La période n'est pas à la fête, mon cher Guillaume Circus. Oh que non... comme quoi, l'état d'esprit du moment peut considérablement influer sur l'écriture (entre autres). Le cataclysme de la soirée du dimanche 9 juin m'a coupé les pattes. Ou plutôt l'envie d'écrire. J'ai bien conscience qu'encore une fois, je suis un peu à l'arrache pour te livrer mon nouveau tuyau, la date fatidique du bouclage du prochain W-Fenec approchant à grands pas. Et si j'avais rédigé mon papier huit jours plus tôt, après l'euphorie de cette journée passée ensemble en Allemagne pour dire au revoir à NOFX, ce propos introductif aurait été plus joyeux ! Merde alors, NOFX va splitter et profite de cette occasion pour faire le tour du monde et dire au revoir à ses fans. Ce concert à Saarbrücken a été d'une grande classe, et certainement le concert que j'ai préféré parmi les trois ou quatre que j'ai pu voir du gang de Fat Mike. Ça a enchaîné les tubes (avec en conclusion l'interprétation de "The decline"), ça jouait sévèrement bien, et c'était fun, tout simplement. Même si nous ne sommes pas du même avis, j'ai également bien pris mon pied avec certains groupes du plateau, et je te réitère mon top trois hors NOFX :



1/ The Meffs : le duo anglais, produit par Frank Turner, a ouvert les hostilités avec hargne et classe. Il est vrai qu'au bout de quelques titres, j'ai la même impression qu'en écoutant les deux premiers EPs : ça tourne un peu en rond. Mais j'ai trouvé la prestation live convaincante, d'autant plus qu'occuper l'espace à deux (dont un batteur derrière son kit), ce n'est pas évident. God saves The Meffs.



2/ Itchy : les locaux de l'étape, inconnus au bataillon en France mais gloires locales en Allemagne, ont eu le mérite d'enflammer l'assistance sur fond de pop punk malheureusement mal sonorisé (trop de basse, pas assez de guitare). Ça fonctionne grave, les titres s'enchaînent bien et la qualité est au rendez-vous. On ne pige rien quand ça cause en allemand, mais que veux-tu...



3/ The Last Gang : malgré un début de set brouillon et une fin de set un peu bordélique, j'ai passé un bon moment à l'écoute des Distillers canadiens. Je trouve le disque Noise noise noise bien foutu et les titres accrocheurs.



Geat Dead est aux portes du podium, devançant laaaaaaaaaaaargement Circle Jerks (c'était fun de voir Joey Castillo et Greg Hetson sur scène, même si je n'ai pas tout compris, faudra que je questionne Hugo à ce sujet) et Talco (rebaptisé Pulco), insupportable groupe italien à trompettes. En tout cas, on (toi, moi et Tiffany) a passé un bon moment et je reste subjugué par l'organisation teutonne : parkings accessibles et proches du site, pas ou peu de queue et surtout sans râleur ou resquilleur, et de la bonne bière au cola (je blague pour ce dernier point !). Voilà, c'est après cet excellent moment que j'aurais dû te présenter mon tuyau, et pas après cette sombre soirée électorale qui a vu l'extrême droite péter les scores et Emmanuel Macron dissoudre l'Assemblée Nationale. Je sais qu'on n'a pas forcément les mêmes considérations politiques (on n'en a jamais parlé, et c'est peut-être pas plus mal, rien de pire que la politique pour se prendre le chou !), mais toi comme moi sommes des fervents partisans de la démocratie et des combattants de l'extrême droite. Rien n'est rose, la solution miracle n'existe pas, mais je ne peux me résoudre à ne serait-ce qu'imaginer ces ordures au pouvoir. J'ai été abasourdi et maintenant je suis en colère. Ma naïveté me perdra, mais il me semble impensable qu'un pays comme la France soit gouverné par ces fascistes/racistes/homophobes/destructeurs d'avantages sociaux, acquis à la sueur de nos ainés !!! Désolé, si je suis nerveux et donc un peu sur les nerfs, bien que la transition soit (malheureusement) idéale pour te présenter mon tuyau qui s'appelle... Nervus.



Groupe faisant partie du roadster Big Scary Monsters qu'on aime tous les deux (Gender Roles, New Pagans...), Nervus s'auto définit comme le meilleur groupe indie-punk de Watford (banlieue Nord-Ouest de Londres). Rien que ça. Je ne connais pas les autres groupes d'indie-punk de Watford, mais je n'ai aucun mal à croire que Nervus soit le meilleur groupe indie-punk de Watford. Premièrement parce que leurs chansons sont bétons, deuxièmement parce que leurs mélodies restent gravées à jamais dans le crâne, et troisièmement parce que le premièrement et le deuxièmement devraient suffire. Non mais ! Comment suis-je tombé sur le quatuor Em/Paul/Kenny/Lucinda ? Je pense qu'encore une fois, j'ai dû écumer le site du label et commander trop de disques pour rentabiliser une commande initialement composée du premier LP de New Pagans (que j'ai reçu en double) et des disques de Gender Roles. Mais Nervus n'a pas été un choix par défaut, car je peux te dire que Tough crowd, troisième prod' du band, a tourné en heavy rotation (comme disent les vieux) sur la chaîne hi-fi. Si mes souvenirs sont bons, je me suis tapé des frais de douane de folie (genre 60 balles), mais le contenu du colis en valait la peine !



Aux affaires depuis 2016, Nervus, c'est la classe absolue. Le remède idéal à une journée foireuse, à des périodes de lose qui se succèdent, à une météo pourrie et un pays qui part en couilles. J'exagère bien entendu, mais Tough crowd est ce genre de disque riche en mélodies, polyvalent et hyper varié en styles, mais tellement attachant et vivifiant qu'il s'écoute sans lassitude aucune et sans qu'on puisse en redire quelque chose. Dès "Flies" ouvrant cet opus jusqu'au brillant "Where you go ?". Clôturant avec brio cet album, tu vas inévitablement te retrouver en terrain connu, tant les influences de Weezer, PUP ou Against Me! (et même Radiohead avec "Engulf you") sont saisissantes. Les couleurs britpop s'associent comme par magie avec les riffs indie rock, et la sauvagerie de certains morceaux ("Fake") est aussi excitante que les morceaux plus aérés ("They don't", "Burn"). "The inconvenient truth", mon morceau préféré du disque, est le parfait exemple de ce que Nervus peut proposer de mieux : un riff de guitare ultime en guise d'intro, des claviers au top, des couplets qui donnent envie de danser et des refrains qui frisent la folie. Et ouais, je m'emballe mais c'est tellement bon de se laisser aller et de profiter de ce genre de skeuds. Tu ne pourras pas lutter devant cette classe (c'est bon, tu l'as ?). Ces gens-là savent écrire et jouer d'excellentes chansons et je suis sûr et certain de toucher ton cœur de d'emorocker ! J'ai également bien apprécié Everything dies, l'album précédent datant de 2018, "auto-enregistré", plus punk et contenant d'excellents titres ("Sick sad world", "It follows") et avec pour dénominateur commun l'excellente voix de Em qui transforme chaque chanson en tube, mais j'ai une préférence pour Tough crowd qui a vu le groupe développer son propre univers avec des titres encore plus aboutis. Par contre, je suis passé complètement à côté du dernier album en date, The evil one, paru en 2022 sur le label américain Get Better Records et composé pendant le confinement. Un disque qui m'a l'air plus radical et plus direct. À creuser, hein ?



J'espère (même si j'en suis persuadé) que tu vas passer un excellent moment avec les quatre Nervus. L'union fait la force, et j'espère que certain.e.s feront bon usage de cet adage.





Mon très cher Gui de Villers-lès-Nancy, tu me vois bien embêté de te trouver aussi attristé. J'ai sûrement été moins affecté parce que je m'y étais préparé (les résultats n'étaient malheureusement pas vraiment une surprise) et je considère que la politique ne se résume pas à mettre un bulletin de vote dans une urne un dimanche. Ça fait 25 ans que je fais ça, avec de moins en moins de convictions parce que je suis généralement toujours déçu (comme dirait Dewey dans Malcolm : « I expected nothing and I'm still let down »), dans le camp des perdants bien trop souvent, à contribuer par cet acte à élire un libéral (de centre gauche, droit, ils sont de toutes façons quasi interchangeables), qui va promulguer des lois confortant les classes dominantes (la bourgeoisie). Si le pouvoir avait une chance d'être donné au prolétariat pour que cela change, ça se saurait, si voter Macron (à droite donc) servait à faire barrage à l'extrême droite, ça se saurait aussi. On voit le résultat. J'ai fait le castor en 2017 et passé mon tour en 2022. Notamment en voyant des clowns comme Raphaël Enthoven dire qu'il voterait plutôt Le Pen que Mélenchon, aka plutôt Hitler que le Front Populaire. Crois-moi, on va se retaper les mêmes discours de darmanin (= de merde), jusqu'à sur le service public. France Inter que je n'écoute plus et boycotte depuis l'éviction de Guillaume Meurice (alors que c'est la station #1 réglée sur ma chaîne, quasi depuis que je suis en âge d'écouter la radio). Maintenant que les humoristes se sont tous barrés (Pierre-Emmanuel le premier, en 2017 justement), je me contente de CNews et l'Heure des Pros pour me marrer (et m'affliger) devant leurs propos. Eux en revanche, ils sont en plein priapisme depuis ce fameux dimanche 9 juin. Bref.

J'espère que tout cela n'est pas trop confus, raccourci (comme le prépuce de sorte de nazis contemporains) mais tu me balances ton tuyau à une semaine de la deadline, je fais au mieux... Parce qu'en effet, quand je vous ai rendu visite pour cette virée NOFXienne allemande très sympa (merci pour l'accueil !), il me semble bien t'avoir entendu dire « Tu auras le HuGui(Gui) à ton arrivée en gare ». Bon, tu as fait une Circus comme on dit dans le jargon des gens qui attendent un papier hors délai, ahaha ! Je ne vais pas m'étendre sur NOFX car je compte le faire dans mon fanzine Joining The Circus #2, sous réserve qu'il sorte début 2025, mais je te rejoins, ils ont assuré un chouette concert. Thanx for all the shows, et le final "The Decline" pas prévu au programme des festivités.



Par contre, je vais bien sûr m'attarder sur ce qui nous concerne ici, l'échange de tuyaux et bons plans musicaux. Et quel tuyau ! Ni raccourci, ni rabougri, il est bien vivace et nerveux celui-là. Hum hum... Alors oui, j'avais bien vu le nom de ce groupe passer, car comme toi je checke généralement ce qui sort chez nos amis Britishs de Big Scary Monsters, mais il est vrai que dans l'offre massive de nouveautés, je ne m'y étais pas attardé davantage. Merci donc pour avoir remis Nervus sous mes radars. Contrairement à Avatarium précédemment, là tu as tapé juste, c'est complètement ma came ! Je dois te confesser n'avoir pas exactement écouté les disques selon tes conseils car après avoir lu ton texte sur mon tel, dans le métro en rentrant chez moi, j'ai lancé la page Bandcamp du groupe et le premier album sur lequel je suis tombé c'était The evil one (2022). J'ai bien aimé, surtout le titre "From dirt" sur la fin mais Tough crowd (2019) est encore un cran au-dessus. Je suis d'accord avec toi pour certaines influences, Weezer en premier lieu. C'est même carrément un clin d'œil/hommage appuyé sur l'intro au piano de "They don't", pompée sur celle de "Undone the sweater song" et les chœurs ensuite ne sont pas en reste. J'entends également du PUP dans les titres "Piss" ou "Fake", un peu plus musclés par des power chords, mais aussi d'autres Canadiens, Talk Show Host, dans le morceau d'ouverture "Flies" et même un petit côté Frank Turner à d'autres moments. Encore du band name dropping à gogo, mais entre gros nerds passionnés de musique, on se comprend. Pour résumer, Nervus est un p*tain de bon groupe indie-rock, power-pop, capable de composer des morceaux utra catchy, efficaces, comme d'autres plus posés, intimistes (l'excellent "Engulf you" ou bien "Where'd you go" qui clôt ce disque). Après 4-5 écoutes, je n'ai pas spécialement de titre préféré (marrant que le tien soit la plage #2 et pas la #4, ça fait chuter tes statistiques de "ma chanson préférée d'un album c'est quasi tout le temps la #4"), mais si jamais j'ai l'opportunité de choper ce disque en physique, crois-moi, je ne passerai pas à côté. Très bon choix de tuyau et belle (re)découverte.



Allez, à mon tour de corriger une grosse lacune dans ta culture musicale et de revenir sur un de mes groupes préférés de ces dix dernières années (rien que ça !), qui a même déjà été chroniqué sur le W-Fenec ! Et ouais mec ! Lis le mag ! Ahaha ! Ou le site car c'était une chronique d'Aurelio : Attack on memory, troisième album de Cloud Nothings sorti en 2012. Je ne sais pas si vous étiez déjà passés en formule magazine bi-mensuel à l'époque... Un moyen de rendre hommage ici à Steve Albini, disparu récemment et qui a enregistré ce disque (parmi bien d'autres chefs-d'œuvre) et te rassurer, dans la dizaine d'albums des Ricains, tu peux commencer par zapper les deux premiers, pas forcément intéressants en termes de songwriting ou production (lo-fi chiant). C'est toujours ça de pris. Les choses sérieuses démarrent donc avec Attack on memory mais perso, ce n'est qu'en 2017 que je redécouvre le groupe. Avant cela, mon premier contact avec Cloud Nothings n'était pas cette chro d'Aurelio (shame on me), mais un split avec Wavves en 2015. Je voyais le nom de ce groupe revenir régulièrement, et sur le site où je téléchargeais illégalement des albums, il était dispo. J'ai testé par curiosité et pas été convaincu. Et puis j'ai croisé un pote par hasard près de mon collège, qui m'a parlé du prochain concert où il allait et de ce groupe, qui me plairait sûrement. Je te le donne Émile, la date c'était Cloud Nothings (+ The Hotelier) au Point Éphémère. Je rentre chez moi, vais sur Youtube et la première suggestion que j'ai c'est le morceau "Modern act" de l'album Life without sound. Il n'était pas terminé que j'avais déjà pris ma place.

Comme j'ai pitié de toi, et que tu ne vas pas pouvoir t'ingurgiter les heures de tubes indie-rock noisy de la bande à Dylan Baldi (guitare/chant et leader du groupe), j'ai bossé en attendant ton tuyau et t'ai fait la sélection de mon onze majeur, en piochant un ou deux titres par albums, le tout dans l'ordre chronologique, de 2012 à 2024. De rien.



"Wasted days" (Attack on memory, 2012)

"Stay useless" (Attack on memory, 2012)

"Psychic trauma" (Here and nowhere else, 2014)

"I'm not part of me" (Here and nowhere else, 2014)

"Modern act" (Life without sound, 2017)

"Sight unseen" (Life without sound, 2017)

"Leave him now" (Last building burning, 2018)

"In shame" (Last building burning, 2018)

"The sound of everyone" (The black hole understands, 2020)

"Only light" (The shadow I remember, 2021)

"Thank me for playing" (Final summer, 2024)



J'ai choisi ceux-là, mais je peux sans problème t'en ressortir une douzaine d'autres, tout aussi percutants et accrocheurs. Je ne sais pas comment il fait le Dylan pour être capable de pondre autant de tubes, disques après disques, en se réinventant sans cesse tout en gardant sa marque de fabrique, donnant des couleurs un peu différentes selon les albums (plus poppy sur Life without sound, plus sombre dans Last building burning). Alors certes, comme tous, Cloud Nothings est victime du syndrome "c'était mieux avant", mais même quand j'écoute Final summer, sorti il y a deux mois chez Pure Noise Records, je passe un bon moment et sais que je le ressortirai dans quelques semaines, mois, années. Je suis sûr que comme moi, tu as dans ta discothèque des groupes dont tu as tous les albums, mais tu ressors toujours le même, ou les deux mêmes quand tu veux l'écouter. À l'inverse, on a aussi des groupes où l'on prend quasi le même plaisir à écouter indifféremment les unes ou les autres pièces de leurs discographies. Cloud Nothings est de cette trempe pour moi. Quand j'en pose un, au hasard, sur la platine, j'ai même souvent envie d'enchaîner avec un autre album du groupe. Parce que derrière son look de Kurt Cobain à lunettes, un peu autiste, écorché, Dylan a un véritable génie pour magnifier absolument tous les morceaux avec un petit truc mélodique, entêtant, dans un refrain, un couplet, un riff de guitare... Ce que j'aimais retrouver chez les Écossais d'Idlewild, que j'adore mais dont je trouve les albums moins consistants que ceux de Cloud Nothings. J'ai pas mal mentionné le guitariste/chanteur, à l'origine du groupe, mais il ne faut pas oublier Jason Gerycz, le batteur, à la frappe aussi véloce que son kit est minimaliste et réduit au strict minimum. Je ne suis pas un expert et ne suis pas certain que ça s'entende sur disque, en revanche tu vois bien ça en live, où le groupe excelle également. Sobre, efficace, direct, je n'ai plus jamais manqué une de leurs prestations parisiennes, ni celle donnée au Fest à Gainesville. J'espère que tu auras cette chance aussi (ça vaut le déplacement, même à Saarbrücken) et j'espère que tu vas kiffer toi aussi ce tuyau. Tu n'hésiteras alors pas à contacter Aurelio pour t'excuser de ne pas avoir suivi ses conseils. Bonne écoute et à très vite pour ton retour ! Le prochain magazine sort dans 5 jours, je ne devrais pas avoir bien long à attendre. 😉





Oulala malheureux Circus, je ne contacte jamais, ô grand jamais Aurelio, et ce pour deux raisons principales :



1/ Si tu l'appelles, tu en as pour des heures au téléphone ! Une vraie pipelette ! Le jour où il a été le moins bavard, c'est le jour de son mariage au cours duquel la team W-Fenec était parfaitement représentée par le London Eye (aka Pooly), le Père Lachaise (aka Ted) et la Brasserie Chimère (aka Cactus). Manquait à l'appel le roi de la géographie et des relations humaines, mais on a quand même dignement représenté l'équipe (surtout le vendredi soir dans le restau chinois !). Bref, Aurelio est un grand bavard. Pire que Ted, c'est dire !



2/ On a rarement été d'accord et raccord sur nos goûts musicaux. On a eu quelques prises de bec au sujet de choses sans importance pendant sa participation au zine (je me souviens notamment qu'il avait âprement discuté mon insistance pour placer Ginger Wildheart en couv', choix qui me paraissait légitime), mais voilà, il n'aimait peu ou pas ce que je chroniquais, et inversement. Par contre, c'était un formidable relayeur d'infos quand j'étais au Hellfest, et je crois qu'en 2012, il a relayé des centaines (et je n'exagère pas) de sms pour newser mes impressions en direct. Le bon temps !



Ça n'empêche que je l'aime beaucoup (je suis sûr qu'il est en train de rougir) et je serais toujours reconnaissant (et même un peu jaloux) pour tout ce qu'il apporté au zine, permettant son développement et sa crédibilité (là, c'est certain, il va m'envoyer un mot d'amour !). Un peu comme toi mon cher Circus, les photos floues en moins ! Et je reconnais pour le coup qu'il a eu bon goût de chroniquer (encore sur le site, le mag venait d'être lancé ou bien en cours de réflexion) Attack on memory, ce brave Aurelio.



Je n'ai jamais entendu parler de Cloud Nothings. Mais alors, vraiment pas. En tout cas, j'ai souri à l'évocation du fait que tu avais vu ce groupe en concert avec The Hotelier. Car j'ai chopé les disques de cet excellent groupe dans ma fameuse commande Big Scary Monsters et que tu n'y as peut-être pas prêté attention, mais c'est un disque de ce groupe (It never goes out en l'occurrence) qu'on a écouté à la maison avant que je ne te dépose à la gare de Nancy. Sacrée coïncidence ! Par contre, le coup de ton best of a quelque peu plombé mon enthousiasme (ah tu vois, ça va mieux quand je parle de musique !) car me claquer un morceau de presque 9 minutes en guise de présentation, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Désolé, mais j'ai suivi mon instinct et j'y suis allé au petit bonheur la chance, en m'enquillant notamment Final summer, le dernier album en date, et surtout l'excellent Life without sound, attiré par la pochette et tes mots doux. Et je n'ai pas regretté, car ce skeud de 2017 est une succession de tubes qui fonctionnent graaaaaave ! "Internal world", "Darkened rings", "Modern act" (à en faire verser des larmes de bonheur) et "Sight unseen" sont aussi efficaces pour exploser les tympans que l'épaule de Kevin Danso pour fracturer les parois nasales. J'adore ce genre de disques où on sent le bricolage et l'urgence de la part de ses auteurs, réalisant dans le même temps des prouesses pour claquer des mélodies imparables. Ce disque (et donc ce groupe) m'évoque pas mal de choses, Weezer en tête, ainsi que tous ces genres de groupes de la scène indé américaine des années 2000. Et pour le coup, je trouve Cloud Nothings bien plus efficace quand il s'agit de délivrer des titres pop sucrés et énergiques que des chansons moins fun et plus lourdes (comme "Strange year" ou "Realize my fate" qui clôturent le disque). Final summer, le petit dernier, bénéficie d'un super son (plus moderne bien que grungy, et moins bricolé pour le coup) et de bonnes compos (surtout "Running through the campus"), c'est sûr et certain. Et d'une magnifique pochette aussi. Cloud Nothings est, pour sûr, une chouette découverte, mais c'est le genre de groupes qui ne marquera pas mon esprit de manière indélébile. Comme dit, c'est très sympa et assez varié, mais je n'ai pas eu le déclic qui me fera devenir accro (à part "Modern act", susmentionné et que j'adore), et je trouve que la discographie est un peu... disparate (pour ne pas dire fouillis). Autant j'aime les deux disques précités, autant je n'ai pas trouvé The shadow I remember très inspiré, et Turning On (qui n'est pas dans ton best of) est carrément trop lofi pour moi ! Et je peux aisément comprendre ce que tu disais à propos des artistes dont tu possèdes la discographie et dans laquelle tu pioches au gré des humeurs et des envies. Ça semble être ton cas pour Cloud Nothings, c'est le cas pour moi avec les Wildhearts ou Queens Of The Stone Age.



Tu l'auras peut être constaté, mon propos peut sembler nuancé, mais Cloud Nothings reste, je me répète, une belle trouvaille et je te remercie pour les efforts accomplis pour me donner encore une bonne raison de retranscrire sur mon clavier les bonnes sensations de tes tuyaux. Une belle façon de clôturer cette troisième saison...ou presque !