau des autres groupes cités, et que ça fait presque 30 ans qu'ils m'accompagnent et squattent ma platine. Chacun de nos bons tuyaux a une histoire et celle-ci débute lors la Fête de la musique 1997, à Montpellier donc, où l'on a emménagé l'année précédente avec mes parents, frère et sœur. En se baladant sur la Comédie avec des potes du lycée (coucou Patrice), on tombe sur un groupe de jeunes sur scène, avec une bonne attitude, c'est fun, ça envoie du très bon punk rock, quelques reprises (NOFX, Propagandhi)... Le groupe s'appelle Groomy, ils avaient vraiment un truc en plus et auraient pu/dû cartonner davantage que localement, ce que Greg (batterie) et Fred (guitare/chant) ont fait par la suite en montant Marvin (noise olympique), puis La Colonie de Vacances. Bref, je sympathise avec eux, chope leur démo K7 au disquaire trop cool Obsolète (ils n'en avaient plus ce soir-là), tâche de ne rater aucune de leurs prochaines dates sur Montpellier les années qui ont suivies et ça devient des potes. Pourquoi je digresse sur Groomy à propos de Starmarket, commences-tu peut-être à te demander ? Parce que c'est ledit Fred qui m'a un jour prêté une K7, sans aucune autre info que : « Tiens, c'est le groupe du frère d'un gars de Randy ». Au passage, Fred était assez doué en tuyaux car c'est lui qui m'a aussi filé le premier Four minute mile de The Get-Up Kids, Clarity de Jimmy Eat World, ou bien The action is go de Fu Manchu à la fin de ces années 90. Pas mal...

Curieux comme j'étais déjà à l'époque, je m'étais rué sur cette K7 et l'avais bien poncée. Effectivement, chez Starmarket, on retrouve à la guitare et au chant Fredrik Brändström, frère de Johan Brändström qui officie à la même place dans Randy, mais ici les influences sont plus variées qu'une simple copie du skate punk mélo ricain. On navigue plutôt dans l'indie, l'emo 90's, autant dire complètement ma came ! Tu ne devrais pas être trop surpris à l'écoute, mais je vais néanmoins te demander de respecter un certain ordre parmi les six albums sortis entre 1995 et 2004 du groupe de Pitea, petite bourgade de 20 000 habitants perdue dans le nord-est de la Suède. Et ouais mec, six albums ! Enfin, cinq et un EP agrémenté de titres bonus, c'est ta « punition » (guillemets de rigueur), mais tu vas avoir un peu plus que 48h pour digérer tout cela.



Si la K7 que m'avait filée Fred a bien tourné, il y avait zéro inscription dessus : pas de titre d'album, de chansons, rien, nada (surf). J'ai mis de nombreuses années avant de savoir à quels morceaux elle correspondait. En revanche le premier CD que j'ai acheté de Starmarket, c'est Sunday's worst enemy, sorti en 1997 sur Dolores Recordings (label de Göteborg), que tu dois écouter à partir de maintenant. J'adore ce disque. Vraiment. Lui aussi, je pense qu'il est dans mon top 50-100 ever. C'est d'ailleurs celui que je ressors en premier quand je veux écouter Starmarket, souvent en mode répétition. Tiens, "Repetition" c'est le titre qui ouvre Sunday's worst enemy et met direct dans l'ambiance emocore qui va prédominer pendant tout l'album. Rythmique catchy, caisse claire qui claque, quelques breaks et changements de dynamique, guitares aux sonorités plus aigües, chants dans le même ton et parfois limite faux... 4 minutes parfaites. Derrière, "Carry on" est plus expéditif (2min15), mais avec toujours son lot de petits arrangements magiques (à la Samiam, pas besoin d'aller chercher bien loin pour comprendre pourquoi j'adore ce groupe et ce disque), de refrains qui défoncent, et de chanteur lead qui change. Avec Fredrik, c'est aussi le bassiste Patrik Bergman qui s'y colle et ils alternent selon les morceaux. "You can't come", plus loin, ralentit le tempo, se veut plus posé, presque plaintif et est même sorti en CD single (je l'ai chopé je ne sais plus où, pochette slim cartonnée avec deux cools inédits), mais c'est loin d'être mon morceau préféré. Pas comme "Too much gone wrong" (coincé entre les plus punk "Unsaid" et "Fool"), pur tube mid-tempo que je peux écouter 100 fois de suite sans sourciller ni me lasser, grâce encore à ces guitares ultra travaillées, qui se répondent, qu'on retrouve aussi dans l'efficace "So sad", le plus mélancolique (emo ?) "Worn out", et l'un des autres highlights de l'album : "Teencider", que j'adore également. Bref, quasi rien à jeter pour moi dans ce disque. C'est un sentiment bizarre que de te présenter et proposer Starmarket comme bon tuyau, tant j'ai l'impression que ce groupe a toujours fait partie de moi (j'écoute Sunday's worst enemy plusieurs fois par an depuis 1998 environ). En revanche, ça m'a fait plaisir de replonger plus en détails dans l'intégralité de la discographie, que je pouvais avoir tendance à délaisser, et dans les livrets des CDs. C'est ainsi que j'ai pu me rendre compte que si le line-up est resté relativement stable autour de Fredrik, Patrik et Magnus Öberg (batterie), ils ont parfois changé de deuxième guitariste, ici Johan Sellman, sûrement l'auteur de ces nombreux arrangements trop cools (je reviendrai sur son cas).



Après ce chef d'œuvre (dont j'ai au passage chopé le repress LP chez les Allemands de Thirty Something Records en 2021), tu peux reprendre la découverte par ordre chronologique avec Starmarket, sobre album blanc sorti en 1995. Figure-toi que c'est celui-ci que Fred Groomy/Marvin m'avait passé en K7, et c'est Fred Carousel Feeling qui m'a filé le CD il y a quelques années, me permettant de retrouver mes émois adolescents, ayant trop rapidement égarée ladite K7, très vite remplacée par l'écoute frénétique de Sunday's worst enemy et des 10 nouveaux groupes que je découvrais chaque semaine à l'époque... Et pourtant, ce Starmarket, sorti lui aussi sur Dolores Recordings est également un véritable petit bijou. La prod' est un poil plus cheap, même si ce n'était pas si mal pour la période mais cela va aussi avec le style, légèrement en avance pour leur temps (ils étaient décidément forts ces Suédois !). Quand la galaxie punk rock gravitait alors autour de NOFX, Bad Religion & co, avec l'explosion de Green Day et Offspring , Starmarket sonnait davantage comme les premiers Promise Ring, The Get-Up Kids et tout l'avènement de cette deuxième vague emocore milieu/fin 90's venue du Midwest américain, alors qu'ils ont dû composer et enregistrer ce disque en 1994 ! Je n'ai pas l'info exacte, mais je pense que le Fred Brändström (encore un Fred !), devait être le grand frère du gars de Randy. Si t'en veux des morceaux cools, t'en re n'as, avec "Your style", "Chuck", "Unwanted" (et son final au top), mais aussi "Hollowminded", "Cozy and warm", qui réchauffe les cœurs les plus froids, plus calme (ah la la, là encore cette fin carrément emo), ou bien les plus foufous "Amber" et "Marrowsucker", et toujours ces petits tricks de guitares qui fourmillent de partout.

Dans la foulée (1996), le groupe sort l'EP 7 titres Calendar du même acabit, mais va savoir pourquoi, le label américain Deep Elm Records, après avoir invité Starmarket dans l'une de ses compilations Emo diaries, en propose une version CD agrémentée de 3 autres titres (deux b-sides et le futur single "You can't come") en 1999, avec un ordre des morceaux complètement remanié. Chelou. Là encore, ça envoie du grand indie/emo/punk pendant une trentaine de minutes, pour mon plus grand plaisir, même s'il y a un peu moins d'éclat, hormis l'intense "Losing track", le poignant "Wither", ou l'entraînant "Choker". Il y a un côté sous Samiam (encore !) dans ce disque, qui fait office de transition habile entre le premier album plus juvénile, et les prémices de la master piece d'après, Sunday's worst enemy. Je t'ai dit que cet album était top ? ;)



Puis vient Four hours light en 1999, le fameux disque de la maturité. Plus un morceau en dessous des 3min30, les arrangements font la part belle aux pianos/synthés, et on oscille davantage entre emo et americana, laissant les influences punk loin derrière. Si ça me branche moins, les Suédois n'en pondent pas moins de très chouettes balades : "Don't leave me this way", "Into your arms" (malgré une fin dispensable), "Baby's coming back" ou un "Coming from the cold" à chialer. Bon, on ne se refait pas, mon titre préféré restant celui avec le plus de tension ("Count with fractions"). Le côté americana, et n'ayons pas peur de le dire, un peu chiant, va prédominer dans l'album suivant, Song of songs en 2002, avec assez peu de chansons à sauver, si ce n'est "Get down", "Saviour" pour son aspect r'n'r... et ses cuivres (oui oui !), ou "We don't need another day" (même si la bonne idée s'étire un peu trop en longueur). Je passe vite sur ces albums, et encore je n'évoque pas le tout dernier, Abandon time (2004), pour la bonne et simple raison que je ne l'ai pas, même si le seul titre que j'ai pu écouter ("Cologne") est plutôt pas mal. J'espère tomber dessus au hasard de pérégrinations dans des bacs à CDs et je le prendrai sans hésiter, par respect et sympathie envers ce groupe mais tu l'auras compris, c'est sur les deux premiers albums, et surtout Sunday's worst enemy que tu dois te focaliser, avec aussi Four hours light pour varier les plaisirs et prendre en compte l'évolution des gars.



Pour terminer, alors que je pensais me contenter de vibrer pour Starmarket en musique (le groupe a splitté en 2005), voilà qu'en 2018-2019 les gars ont tout réactivé, avec quelques dates de concerts en Suède, au Japon (!)... et en Espagne, à Vidreres près de Barcelone et Sant-Feliu. Ça jouait en juillet 2019 à l'Actitud Fest, avec aussi The Unfinished Sympathy (sur BCore Disc), Sport, Cocaïne Piss... je ne me suis pas fait prier pour faire le déplacement et n'ai nullement regretté. J'en ai bien profité et ai filmé le dernier morceau joué, "Into your arms" avec une vidéo qui traîne sur YouTube. Cher ami, le temps presse, tu me harcèles de textos quant à la livraison de mon tuyau, je ne m'attarde pas davantage sur le 7" ("Radio silence" et "Dead of night") sorti en 2024, tu as déjà largement de quoi faire et j'attends impatiemment ton retour. Si jamais ça t'a plu, le Johan Sellman présent sur Sunday's worst enemy a récupéré son pote Magnus (pas de la partie/batterie dans la reformation de Starmarket) et monté un nouveau groupe en 2018, Statues, plutôt pas dégueu, dans le même style. J'espère que tout cela ne te laissera pas de marbre. Hum... (GC)





Et bah voilà Guillaume Circus, quand tu veux, tu peux !!! Je brise la glace, je rends direct mon verdict et le suspense n'aura pas sa place dans ce numéro : j'adhère à ton tuyau. Tout simplement. Emballé c'est pesé. Certification validée haut la main. Tu l'auras compris, Starmarket est mon nouveau groupe préféré pour ces prochains jours, en attendant de découvrir une nouvelle formation ou de me replonger dans des pépites de ma collection (pêle-mêle en ce moment : Lion's Law, The Meffs, Pup, Teenage Bottlerocket et mon tuyau dont je te parlerai un peu plus tard). J'ai respecté à la lettre ton conseil d'écoute des albums dans un ordre pas chronologique du tout, et quand j'ai lancé Sunday's worst enemy, je débutais une session ménage après avoir appris la disparition de Scott Sorry, meilleur bassiste du meilleur groupe du monde (deux albums de la deuxième moitié des années 2000 des Wildhearts). Ça peut toujours paraître un peu étrange d'être triste de la disparition d'une personnalité que, finalement, on ne connaît pas. J'ai eu la chance de voir ce type en live lors d'une reformation des Wildhearts à Londres en 2014, avec en ouverture l'un des premiers (et seuls) concerts de Hey! Hello! avec Victoria au chant. Je trouve que Scott Sorry avait la classe en plus de jouer comme un cador, et même si je savais que le type était malade depuis de nombreuses années, apprendre sa disparition m'a rendu triste. C'est donc un contexte un peu morose (combiné à ma session ménage) que j'ai fait connaissance avec Starmarket.



Starmarket, encore un groupe dont je ne crois pas avoir entendu parler avant de recevoir ton tuyau. Des fois, je me demande ce que je faisais dans les 90's pour avoir laissé passer tous ces groupes dont tu raffoles. Je suis bien d'accord, on ne pouvait pas tout connaître et les moyens de découvrir de nouvelles choses étaient moins faciles qu'aujourd'hui. Quoi que tout est relatif, car finalement, ça ne nous tombait pas dans le bec tout seul, il fallait gratter, échanger les bons plans, lire les revues qui décortiquaient les nouveautés et aller aux concerts, parfois un peu au pif. C'est exactement comme ça que je me suis retrouvé un soir, un peu par hasard, à un concert de Yo Pizza Jump au Caveau des Dom à Nancy, ou que je me suis à écouter avec une certaine assiduité Cornu, excellent trio basse/batterie/violon de Tours, que j'adore encore. Et déjà à l'époque, les premières parties me bottaient parfois plus que la tête d'affiche. Ça m'est arrivé avec Svinkels en 1998 en ouverture de Sergent Garcia, ou Placebo en 1997 en invités de U2. Ça aurait pu m'arriver également quand j'ai vu pour la première fois les Flying Donuts en ouverture de Second Rate lors d'un concert de soutien des Rate en décembre 2001 à la MJC des Trois Maisons à Nancy. Je dis presque parce que Second Rate était, est et sera toujours un de mes groupes de chevets. Avoir pu participer à 4 des 5 concerts de leur réunion tour de 2014 (un de plus que toi, na !) fait partie de mes meilleurs souvenirs de tournée ever. Et même si ça ne sera pas pareil, le concert réunissant les Flying et les Rate le 5 décembre prochain à Strasbourg risque de faire turbiner la machine à souvenirs. Tout ça pour dire que Starmarket étaient inconnus au bataillon. Et je suis bien content d'avoir remédié à cette lacune. Mais pas exactement pour les mêmes raisons que toi !



Pour dire vrai, j'ai aimé écouter Sunday's worst enemy, mais après avoir lu ton dithyrambique papier, je n'ai pas vraiment été, comment dire... transcendé. Mais même si mon avis s'était forgé sur cet unique album qui ne m'a pas retourné le cerveau, le tuyau aurait été validé car j'ai été très touché par le contexte qui t'a amené à ce groupe. Ça fait maintenant plus de quatre ans qu'on se raconte nos vies et nos aventures (liées ou non à des disques), et je comprends comment un groupe parmi tant d'autres peut avoir une attention particulière du fait de l'histoire qui nous lie à lui. Est-ce mon mood morose, dû à la disparition de Scott Sorry ou l'entame de ma session ménage ? En tout cas, j'ai été attentif à Sunday's worst enemy, et j'ai compris dès les premiers riffs de "Repetition" que j'allais m'embarquer dans l'écoute d'un groupe de ce qu'on appellera communément emocore. On est clairement dans une ambiance dont les codes sont maîtrisés à la perfection, avec du mid tempo clairement assumé et un son clairement 90s. En écoutant le plus passe-partout "Carry on", le tendu "Ten seconds", l'émotif "You can't come" ou le remuant "Unsaid", j'ai clairement passé un bon moment, même si effectivement, les chants sont parfois à la limite de la rupture. Starmarket réalise un chouette mélange de punk rock abrasif, de hardcore mélo entraînant et d'emo-rock plaintif. Ça brasse dans pas mal de styles, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais même après plusieurs écoutes attentives (en dehors de mes sessions ménage, je le précise), je n'ai pas vraiment trouvé d'unité à cet ensemble. Est-ce dû uniquement au chiantissime "Safe bayou" (non pas Bayrou, bayou) ? Non, je ne crois pas. Sunday's worst enemy est un bon disque. C'est une certitude. Mais auquel je ne suis clairement pas attaché. Mais la passion dont tu en parles m'a vraiment donné envie d'y retourner, et pour ça, je te dis merci.



Et comme je suis un bon partenaire de tuyaux et que ma session ménage n'était pas terminée, j'ai suivi ta feuille de route et je me suis plongé dans Starmarket, le premier album. Et ce fut le choc. Un choc extrêmement positif, je te rassure. Du style uppercut qui fait du bien. Le son est bien moins puissant que Sunday's... mais je suis clairement plus en phase avec la tracklist. Ça joue vite sans trop d'excès, ça enchaîne les riffs qui déboitent et ça empile les refrains inoubliables. Pour le coup, les voix sont complètement raccords avec le style power punk rock envoyé tout au long de ces trop courtes 30 minutes. Ça m'a carrément rappelé Ethyline, le tuyau trop cool de la première saison. C'est punk, c'est rock, c'est punk rock. Mélodies imparables, refrains en or massif, formats courts, toutes les planètes sont alignées pour passer un super moment. Ce n'est pas compliqué, j'aime tout dans cet album. Mais encore plus "Parking lot" qui aurait pu être un tube des... Wildhearts ! Autant Sunday's...a des sonorités ricaines, Starmarket (l'album) sonne très anglais. Je me trompe ? Pas sûr. Je raffole de "Hollowminded", "Fuss" (qui aurait pu se retrouver sur Sunday's...), "Amber", "November" (ça tombe bien !), "Scattered", "Your style", et j'ai même beaucoup d'affection pour "Cozy and warm". Tu as (encore une fois) raison, ce disque a un peu d'avance sur son temps. Le son est si caractéristique de la période, avec ce mélange de grosses guitares et de caisse claire très sèche. J'adore. Non. J'aaaaaddddoooooorrre !

L'EP Calendar (dispo sur Deezer dans sa version 7 titres) fait le lien entre Starmarket et Sunday's worst enemy avec des brûlots impeccables inspirés du premier album ("Losing track", "Sell your friends") et des chansons amorçant l'évolution plus emo du deuxième album ("North") et même un mix des deux ("Everybody's gone" et son intro connotée hard-rock). Très plaisant. Quant à Four hours light, tu as déjà tout dit. Rien à ajouter. J'adore ce disque, avec des ambiances Bob Mouldiennes et des power-pop songs aussi puissantes qu'éclatantes. Les soupçons d'orgue ici et là sont les bienvenus, et le boulot des guitaristes est vraiment impeccable sur ces chansons qui sentent bon (ou mauvais, au choix) les putains d'États-Unis d'Amérique. "Don't leave me this way" est un petit chef d'œuvre tandis que "Into your arms" et "A million words" n'ont rien à envier aux jolies balades de Pearl Jam. "Black sea" et "Midnight caller" sont des chansons brillantes dans tous les sens du terme. Ça sent encore le bricolage et le coté bancal est attachant, malgré un son qui aurait mérité un peu plus de clarté pour mettre en valeur les petits bijoux remplissant cet excellent disque.

Pour en finir avec Starmarket, je te trouve un peu dur avec Song of songs. C'est quand même l'album qui a le plus bel (ou le moins moche, au choix) artwork. C'est aussi un disque très ouvert, mélangeant avec brio la pop deluxe ("Forgotten trail", l'excellent "Mexico summer", "22"), le rock 'n' roll ("Saviour", "We don't need another day"). Clairement, c'est moins palpitant et excitant que les deux premiers albums (je ne compte pas Calendar qui est un EP), mais ça a quand même de la gueule. Les gars ont sacrément évolué en l'espace de même pas dix ans. Apparemment, pas dans le bon sens pour toi. Ils ont certes perdu un peu (beaucoup) de fougue, mais ils sont constants dans le fait d'écrire de bonnes et belles songs. Je suis curieux de savoir si le concert était gavé de tubes de la première moitié de carrière, ou bien des magnifiques chansons de la seconde période. Quoi qu'il en soit, je te remercie pour cette belle "vieille" découverte qui va, à coup sûr, compléter ma collection quand ma commande de deux ou trois albums aura été validée !



Si tu crois que je ne vais pas rebondir sur le pic de ton début d'intervention, tu te mets le doigt dans l'œil. Wet Leg ne me fait toujours pas rêver (même si certains morceaux sont plaisants, et que j'écoute actuellement et avec attention Moisturizer, le second album paru cet été). Quant à Lack, le sort que j'ai réservé à ce groupe semble te chagriner. Pourtant, j'ai réécouté pas plus tard que la semaine dernière Saturate every atom que j'apprécie particulièrement, et il n'est pas exclu que je propose à mon pote Lio de reprendre "Happiest thing alive" dans le répertoire de covers qu'on est en train de monter (sur le papier pour l'instant) pour notre futur projet musical commun. Je t'ai déjà parlé de Lio. C'est le type que j'ai croisé sur certains concerts à Nancy ou Épinal, et avec qui j'ai fait quelques deals de LPs ces dernières années. Si mes souvenirs sont bons, je sortais de me faire vacciner pour la première fois de la COVID quand on a réalisé notre première transaction au pied (de nez) de la FNAC de Nancy. Il y avait parmi les galettes la quasi intégralité de la disco de Antillectual ainsi que, me semble-t-il, un LP des Burning Heads que je t'ai offert par la suite. Quelques mois/années plus tard, j'ai récidivé une opération LPs en lui rachetant notamment la disco des Thugs rééditée sur le label Nineteen Something de notre ami Frank. Quand on a réalisé cette transaction, on a cherché un lieu pratique pour se refiler les skeuds, et il s'est avéré qu'il a réalisé une livraison à domicile un dimanche matin car il devait passer chez un/e ami/e dans le quartier. Rigolo, non ? Le plus rigolo, c'est quand un jour il m'a sondé pour savoir si l'école primaire du quartier était bien. Victoria n'a jamais eu à s'en plaindre (et nous non plus), et quelques mois plus tard, j'apprends que nous sommes quasi voisins et que nos enfants fréquentent le CM2 de l'école Albert Camus de Villers Clairlieu. Pas la même classe, mais quand même, c'est rigolo, non ? Lio est un fan de punk rock, et a trois particularités intéressantes :



1/ il est bassiste (parfait pour monter un groupe de punk pour le guitariste que je suis)

2/ il a une connaissance très prononcée du punk rock allemand.

3/ il vient de rentrer dans le cercle très fermé des apporteurs de tuyaux. Car mon tuyau, Catapults, je le tiens de Lio. De façon indirecte, mais tu vas comprendre.



Fin septembre, Lio poste sur sa page Facebook une photo d'un colis qu'il vient de recevoir. Sur la photo, j'identifie un LP, un tee-shirt et ce qui ressemble à un fanzine. Le post est simple, direct et efficace : « Oh et puis ça aussi reçu aujourd'hui, nouvel album de Catapults, direct dans mon top 3 de l'année ». Rien que ça ! Le 4 octobre, lors d'un échange de bons plans par sms (le moyen moderne le plus rétro de nos jours), le nom de Catapults ressort. Je me suis déjà enquillé quelques écoutes de I hope you heal, le nouvel album du band tout droit venu d'Oldenburg. Et quand je lui en demande un peu plus sur ce groupe, la réponse est une nouvelle fois claire, nette et précise : « Oh bah, c'est un groupe que je suis depuis 2021 et leur 1er album (hors EP) sur Uncle M Records. J'ai découvert ce label un peu par hasard, mais il y a notamment Shoreline et Spanish Love Songs dessus. Bref, Catapults, je suis devenu fan en environ dix secondes, et je ne me lasse pas de ce groupe. Je suis passé par MP pour commander le skeud, super sympas ! Et cet album franchement ? Une pure merveille. C'est mon T3 de l'année pour le moment. »

Genre, mon bon Lio, il te fait une fiche pratique et bien condensée, un peu comme au lycée, tout ça pour te permettre d'introduire ton tuyau dans les meilleures dispositions possibles. Royal, non ? En tout cas, et un peu comme avec Knuckle Puck, j'ai tout de suite adhéré à I hope you heal, le deuxième album de Catapults. Et je n'ai aucun doute sur le fait que tu vas ADORER ce putain de band ! La seule incertitude réside dans le nombre d'écoutes consécutives que tu vas réserver à ce super album. Pour ma part, je peux les enchaîner facilement par grappes de quatre, sans jamais me lasser. Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis pour faire de cet album (et de ce groupe) un élément essentiel de punk-rockothèque. Le son est gigantesque, les tubes sont légion, les refrains te collent à la peau et les riffs de gratte sont bien branlés. Et cette voix passe-partout mais hyper efficace, c'est la cerise sur le gâteau !



Il est clairement inconcevable de t'entendre dire que cet album n'est pas ta came. C'est même impossible. Car même si nous pouvons avoir des goûts divergents (tu es plus d'inspiration ricaine quand je suis plus axé par ce qui se passe en Grande Bretagne, et tu préfères chialer à l'écoute de morceaux emo-rock tandis que je préfère hurler sur des bastos rock 'n' roll high energy), je sais pertinemment que Catapults va te donner le smile et te faire oublier les problèmes quotidiens (comme, allez, au pif... la trop prématurée sortie de taule de Sarko). Et j'en suis presque à pousser le vice à pouvoir retrouver ton top trois des morceaux de ce disque dont les 41 minutes passent trop vite. Mais je vais te laisser ce plaisir et me contenter de te filer mon top à moi. Avec, en tête de gondole, "W.L.W. " ouvrant admirablement ce disque, tout en puissance et en certitude. 3 minutes dont il n'y a rien à jeter. "Half king" arrive en deuxième position avec son mur de guitares, ses refrains parfaits et ces voix envoutantes. On a clairement à faire à du punk rock moderne et quelque peu sophistiqué (en atteste le plan à 2'43), mais bigrement efficace. En troisième position, "Digging deeper/going nowhere" en mode mi balade / mi hymne punk avec la chanteuse de Still Talk, groupe de Cologne. Et c'est là que tu es en train de te dire que je suis en train de te rouler dans la farine (ou la Raffarin-e pour reprendre une blague que les moins de trente ans ne peuvent pas comprendre) car je suis seulement en train de dérouler la tracklist dans l'ordre du disque. Tu as raison, mais c'est trop dur de choisir trois titres parmi les douze composant cet album. Car oui, j'adore aussi "Wasever", j'aime beaucoup "Aftermath" chanté en duo avec le frontman de... Shoreline (ah les ramifications de tuyaux !), même si ce morceau inclut un peu de manière bizarre des plans metol moderne. Je suis aussi sous le charme de "Flower we grew", pour le coup une vraie balade avec tout ce qui va bien, ainsi que "Like father, like son", morceau suivant en mode brûlot power-pop-rock qui va bien. Et comment, oui, comment ne pas tomber sous le charme de "Soft bite", un morceau riche en émotions ? Je ne vais pas te passer tout le disque en revue, mes simples mots ne pouvant retranscrire avec assez de précisions les sentiments de quiétude mêlés à une certaine excitation éprouvée quand je lance l'écoute de ce petit chef d'œuvre made in Germany. Comme pour Lio, I hope you heal va irrésistiblement figurer dans ton top 3 de l'année avec très certainement les nouvelles productions de Biffy Clyro et Dinosaur Pile-Up (Not Scientists étant bien sûr hors concours car gagnant à tous les coups).



Bien naturellement, je me suis penché sur le cas de I'll be honest et je vais l'être tout autant : c'est un très bon album mais pas autant que I hope you heal que, comme tu l'auras compris, j'affectionne tout particulièrement. Fin de la discussion. Je t'invite néanmoins à lui réserver le meilleur accueil qui soit, tout comme pour la tripoté d'EPs édités par le groupe, notamment Our current life paru en 2023 et l'apaisant Acoustic adventures paru en 2022, reprenant notamment en acoustique certains morceaux de I'll be honest. Bref (t'as vu, je ne fais pas la vanne), après Mestre et la Moselle, la saison cinq de nos aventures te fait voyager encore plus à l'Est (j'ai pas dit à droite) avec Catapults d'Allemagne. De là à te présenter dans le prochain numéro un groupe de Pologne, il n'y a qu'un pas que je ne vais peut-être pas franchir. Par contre, je suis prêt à faire quelques kilomètres (la frontière allemande n'est pas si loin que ça de Nancy) pour aller applaudir Catapults en concert et acheter leur excellent (mais beaucoup trop cher) dernier album sur leur distro. Et si ça te plait (car je suis sûr que ça va te plaire), peut-être que tu emboiteras le pas ? À moins de monter une petite tournée passant par Nancy et Paris pour faire jouer le groupe en septembre lors de la release de notre fanzine. Chiche ?? Bonne écoute, je suis impatient de savoir si tu seras encore plus fan que moi ! (GdC)





Ah bah ça, ça fait plaisir, Gui de Champi ! Content que tu te sois autant enthousiasmé sur Starmarket, même si tu as préféré le premier album. C'est aussi tout l'intérêt de nos échanges : nos divergences. Si on était d'accord sur tout, ça ressemblerait à un plateau de CNews et ça sentirait bien le rance et le moisi. On aime bien pinailler (et je ne vais pas me priver), se brancher (qui aime bien, châtie bien) mais surtout découvrir des p*tains de bons groupes ! Qu'en est-il donc de Catapults ?

Comme j'ai eu un peu de temps cette fois (bien joué pour la réactivité), j'ai pu vraiment poncer la disco, en commençant par I hope you heal, comme suggéré. Dès les premières secondes, la voix m'a fait penser à Motion City Soundtrack, groupe ricain indie/pop/punk début 2000 sur Epitaph, en un peu moins foufou, plus calibré et propre sur lui. Musicalement, on est dans cette veine-là. Et effectivement, le tuyau auquel je pourrais le plus rapprocher Catapults, c'est Knuckle Puck, que j'avais bien aimé mais vers lequel je reviens assez peu au final. C'est du reste le principal (et seul) reproche que je ferais à Catapults, qui va malgré tout être validé et rester un bon tuyau. En plus, tu y as mis tellement d'entrain, je ne voudrais pas te décevoir. C'est ultra bien fait, efficace, j'accroche d'emblée, ça me plait, mais quand je laisse tourner l'album en repeat en faisant autre chose, il y a assez peu de moments où je redresse la tête en me disant : « Ah ouais, ce passage là ou ce refrain défonce ». Il y a malgré tout quelques highlights et à ce sujet, je suis curieux de savoir quel top 3 tu m'aurais pronostiqué. Je te le livre tel quel : "Half king", "Aftermath" (magnifié par le chanteur de Shoreline, un de mes précédents tuyaux), et à égalité, "W.L.W." (qui pose les bases en ouverture) et "Like father, like son", notamment pour le début, son riff cool et le chant qui cette fois m'évoque les Gallois d'Idlewild. En tout cas, une chose est certaine, rien n'indique que ce sont des Allemands, les influences sont principalement outre-Atlantique.



Après avoir écouté 5-6 fois I hope you heal (qui, je vais être honnête, ne finira pas dans mon top 3 de l'année, désolé), j'avais lancé I'll be honest, le premier album de 2021, et eu l'impression de davantage accrocher. En le faisant tourner à nouveau ce matin, en rédigeant mes bulletins trimestriels (encore plus en retard que mes chroniques pour le W-Fenec, c'est dire !), cette impression s'est légèrement estompée. Il y a toujours cette relative homogénéité dans le son, le rythme, les mélodies, la qualité (indéniable) des chansons ("If you don't matter, nothing does", "Thanx, I hate it", "Talking to myself"...), mais sans que cela ne décolle vraiment. Je me demande si vu le style, les morceaux ne gagneraient pas à faire 2min45 plutôt que 3min15 en moyenne, pour plus d'efficacité. Encore une fois, je chipote mais trouve ça cool, tout est réuni pour que ça me plaise, mais je n'arrive pas à m'emballer autant que toi et ton pote Lio. Concernant votre projet commun, j'espère bien que vous calerez quelques reprises de bons tuyaux dans votre set.

Même tarif et constat avec les différents EPs que j'ai également enquillés (sauf l'acoustique, je confesse) : c'est hyper plaisant à l'écoute, ça passe crème, mais je ne retiens pas grand-chose, à part Greyscale, légèrement au-dessus de la mêlée. Il ne faudra donc a priori pas compter sur moi pour organiser une release du prochain zine à Paris avec eux. On ne fera de toute façon jamais mieux que celle avec Third Ego et d'ailleurs, si release il y a, ça sera me concernant plutôt du côté de Montpellier car j'ai fait ma demande de mutation pour un retour au "bled". Réponse le 11 mars. To be confirmed... et d'ici là on poursuit nos échanges (j'ai déjà mon idée). À très vite mon ami ! (GC)