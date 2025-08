Bien le bonjour mon ami Gui de Champi et je te prie d'accepter mes excuses pour ce retard impardonnable. Ça fait des semaines que je dois t'envoyer ce p*tain de bon tuyau et je traîne, je traîne... Pour être honnête, la période n'est pas spécialement à la fête, que ce soit l'état du monde, les trucs persos (deuxième effet pas kiss pas cool d'une rupture toujours pas vraiment digérée) ou pros. Je n'ai jamais compté mes heures, très souvent dit oui à des trucs que des collègues ne voulaient pas faire car relou et rémunéré des clopinettes (genre prof principal en classe de 3ème, référent numérique co-responsable du réseau informatique du collège et j'en passe), et du fait de la gentrification, du dépeuplement de Paris-centre, des apparts AirBnB, des gens mettant leurs gosses dans le privé, etc., on perd des élèves, donc des classes, donc des heures et à la rentrée de septembre 2025, je vais devoir aller faire un complément de service de 2h à 4h dans un autre bahut. Pas glop. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais après 18 ans de bons et loyaux services dans le même établissement, je l'ai un peu beaucoup de travers, je dois l'avouer. Surtout qu'il y avait moyen d'éviter cela, mais que ma Cheffe ne m'a pas vraiment soutenu. OK, c'est noté meuf, et ne t'avise même pas de me faire du chantage affectif, "dans l'intérêt des élèves". Je vais dorénavant commencer par penser à moi. On en a gros, comme dirait l'autre ! Même le décès du borgne tortionnaire homophobe raciste et antisémite m'a laissé de marbre. Bref, gros coup de mou, j'écoute moins de musique, et n'arrive pas à me motiver à me caler derrière un ordi pour t'écrire, préférant glander devant des séries Netflix relativement insipides (pléonasme) ou Arte, pour que les journées/soirées défilent plus vite... Ce n'est pas le blue monday que j'ai vécu (tu sais, le troisième lundi de janvier plus particulièrement déprimant, à propos duquel New Order a consacré une chanson) mais le blue january ainsi qu'une bonne moitié du blue february... Allez Guillaume, on se reprend, c'est les vacances, le soleil pointe son nez en ce dimanche 16 février, les concerts reprennent doucement mais sûrement, et on va se changer les idées avec Skegss. C'est du tuyau et du bon, crois-moi.



On le doit à mon pote Anto (les bons tuyaux), avec qui je fais pas mal de concerts. Mi-janvier, après m'avoir refilé sa place pour Lambrini Girls (c'est complet, je n'avais pas pris la mienne et il ne pouvait plus y aller car il fait le son de Guerilla Poubelle lors de leur tournée de février), il m'a demandé si je connaissais Skegss, qui jouaient sur Paris en mai. Nope. Comme d'hab, mon premier réflexe est d'aller voir la page Bandcamp du groupe. Wow, c'est le gros bordel ! Une vingtaine de références, qui s'avèrent pour beaucoup être des singles/EPs, depuis la dizaine d'années d'existence du (power) trio australien, aux artworks dont je n'ai pas peur de clamer haut et fort qu'ils sont assez dégueulasses. Ahaha ! Je n'ai nullement la prétention d'être une pointure, ni très qualifié pour critiquer le troisième art, mais le patchwork proposé paraît avoir été dessiné sous LSD (tiens, c'est le titre de leur tout premier single) ou autres substances hallucinogènes. Mais faisant pleinement confiance à Anto, je ne m'arrête pas là, ni au nom Skegss et extraits, au sens propre comme au figuré (merci les sites Bandcamp to MP3), des trois albums du groupe : My own mess (2018), Rehearsal (2021) et Pacific highway music (2024). Je les ai écoutés dans cet ordre et te conseille de faire de même. J'ai su dès les premières minutes que cela constituerait mon tuyau, alors que j'avais une autre idée en tête, que je me garde sous le coude. Toutes les cases étaient cochées : groupe encore bien actif (pour alterner avec le précédent, The Rituals, qu'au passage je suis bien content que tu aies kiffé), avec de l'actu brûlante (album en 2024, tournée européenne au printemps), ne provenant pas des USA (tous mes tuyaux de la saison 3 étaient ricains, on va changer pour la saison 4) mais surtout, musicalement plus que cool ! Et on sort même (un peu) du punk-rock pour une fois !



La musique, d'ailleurs, il serait temps d'en causer deux mots. Les copains d'enfance Ben Reed (guitare/chant) et Jonny Lani (batterie) se retrouvent en 2013 à Byron Bay, sur la côte Est de l'Australie, embauchent un bassiste, Toby Cregan (parti en 2023) et montent donc Skegss, combo rock avec des touches de surf, de punk et de garage, selon les morceaux et les albums, du slacker rock comme on dit dans le milieu. S'ils sont moins déjantés que leurs comparses californiens Fidlar de l'autre côté de l'océan, la comparaison n'est pas usurpée, notamment dans My own mess, mon album préféré du groupe, le plus catchy. J'aime bien les good vibrations de ce disque, plutôt feel good (j'en ai besoin en ce moment), très homogène et cohérent, qui fleure bon le soleil, la plage, les vagues, les canettes de bières, avec quelques highlights comme "Up in the clouds", "Smogged out" (plus posé), "Paradise" et "Stop" (bien tubesques), ainsi que "My mind" qui clôt l'album avec son riff ultra efficace avant le piano final. Avec Rehearsal, sorti 3 ans plus tard, on sent que le groupe a pris du niveau. La prod' est bien meilleure et le songwriting s'est affiné, comme sur "Down to ride" ou "Fantasising", et à partir de ce morceau, c'est à The Strokes que je pense. Ça m'est venu direct, sûrement à cause du chant de Ben ou de Toby (les deux alternent) qui se rapproche parfois de Julian Casablancas. J'avais beaucoup aimé Is this it le premier album des garçons coiffeurs New-Yorkais, un peu le suivant puis décroché par la suite. Pas de réelles fulgurances ici sur le deuxième LP de nos surfeurs australiens, même si "Bush TV" et "Savour the flavour" font bien le job, tout comme la balade "Lucky". Dans Pacific highway music qui suit et porte bien son nom, Skegss poursuit son petit bonhomme de chemin, en proposant une power-pop encore plus mature, toujours à la croisée de Fidlar et des Strokes mais lorgnant davantage vers ses derniers (c'est flagrant sur "Out of my head"), avec à nouveau cette connotation surf dans les grattes et ces mélodies qui tuent, que ce soit dans "Tradewinds", "I think I can fly" ou "Stuck in Cheyenne" (tube !).



Au final, je n'ai peut-être pas eu de crush absolu sur ce band, potes avec Dune Rats ou The Chats (autres combos australiens), mais c'était un fort sympathique coup de cœur. La quasi unique bande-son de ces dernières semaines, et j'ai noté la date du 11/05 au Trabendo dans mon agenda. Je vais tâcher de gratter une invit', en espérant qu'ils soient aussi enthousiastes sur notre papier que ne l'ont été les Hollandais de Third Ego, à condition bien sûr que tu valides ce tuyau. Vu le très court délai avant la parution du prochain mag', nos impressions sur nos tuyaux réciproques vont être plus qu'à chaud... Pour finir et en parlant de tuyaux et de concerts, c'est le duo Teen Mortgage qui revient mi-juin à La Maroquinerie, en marge de leur programmation au Hellfest. Je ne manquerai pas non plus d'aller leur filer un exemplaire du fanzine HuGui(Gui) #3, dans lequel ils figurent, en échange d'une invit'. À très vite mon cher Gui de Champi ! (GC)



Oh bah mince alors, mon bon Circus. Je suis bien navré d'apprendre ces tracas professionnels et de savoir que la désillusion du métier te gagne. Rassure-moi, tu étais quand même au courant que le statut de l'Éducation Nationale était pourrave, non ? Avec le nombre d'instit'/prof' que je connais, ils sont toujours en train de pester (pour ne pas dire autre chose) contre le manque de moyens et d'effectifs, quand ce n'est pas autre chose. Tu n'as pas été soutenu par ta cheffe (pas de majuscule, ste plait !) ? Bienvenue dans le monde réel, mon pote. Pour ma part, ça va faire onze mois que j'ai quitté une Étude (pour le coup, la majuscule est de rigueur) que je considère aujourd'hui comme toxique, et mon introspection suite à mon départ me laisse à penser que j'ai quand même bien fait de quitter un poste où mon investissement (en temps, en énergie, tout ce que tu veux) n'a que peu ou prou été reconnu. Toi aussi, tu peux te dire que je vivais dans le monde des Bisounours, mais c'est toujours quand tu changes d'environnement (bien plus propice au travail de qualité dans un rapport hiérarchique beaucoup plus sain) que tu ouvres les yeux sur pas mal de choses. Bref, pour que cette situation te plombe autant, c'est que c'est du solide !



Alors bien évidemment, je ne t'en veux pas de ce retard. Nos lecteurs (et collègues du terrier) commencent à connaître la musique. On est peut-être à l'arrache, on rend vraisemblablement nos boulots à contretemps, mais jamais en tout cas à contrecœur. On va juste tenter d'être un peu moins borderline la prochaine fois ! Je te remercie en tout cas pour ton tuyau tardif. C'est effectivement chaud d'appréhender et de s'approprier toute la disco du groupe australien en si peu de temps, mais tes tuyaux sont intemporels, et je reviens souvent dessus. Et te donner mon avis "dans l'urgence" sur Skegss ne m'empêchera pas de développer un avis sur le long terme. En tout cas, tu peux être sûr que pour le jour du concert, tu auras ma liste de courses à faire pour mon compte, car assurément, j'aime, j'adore Skegss. Tu en profiteras aussi, soit dit en passant, pour me choper le LP de Teen Mortgage, car malgré tes souvenirs qui avaient l'air précis, non non non, tu ne m'as pas ramené leur disque lors de notre périple NOFXien du printemps dernier ! Sacré Circus.

Je te rejoins sur le fait qu'un peu de fraîcheur et d'inattendu n'a jamais fait de mal. De là à aller gratter de la pop sucrée, garagisante et surfante du côté de l'Australie, tu as fait fort. Bien entendu, je n'ai jamais entendu parler de ce groupe et, je me répète, je vais prendre le temps de décortiquer toute la discographie car même si pour le moment, aucun morceau ne ressort véritablement, je n'ai pas été déçu par mes écoutes successives des trois albums précités. Pour tout te dire, je suis même allé gratter du côté des formats courts, et l'EP Everyone is good at something sort clairement du lot pour son côté catchy et sautillant. Et ouvrir un disque par un morceau qui s'appelle "Slayer" ne peut être qu'un atout. C'est marrant, car cet EP m'a fait penser à certains riffs des groupes de Gweno "Forest" Follain quand il tient la guitare électrique, tandis que la voix m'a rappelé ton excellent (premier) tuyau White Reaper. L'Australie, les US et même l'Angleterre, j'entends plein de choses, tout se mélange dans mon cerveau et le mix est carrément digeste ! Purée, même "New York California", typiquement le morceau répétitif et chiant par excellence, se révèle hypnotiquement excellent ! En tout cas, j'adore cet EP, qui est diversifié et qui met de bonne humeur, entre lo-fi, garage.... Stop !! Du rock'n'roll, tout simplement.



Pour en revenir aux albums (aux artworks qui mériteraient effectivement une convocation du Comité du Bon Goût), même si les trois sont de qualité, j'ai vraiment un faible pour le premier, My own mess. Ce son un peu à la "j't'emmerde", les morceaux qui te collent au cerveau à la première écoute (putain, le refrain de "Up in the clouds " est une merveille, tandis que l'intro de "Transaction fee" dont les premières secondes m'ont fait penser au "Hoo hoo hoo! " de Supermunk est tip top, tout comme l'impeccable "Paradise", le planant "Need to do" et bien d'autres que tu as cités). Ce disque est chouette, on a l'impression qu'il a été fait avec des bouts de ficelle, en toute décontraction et sans prise de tête. Un vrai régal. Rehearsal, le deuxième, bénéficie effectivement d'un son bien plus puissant et de jolis passages mélodiques qui font, il est vrai, penser aux Strokes, parfois aussi aux généreux Supergrass et un peu à Arctic monkeys. Mais alors que le premier album est entrainant, je trouve que Rehearsal manque un peu de fougue et, osons le dire, d'un peu de folie. Quant au dernier en date, Pacific highway music, c'est "Aeroplane heart" qui se démarque, à égalité avec "High beaming", "Out of my head", "Brain on the highway" et d'autres encore. La qualité d'écriture est indéniable, la pop music un peu retro avec un soupçon de fuzz est exquise, mais encore une fois, ça manque un peu de mordant. C'est donc le premier album et Everyone is good at something, qui vont (pour le moment) tourner en boucle du côté de Villers City.



Skegss est typiquement le genre de groupes que je peux écouter toute la journée sans jamais me lasser. Attention toutefois de ne pas éloigner ses disques trop loin de la platine, de crainte de les laisser prendre la poussière et de machinalement les oublier. Mais dorénavant couchés sur papier dans cette rubrique (et bientôt dans notre fanzine), nos sentiments (positifs) sur ce groupe vont à tout jamais le rendre inoubliable. Et rien que pour ça, je chéris tous les jours cette riche collaboration aussi musicale qu'humaine.



Pour ma part, c'est du côté de Brighton UK, que je t'emmène à la découverte de Regal Cheer. Duo jouant un punk rock un peu branlant mais complètement accrocheur, j'ai tout de suite adhéré à leur musique. Et tu vas adorer. Ça fait tellement longtemps que je garde ce tuyau sous le coude qu'il était temps de lâcher la bête. Tellement longtemps que j'ai même fait une allusion cachée à ce groupe dans l'épisode bonus du fanzine numéro 3 ! Sauf qu'en fait, ce tuyau anglais (encore, je sais !) était prévu pour le mag #65 car entre temps, j'avais trouvé la découverte parfaite qui avait un lien avec The Rituals. Mais cette "découverte" parfaite est tellement parfaite que j'exigerai de ta part une centaine d'écoutes pour que tu t'imprègnes et que tu prennes conscience de la parfaititude du truc. Bref (qui te salue d'ailleurs), comme le numéro 64 est en cours de bouclage quand on commence seulement le taf, il me fallait un tuyau facilement identifiable et qui te charme immédiatement. Du vite fait bien fait en quelque sorte. Et donc, Regal Cheer est le client parfait.



Duo anglais donc, que j'ai découvert au travers d'une story ou d'une publi des Really Big Really Clever (basse/batterie des géniaux Gender Roles devenus guitaristes dans le nouveau projet pour ceux qui n'auraient pas l'info). C'est le morceau "Better weather than you" qui servait de support musical, et j'ai tout de suite accroché. Non, en fait j'ai tout de suite adoré. J'ai checké le nom du groupe, j'ai lancé l'EP quatre titres qui venait de sortir (il y a un an pile-poil.) et j'ai passé six minutes d'enfer. Ouais mec, six minutes pour quatre titres, mais six minutes tellement intenses que je savais que ça ferait mouche. Car oui, je suis sûr d'une chose : tu vas aimer. Peut-être pas autant que moi, mais tu vas aimer. "Better weather than you", "Pedigree", "Cup" et "Everything else" ont tourné en mode repeat dans mon baladeur numérique un bon moment. C'est frais, c'est bancal, les guitares bavent avec quelques coups de vibrato bien sentis, la batterie part dans tous les sens, et les voix sont parfois à l'arrache que ça en devient vraiment attachant. C'est typiquement british, ça cartonne et c'est divertissant à souhait. Pas de grandes envolées guitaristiques, pas de prod mégalo, juste des mélodies avec des guitares un peu réverbérées et d'excellentes intentions.



En fouinant sur le net, je me suis rappelé avoir déjà vu ce nom, et je n'avais pas cherché plus loin, tellement obnubilé par une autre information liée à Regal Cheer. En effet, notre duo anglais (des bonnes tronches d'ailleurs les man !) avait embarqué sur la tournée de promo de Cans, son premier album, nos amis de Really Big Really Clever qui réalisaient leurs premiers concerts ! J'avais trouvé le flyer très chouette (tout comme les artworks du groupe, simple et efficace, à l'opposé de Skegss !). Le plateau devait être génial, car niveau zik délurée, les spectateurs ont dû en avoir pour leur argent ! Après avoir réussi à décrocher du EP Big man little man strike partnership (ah oui, dans l'excitation, j'ai oublié de te donner son nom), j'ai enchainé avec l'album sorti un an plus tôt, Cans donc. Paf, deuxième mandale dans la tronche ! Dix titres, dix-sept minutes et rien à jeter. "P.P.L." ouvre le disque avec un morceau d'indie-punk rock débridé et dynamité. Ça joue vite, ça joue fort, et ça ne joue pas trop mal ! Même délire pour "Castanets" qui va te rendre fou, j'en suis sûr. C'est frontal, c'est bordélique à souhait, et c'est carrément bon ! J'ai failli écrire génial, mais ça serait un peu (beaucoup) exagéré. Sauf que le format court des morceaux permet d'aller à l'essentiel, sans prise de tête, et même quand tu as l'impression qu'un morceau n'est qu'une succession de deux accords barrés avec deux types qui gueulent, tu as toujours un riff pour retenir l'attention ("Feet glued"). Je ne sais pas exactement avec qui je peux comparer ce groupe pour permettre de s'y retrouver dans ce bordel organisé. Et puis, peu importe finalement. La musique bruitiste et entraînante de Regal Cheer se suffit à elle-même. Le morceau le plus dur (et presque le plus conventionnel) est le plus court ("Behavioural patterns"), et le titre le plus long qui clôture l'album ("On the ground", 2'20 quand même) se permet un final épique, punk-rockement parlant bien sûr !



Et comme pour Skegss, Regal Cheer a une actu assez brûlante, car Quite good, le deuxième album, va paraître début mai chez Ugly Twins Records. D'après les deux titres déjà sortis ("Crumbs" et "All the best"), on a l'air de s'orienter sur quelque chose de plus dur. Wait and see comme ils disent. En espérant que le groupe traversera la Manche pour donner ne serait-ce qu'un concert à Paris. On ne demande pas grand-chose bordel ! Allez, Guillaume, dis-moi que tu as succombé à Regal Cheer !!! (GdC)



Wow, ça c'est mon champion, mon Gui de Champi ! Je te file bien à l'arrache un super tuyau à la disco longue comme le bras de Djamil Le Shlag, et tu trouves quand même le moyen d'aller écouter les EPs. Chapeau ! Effectivement, complètement d'accord, Everyone is good at something est ce que mes Australiens ont fait de plus cool avec leur premier album My own mess. Mince, doit-on en déduire que Skegss c'était mieux avant ? Dans tous les cas, je devrais bien kiffer le concert. Pas de problème pour les emplettes au merch, tu sais que tu peux toujours compter sur moi, je t'échangerai ça contre le LP de Schedule 1 que tu m'avais pris la dernière fois. Hum hum... Ahaha ! Sinon c'est marrant de comparer nos références à l'écoute des tuyaux, il y a toujours matière à surprises et c'est assez intéressant.

Désolé en revanche pour mon intro un peu plombante, il est vrai que le moral n'était pas spécialement au beau fixe. Mais depuis j'ai repris le chemin des salles de concerts avec du skate punk mélo français sympathiquement gentillet (Heads Up + Fastlane), du post-hxc/pop punk US monstrueusement calibré et efficace (Four Year Strong), ainsi que les potes locaux de Superbeatnik (stoner punk'n'roll), et me suis posé quelques jours dans le Sud. Laisse-moi te dire que ça va mieux.



Et puis rendons à Gui de Champi ce qui appartient à Gui de Champi, ton tuyau m'a fait le plus grand bien. Pas de sous-entendus graveleux et beaufs, non, je pourrais le synthétiser en la formule suivante : Regal Cheer, c'est la régalade !!! Tu as vu plus que juste, planté en plein milieu de la cible, c'est un perfect, j'ai succombé direct ! Ces Anglais (troisième groupe d'affilée qui vient de nos ennemis jurés au rugby quand même) sont complétement ma came ! J'adore ce punk-rock ultra catchy, un peu foutraque, où ça crie/chante comme si c'était la grosse teuf. D'ailleurs dès les premières minutes d'écoute, je me suis dit qu'ils auraient carrément leur place à l'affiche du best festoche ever du genre, The Fest, aux côtés de noms tels que Off With Their Heads, PUP (à leurs débuts), ou Jeff Rosenstock. C'est à ce dernier que ton duo me fait le plus penser, pour le côté foufou et ça faisait deux jours que je cherchais, cherchais, en vain. Ô rage ô désespoir... et bim, j'ai eu la révélation à l'instant en t'écrivant ces lignes ! Ce qui me fait dire au passage que oui, il faut vraiment qu'on se discipline pour s'envoyer nos tuyaux suffisamment à l'avance afin de bien/mieux les poncer. Je compte sur toi pour le prochain, merci de ne pas m'écrire fin avril, et j'en salive d'avance vu comment tu l'as teasé. T'es vraiment certain de faire mieux que Regal Cheer parce que tu m'as déjà bien régalé, là ?

Si j'ai bien aimé l'EP Big man little man strike partnership, c'est l'album Cans (eux aussi sont portés sur les canettes tièdes) qui m'a le plus convaincu. 17 minutes que j'ai dû écouter trois fois de suite, avec un plaisir croissant une fois l'agréable surprise passée (il y a la jurisprudence Avatarium, je me méfie toujours, héhé). 1min45 de moyenne le morceau, tu n'as en effet pas le temps de te lasser, ça trace tout droit, coolos à souhait, il n'y en a pas forcément qui se démarquent plus que d'autres (même si j'ai aussi un faible pour "Feet glued") mais à l'inverse, il n'y en a pas un qui soit un peu mou du genou. Franchement bien joué, merci, et merci donc à Really Big Really Clever pour ce (très) bon tuyau ! Très curieux de découvrir la suite de ce Quite good qui sort en mai et de pouvoir le requalifier en "Very good" ! On verra si l'évolution un peu plus musclée et frontale qui caractérise les premiers titres dévoilés se confirme. Et en attendant, j'attends ton nouveau tuyau avant le printemps ! À très vite mon ami ! (GC)