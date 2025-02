Salut Gui de Champi, comment vas-tu ? On est reparti comme en 40, non ?

Je ne parle pas du climat politique mondial et français nauséabond ambiant, mais bel et bien de cet échange de tuyaux qui attaque sa quatrième saison sans mollir. Enfin, il me semble. Je viens de passer huit jours quasi non-stop sur la maquette du fanzine papier qui récapitule nos épisodes précédents, et on s'est encore fait découvrir de la bonne came. Bravo mec ! J'aurais dû finaliser ça pendant l'été, mais que veux-tu, on ne se refait pas... Merci donc les conquis sociaux et la Sécu pour cet arrêt de travail et ce temps inopiné octroyé, et bien rentabilisé. Le premier de ma carrière, dis-donc ! Quand le chirurgien qui devait opérer ma hernie inguinale m'a prescrit deux semaines, j'avais l'impression d'abuser, mais vu comment j'ai douillé les jours qui ont suivi, j'ai très vite relativisé. Et me suis plongé à fond dans le logiciel Scribus dès que je n'étais plus shooté au paracétamol à l'opium. Pour le résultat que tu as pu voir. Enfin, à l'écran parce qu'il reste encore 2-3 bricoles à peaufiner avant d'envoyer à l'impression le HuGui(Gui) #3, mais ce n'est plus qu'une question de jours. Pas de repos pour les braves, occupons-nous de ces nouveaux tuyaux tant qu'on est chauds, le nez dans les conduits. Pas vraiment le choix tu me diras, la deadline des articles pour le prochain mag est dans moins de 10 jours... Bordel, on ne serait pas dans le jour de la marmotte, là ? Le réveil sonne et je suis encore à la bourre. Bill Murray sort de ce corps !



Qui vais-je donc te présenter ? Hum, si le zine avait été prêt avant ta virée parisienne fin septembre, j'aurais sûrement opté pour Lauran Hibberd et sa power-pop UK ultra cheesy, mais on l'a vue ensemble en concert (il a fallu bien se laver les dents après, tellement c'était sucré) donc ce n'est plus vraiment une découverte. J'avais quelques tuyaux de secours de différents calibres dans mon sac mais en traînant sur Facebook, je suis tombé le 30/09 sur un post de Salim (ex chanteur de Sixpack et Go Public!) dans le groupe Amis qui aiment Burning Heads. Il partageait un tuyau qui lui venait justement de Thomas, le batteur des Burning . La coïncidence était trop marrante. Ton premier tuyau de la saison précédente c'était Schedule 1 (punk froid du Canada), qui t'avait été soufflé par Fra, chanteur des Burning, qui le tenait lui-même de Tomoï. Dommage qu'il ne s'appelle pas Guillaume ce Thomas car sinon, ça aurait été un partenaire de tuyau du tonnerre. Et c'est ainsi que mon premier tuyau de cette quatrième saison me vient de Salim, par l'intermédiaire de Thomas, et c'est Third Ego.



Ce qui m'a fait cliquer sur le lien Bandcamp, outre Salim disant avoir pris une gifle, que c'était une tuerie et nous priant d'y aller sans retenue, c'est la présence de Jean Morreau, aka Orange dans Third Ego. Si son nom/pseudo ne t'évoque rien, le gang d'Amsterdam dans lequel il tenait la gratte dans les années 90's-00's devrait lui t'interpeler : NRA ! Oh pinaise, en voilà un band qui avait la classe, notamment Aziz, son chanteur, et que j'ai eu la chance de voir moult fois en concert à Montpellier. Notamment fin 2001, lors d'une tournée "Punky Reggae Party" avec High Tone et les Burning (décidément, ils sont partout ceux-là !), qui passait par Victoire 2. J'avais chopé la mononucléose à cette période, j'étais au fond de mon lit à 20h tous les soirs tellement j'étais rincé, mais il était hors de question de rater ça. No way ! Fort heureusement, le running order c'était NRA, Burning Heads, puis High Tone pour clôturer. Autant dire que j'ai acheté ma veste de pompiste BH à JBe au stand, et ai filé me coucher avant le dub des Lyonnais.

Au sein de Third Ego, qui existe depuis début 2020, le frérot Jean est chanteur lead mais a aussi contribué à la composition de l'actuel unique album, Third Ego, sorti fin 2022. Il se contentait des chœurs dans NRA, mais j'ai reconnu sa voix direct, ainsi que de nombreux plans de guitare. Le riff des premières secondes de "Hear me now" qui ouvre le disque sonne Hot Snakes à fond, puis on est complètement happé par ce punk-rock mélodique et mélancolique. Enfin, c'est toujours mon cas après la vingtième écoute. Rien de foncièrement original tu me diras, et sûrement que je suis conditionné par une part de nostalgie et de l'énorme capital sympathie dont bénéficie NRA (tout autant apprécié à l'époque par les jeunes que nous étions, imbibés de skate mélo californien, que par la frange punk plus underground/DIY), mais je trouve que ce nouveau groupe a lui aussi une classe folle. Dans ces 12 titres composés pendant le COVID, Third Ego alterne des moments plus posés et magiques ("Excape", "Paying again"), avec d'autres où la rythmique de Rene Ten Brink (basse) et Edwin Van Voorbergen (batterie) se veut plus véloce ("Take the time" ou l'excellent "Need you"), tandis que la guitare de Jeroen Blom se montre elle plus intense que jamais, s'autorisant même souvent quelques incartades solistiques qui ne devraient pas te déplaire. Attends donc de tomber sur "Wait", probablement mon morceau préféré, même si les autres cités (et j'ai oublié "Scars") sont loin de démériter.



Un seul album au compteur pour l'instant, mais le deuxième est en train d'être mixé, m'a informé Rene avec qui j'ai échangé quelques mails, et les gars sont chauds pour venir en France en 2025. Affaire à suivre. En parlant de Rene, j'ai vu qu'ils avaient ouvert à Amsterdam cette année pour un concert de The Cooper And Forest Pooky Experience. Le monde est petit...

Pour finir, peut-être que comme moi après avoir poncé ce disque, tu voudrais ressortir quelques vieux NRA. Bonne attitude, c'est ce que je viens de faire ce matin, enchaînant Leaded (1997), New recovery (1999) et Machine (2003). Pour la petite anecdote, si le groupe avait signé sur Dialektik Records pour New recovery, c'est grâce à mon pote Charlie Batalla, que tu as croisé le mois dernier. Il a pas mal bougé au cours de sa vie tumultueuse, dont un passage à Nantes, à traîner avec les Zabriskie Point, bosser pour Dialektik et faire ainsi l'entremetteur entre les Hollandais et Stéphane Moreau, le boss du label. Histoire qu'il raconte dans son récent et premier bouquin, La vie est à nous (hop, coup de projo et promo pour un poto). La vie et surtout la parole est désormais à toi, mon ami. Que penses-tu de Third Ego, quel est ton tuyau ? Dis-moi tout.



Salut Guillaume Circus !

Je vois que l'opération de ta hernie inguinale n'a pas (ou peu, mais alors très peu) annihilé ta bonne humeur et ton bon goût. Je n'irai pas jusqu'à parler de ton humour, parfois un peu douteux, comme lors de ma dernière virée parisienne pour aller visiter l'exposition Metal - Diabolus in Musica (très bien d'ailleurs) à la Philharmonie de Paris. Oui, nos lecteurs doivent savoir qu'il a fallu attendre d'arriver devant la Tour Eiffel pour que tu me dises que les fameux anneaux symbolisant les Jeux Olympiques, que j'ai vus tout l'été à la télévision et que je voulais admirer sur place, avaient été retirés la veille de ma visite. Ça aurait pu nous permettre d'éviter de traverser tout Paris pour rien, va ! Tu m'en as presque refait une bonne le soir même quand, après s'être enquillé deux groupes de plus ou moins bon goût dans un Supersonic bondé, et alors qu'on prenait place au plus près de la scène pour profiter du concert de Lauran Hibberd, tu me lances, trois minutes avant le show : « Euh, en fait, je ne suis pas certain que ça soit si bien que ça sur scène ». J'ai cru que j'allais te crever les yeux, mais trop de témoins à la ronde et puis, réflexion faite, j'aurais été malin à te ramener sur mon dos jusqu'à ton chez toi qui était, le temps d'une nuit, un tout petit peu mon chez moi. Au final, le concert du trio anglais (avec une ligne de basse sur bande) s'est révélé très agréable, et surtout très appréciable en prenant du recul et en profitant du mix impeccable. Pour les Parisiens, le meilleur endroit pour écouter un groupe au Supersonic, c'est au niveau du merch, ok ? On a bien fait de repartir avec un disque à la fin du concert. Lauran me l'a même dédicacé, avec un cœur à côté de sa signature. Sweety !



La dernière fois que je suis venu chez toi, c'était deux ans plus tôt, le 26 septembre exactement. Le lendemain de mon anniversaire. Je venais de passer une matinée avec un client et j'ai profité du voyage pour passer l'après-midi et la soirée en ta compagnie. Quand j'ai débarqué dans ton appartement, tu commençais la mise en page du premier numéro de ce fanzine. Rassure-moi, tu commençais, n'est-ce pas ? Je peux l'avouer sans rougir car on en a déjà reparlé librement ensemble, mais la première heure assis sur ton canapé à te regarder trafiquer Scribus m'a filé quelques vertiges. Disons plutôt que j'ai eu un peu peur. Le conseil de te faire lire le mode d'emploi du logiciel est une des meilleures choses que j'ai "demandée" de faire dans la vie, car tu te débrouilles comme un chef, et j'ai hâte d'avoir dans les mains le troisième numéro qu'on va s'efforcer de faire voyager dans la France entière. Rendez-vous dans un an pour le bouclage de la saison 4 qui démarre... MAINTENANT !!!!



Un tuyau venant de ce cher Tomoï des Burning Heads, c'est (très) souvent du tout cuit ! Car en plus de Schedule 1, et au risque de me répéter encore et encore, c'est ce cher Thomas qui m'a notamment rendu accro à Sharp Shock. Notre homme est effectivement un excellent client quand il s'agit de placer, au détour d'une conversation, le nom d'un groupe qu'il vient de voir en concert ou qu'il écoute en ce moment. C'est tellement naturel chez lui de balancer un trésor sans crier gare. Car, en plus de (très bien) raconter des histoires, il a l'ouïe fine pour découvrir les talents. Third Ego en est un, incontestablement.



C'est marrant que le tuyau te provienne de Salim (un gars très sympa, on avait échangé par mail et au téléphone quand on montait l'interview de Go Public! pour le W-Fenec et qu'Oli me réclamait tous les jours des photos du groupe, photos... qui n'existaient pas encore !), car pas mal de morceaux de Third Ego m'ont rappelé l'excellent premier album de Go Public! et toute cette scène qui a pu influencer les deux groupes, Hüsker Dü et NRA en tête. En parlant de ces derniers, je ne les ai malheureusement jamais vus sur scène et pourtant, des plateaux des Burning Heads, j'en ai vus quelques-uns. NRA sonnait avec beaucoup de classe, et je suis bien content de retrouver un de ses membres dans un nouveau projet. D'ailleurs, ça mériterait quelques recherches sur le sujet, mais on m'a soufflé à l'oreille il y a quelques mois que des gars de NRA remontaient un projet avec Pit Samprass, l'ancien guitariste chanteur des Burning. Purée, quel qu'il soit, ce projet va sonner.



Third Ego tourne également en boucle depuis hier, et je me le suis enquillé trois fois de suite durant ma pause déjeuner que j'ai finalement passée en quasi intégralité devant mon PC à remettre en forme un acte de scission de copropriété comportant division de lots et changement d'affectation de charges. Oh meeeeerde, les souvenirs de l'écoute de ce génial disque de Third Ego seront à tout jamais liés à cet acte notarié de malheur ! Mais non, je vais préférer le souvenir quasi intact de cette première écoute, un dimanche après-midi d'automne, frais et ensoleillé. Clairement, j'adore ce disque, surtout le méga tube "Take the time" (auto désigné meilleur morceau du disque) avec ses accords tendus, sa caisse claire qui va bien, cette entêtante mélodie vocale et le refrain béton qui, lui aussi, va très bien. Moi qui étais en train de faire une cure de punk hardcore avec Long Knife et les géniaux Drug Church, j'ai replongé la tête la première dans ce punk rock mélodique brûlant et tellement émouvant. Punk rock ruined my life ? Non mon général, le punk égaie plutôt mon existence à l'instant même où défilent dans mes écouteurs le génial "Excape" (putain, on n'était pas loin d'un morceau qui aurait porté le nom d'un des meilleurs albums de qui tu sais !), l'émouvant "On your way" et le poignant "Paying again". Sans oublier "Nothing" et son refrain complètement fou ! Purée, c'est dingue comment ces types peuvent sublimer quatre accords et une rythmique entendue mille fois. J'ai une préférence pour les morceaux plus mid-tempo que pour les titres plus rentre-dedans ("Wait", "Need you"), même si j'ai un sacré faible pour "Scars" qui clôture l'album. Sans parler de superproduction, l'ensemble est intelligemment arrangé, avec des guitares de partout, de belles voix doublées et un basse/batterie toujours à l'affût. On sent des gars concernés, jouant avec les tripes et loin de faire de la figuration. Emballé (oh oui !) c'est pesé, je prends le tout, et plus qu'une fois s'il vous plait. Car sur disque, c'est très bien, mais j'imagine que sur scène, ça doit valoir aussi le coup. J'en toucherai un mot à Forest Pooky tiens ! Merci Guillaume pour ce tuyau de qualité et qui va figurer en tête de gondole pendant la prochaine quinzaine (de semaines). Tu commences fort, et il est fort à parier que Third Ego sera dans mon prochain top five des quatre saisons confondues de HuGui(Gui).



Moi qui pensais qu'on allait démarrer en douceur, c'est loupé. Alors moi aussi, je vais sortir de l'artillerie lourde. Tellement lourde que j'ai été assez surpris que tu ne te sois pas déjà intéressé à mon tuyau qui s'appelle Dive Dive. Le nom ne t'a rien évoqué à ce que j'ai pu comprendre, mais pourtant, tu en connais ¾ des membres. Et oui ! Si je te dis Ben Lloyd, Nigel Powell et Tarrant Anderson, ça va mieux ? Eureka (Machine), mais c'est bien sûr ! Oui, les respectivement guitariste, batteur et bassiste de Dive Dive ont été (et sont encore pour deux d'entre eux) membres des Sleeping Souls, le support band de Frank Turner. Certes, tu peux penser que je ne suis pas allé chercher ce tuyau très loin, mais à quoi bon se compliquer la vie, n'est-ce pas ? Pour le coup, autant je connaissais (vite fait) une partie du background musical de Frank Turner, autant je n'avais pas vraiment fait de recherches approfondies en ce qui concerne les types qui accompagnent le prodige anglais depuis la fin des années 2000. Si bien que j'ai sauté sur l'occasion de découvrir Dive Dive lors de la sortie plus ou moins confidentielle de The waves behind en 2019. Confidentielle car uniquement disponible en ligne et jamais pressé, ne serait-ce qu'en CD. Ça limite le champ d'action, tu ne trouves pas ? Je ne suis même pas sûr que le groupe ait joué quelques concerts pour fêter la sortie de ce quatrième album. C'est fort dommage, car je le trouve attachant.

Si The waves behind est le quatrième album, c'est qu'il y en a eu trois auparavant. Titting at windmills est sorti en 2005, tandis que Revenge of the mechanical dog sort en 2007 (Frank Turner a déjà réquisitionné trois musiciens pour partir en tournée et enregistrer des disques) et Potential en 2011. Le succès de Turner aidant, Dive Dive a certainement dû être mis en pause. Le guitariste chanteur, Jamie Stuart, a dû l'avoir un peu mauvaise, tu ne penses pas ? Le gars a un groupe qui marche pas trop mal, et il se fait chiper ses zicos qui se retrouvent à tourner comme des mabouls et avoir un certain succès. Un peu comme les gars de Nawak Posse qui voient ce bon JC Forestier rejoindre l'équipe du W-Fenec, tout en continuant ses activités initiales. Hasardeux comme comparaison, mais bon...



The waves behind, donc, est un sacré coup de cœur : un patchwork musical assez savoureux, avec beaucoup de pop ("Old man", mon titre préféré), quelques envolées rock'n'roll (l'excellent "Lion weight", "Sludge", "Better off"), et même des plans math-rock ("The back of my hand"). Je pense que la voice de James Stuart devrait te plaire, aussi emo que pop, tandis que les sonorités britanniques ne te laisseront pas insensible. Je suis de mon côté plus attiré par les plans de guitare assez subtils de la paire de gratteux, et j'ai une nette préférence pour le jeu du batteur dans Dive Dive que ce qu'il a pu faire avec Frank Turner. Cet album est riche en mélodies (ça peut sembler indigeste à la première écoute, mais ça vaut le coup de s'accrocher) et en chansons qui font mouche (rien à dire là-dessus). Ce disque aurait mérité une sortie physique, mais ne pas pouvoir le défendre en tournée a peut-être refroidi ses membres qui ont voulu éviter de se prendre, financièrement parlant, une cartouche. Je suis allé écouter les premiers disques, mais c'est bien celui-là que je préfère, et il mérite d'être mis en avant dans le cadre de nos échanges épistolaires.

Que serait devenu Dive Dive si Ben, Nigel et Tarrant n'avaient pas rejoint The Sleeping Souls ? Dieu seul le sait. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Dive Dive est bien mort et enterré. Nigel a quitté les Sleeping Souls il y a quelques années et a remonté The Exact Opposite avec... Jamie Stuart (pas rancunier l'oiseau). Le groupe a sorti Skill issue, son premier album, en mai dernier. La prod est plus roots, mais les chansons tiennent la route. Pendant ce temps-là, Ben et Tarrant sont toujours sur la route avec Frank Turner, et The Sleeping Souls a également sorti l'an dernier un premier album qui déboite. Just before the world starts est une petite bombe, et le groupe a recruté un chanteur qui n'est autre que Cahir O'Doherty (Jetplane Landing, New Pagans). T'as capté pourquoi ça me plait, hein ? En tout cas, j'espère que tu arriveras à t'y retrouver au milieu de ce petit micmac et que tu prendras plaisir à écouter Dive Dive !



Salut Gui de Champi, toujours dans le jazz à ce que je vois ! J'étais content de ce bon petit tuyau sorti de derrière les fagots, et assez confiant de ce que tu allais penser de Third Ego. Comme on l'a dit, c'est vraiment du punk-rock de tête de classe et qui en a. Aucune méritocratie, en descendant de NRA, c'est de la reproduction sociale à balle... NRA, balle, tu l'as ? La cible était facile à atteindre. Hum... comme tu le vois, je n'ai pas non plus perdu mon humour.



Quand avant de te lancer dans le tien (de tuyau) tu m'as demandé si je connaissais Dive, j'ai cru que tu me prenais pour le perdreau de l'année qui n'avait pas suivi le nouveau groupe de Laurent et Zakky (ex Copper Blue, tout à la fois chouette groupe de Lyon et titre d'album de Sugar), changeant de batteur et reprenant à zéro avec Dive (chouette groupe de Lyon et titre d'album de Burning Heads). Il y en a qui ont de la suite dans les idées. Mais non, c'est donc de Dive Dive qu'il s'agit. Galaxie Frank Turner, je vois le genre, tu as joué la carte de la facilité, mais tu es tout excusé car en général c'est quand même toi qui oses davantage t'aventurer en terrain glissant et m'amener dans des contrées qui me sont inconnues et tu as tapé relativement juste. Je mentirais en disant que ces Anglais vont détrôner qui que ce soit dans mon top 5 de tes tuyaux, mais j'ai passé un bon moment à l'écoute de The waves behind et Potential. Pas eu le temps de creuser plus, on est un peu contraint par le temps. Je réfléchis en même temps que j'écris et je me demande si on ne va pas inverser les rôles dans la rubrique « Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux ? » du fanzine, où l'on revient sur nos tuyaux du zine précédent pour traiter leur éventuelle actu. Peut-être serait-il intéressant de voir ce que tu as fait de mes tuyaux, 1 an après les impressions à chaud, et même chose de mon côté... On garde cette idée en tête.



Quand j'envoie "Lion weight" et "Old man" qui suit (meilleur titre de l'album, je te rejoins là-dessus), je ne sais pas pourquoi cela m'évoque un groupe qui n'a pas grand-chose à voir avec Dive Dive : les Canadiens de Billy Talent. Ou plutôt si, je sais pourquoi : cela vient des quelques intonations de chant, même s'il est moins énervé et nasillard chez tes Anglais, et la similitude est encore plus flagrante dans leurs disques plus anciens. Faut dire que ces derniers bourrent plus. Je viens d'aller explorer plus en profondeur le Bandcamp de Dive Dive, dans lequel ne figure bizarrement pas The waves behind (ils avaient peut-être perdu les codes ?) et je prends finalement plus de plaisir avec l'EP Liar (dont le morceau éponyme déboîte), The revenge of the mechanical dog (2007) et Potential (2011). Les albums sont certes inégaux (un titre sur deux en moyenne retient mon attention), mais dès que cela se veut plus catchy ("Holding back the broken door", "Clarence Bodiker"), que ça tricote davantage au niveau des grattes ("The alarum"), ce sont cette fois les Écossais de Biffy Clyro qui me viennent en tête. D'où ta référence a des plans un peu math-rock, j'imagine. Plus je l'écoute, aidé en cela par le tube qu'ils ont mis direct en premier, "Mr. 10%", plus je me dis que mon album préféré de Dive Dive est Potential, qui portait bien son nom, avant que Frank Turner ne vienne bouleverser les plans et faire quelque peu plonger le groupe. Hum...



Il ne s'est en tout cas pas planté dans son recrutement car à l'inverse du début où je préférais le voir en solo, je trouve que son backing band envoie bien le bois et permet aux morceaux de prendre une dimension plus rock que sur disque où je suis moins convaincu. Sympathique découverte grâce à toi, que je n'hésiterai pas à relancer de temps à autres. À plus dans l'arrêt de bus, c'est a priori là où tu trouves tes meilleurs tuyaux ! Je sais que tu as de la ressource et quelques autres bons informateurs, hâte de te retrouver au prochain épisode !