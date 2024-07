Salut Gui de Champi, comment vas-tu ? On est le 1er avril et je ne suis nullement ici pour te raconter des blagues mais pour cette chose ô combien sérieuse qu'est notre traditionnel échange de bons tuyaux. Je sais que pour toi aussi le mois de mars a filé comme jamais, après la sortie in extremis de notre W-Fenec mag #59 un 29 février. Tout ça pour qu'Oli ne modifie pas le "02/24" sur la couverture, ahaha ! Tu me diras, je fais le malin mais je n'ai pas encore contacté Dan pour qu'il change à nouveau la couv' qu'il a faite de mon arlésienne de fanzine Joining The Circus #1, qui va passer de "hiver 2024" à "printemps 2024". Hum... J'attends d'être certain que ce ne soit pas un "été 2024" dont j'ai besoin mais là, ça serait vraiment la hess. Ça avance BEAUCOUP trop doucement à mon goût, mais j'ai toujours des trucs plus urgents à faire, qui m'accaparent, comme ce tuyau, même s'il doit quand même y avoir un p'tit problème de gestion de timing. Mais je ne suis pas là pour me coucher sur le divan, non, je suis là pour te coucher par écrit tout le bien que je pense de Teen Mortgage.

Avant cela, tu me vois ravi de t'avoir convaincu de jeter une oreille plus attentive à Plosivs, même si rétrospectivement, si j'avais su, j'aurais choisi un autre groupe de John Reis (Rocket From The Crypt ou The Night Marchers). Si tu es patient, figure-toi que ce précédent échange de tuyaux m'a donné envie de mettre cet éminent rockeur à l'honneur (couv' plus gros dossier) de mon fanzine Joining The Circus #3 (oui, j'ai déjà quelqu'un d'autre en tête pour le #2). Sortie prévue entre 2026 et 2051... Hum hum... Vaut mieux en rire des fois.



Teen Mortgage, donc, découvert cette année (autant dire qu'il n'a pas eu le temps de rouiller celui-ci) et qui est un groupe plutôt récent, ayant sorti son 1er EP il y a cinq ans. C'est mon pote Patrick "fandehwm" - avec une adresse mail pareille il ne pouvait être que mon ami (hwm = Hot Water Music) - qui m'a branché sur ce groupe, ou plutôt sur leur concert parisien à venir en juin (seule date française de la tournée UK/EU). J'ai lancé la page Bandcamp, suis tombé sur un LP de 17 titres, sorti en janvier et compilant tous les EPs et singles que le groupe avait publiés depuis ses débuts et laisse-moi te dire qu'avant même la fin de la troisième chanson, j'avais mis "Participe" sur l'event FB et j'allumais un cierge pour qu'ils aient repressé des disques pour la tournée (vinyles sold out pour l'instant).



Le weekend dernier, parmi la multitude de choses qui m'occupaient (je rentrais d'un tournoi de volley à Lyon), j'étais invité à l'émission radio Konstroy le dimanche pour parler de notre fanzine HuGui(Gui) et passer quelques titres. On m'a demandé si j'allais dégotter des tuyaux un peu exotiques, au fin fond de l'Indonésie, du Sénégal ou du Chili mais rien de tout cela encore, je n'ai même pas fait appel à un plombier polonais et me suis à nouveau cantonné à la sphère anglo-saxonne. Teen Mortgage est donc un groupe de blancs-becs de Washington DC, qui a quand même la particularité de faire beaucoup de bruit pour un duo (guitare/chant + batterie) et de pratiquer 50 nuances de Punk-Rock. Ce qui leur permet de partager l'affiche aussi bien avec OFF! que Red Fang, Alkaline Trio que Smashing Pumpkins et Weezer prochainement au UK. Rien que ça ! Les cinquantenaires nostalgiques risquent d'être un peu surpris car ça va déménager, ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. On est généralement sur un format court (autour des 2 minutes la chanson), qui bourre bien, avec de la grosse fuzz sur les guitares... pardon, LA guitare mais franchement on dirait qu'ils sont plusieurs ("Doctor" ou "S.W.A.S. "), même si ça peut aussi parfois partir plus "funky", à la Fidlar, comme sur "Life/death" de l'EP éponyme de 2019. Fidlar est vraiment la référence que j'ai le plus eue en tête au début du disque, notamment par le côté un peu foufou, et fun, qui se vérifie sur leurs quelques clips et leur label : King Pizza Records. Les mecs ne se prennent pas trop la tête, il n'y a qu'à voir les artworks. Certes il est stylé mais c'est exactement le même pour le LP de 2024 que pour l'EP de 2019. Tranquille... Sinon quand ça ne fuzz pas à fond les ballons dans le garage (et les potards), voilà t-y pas que ça te sort quelques effets surf ("Falling down", "No"), ou que ça accélère encore le tempo ("Sick day"). Grosse guitare, gros refrain, grosses mélodies, ça me faisait penser à un autre groupe depuis le début sans que je ne retrouve lequel et à la 40ème seconde de "Smoked", de l'EP éponyme de 2021, ça a fait tilt : les regrettés et déjà mentionnés (au détour d'un autre tuyau) Anglais de Gender Roles. Dis-moi que toi aussi tu as pensé à eux en écoutant ce titre ! La suite de cet EP, qui se retrouve en fin de LP (tu arrives à suivre, c'est bien le bordel ?), se veut ensuite plus lente, voire même Heavy et Stoner sur le bien nommé "Valley" (avoisinant les 5 minutes).

Ça part tellement dans tous les sens, en gardant une relative cohérence sur l'ensemble, je trouve, que je n'ai pas pris la peine de rebondir sur le nom du groupe. "Mortgage" = hypothèque. Je te laisse donc la patate chaude, enfin le tuyau, en étant tout à la fois curieux et pressé de connaître tes impressions, et le nouveau groupe que tu m'as déniché. À très vite mon ami !



Salut Circus, ça gaaaaaaaze ? Je ne te cache pas que j'ai été très surpris de recevoir ton tuyau un 1er avril, le jour des blagues. Et pourtant, la pièce jointe de ton mail contenait bien ton texte, écrit avec goût (cela va de soi). J'en ai fait part à Victoria qui m'a dit texto : "tu m'as déjà fait un poisson d'avril ce matin". C'est pourtant vrai. J'ai même voulu recycler ma blague que je trainais depuis quelques années et qui fonctionnait à chaque fois : le coup de la télévision qui est tombée dans la nuit et qui est cassée. Imparable avec les enfants. Sauf que Vivi m'avait prévenu la veille : ça ne marchera pas une nouvelle fois. Du coup, ce matin, à son réveil, je suis allé la voir un peu catastrophé et lui ai dit : "Vivi ! le chat a mangé une partie de mes BDs de Tintin dans le salon". Ni une ni deux, elle a sauté de son lit (enfin, pas vraiment, elle est descendue rapidement car elle a un lit en hauteur), et a couru dans le salon pour prendre conscience de l'ampleur des dégâts... imaginaires. Et ouais, je t'ai encore bien eue, ma fille ! Belle joueuse, elle a accepté le canular mais je ne pouvais pas l'avoir deux fois dans la journée. Je lui ai donc confirmé que tu avais bien envoyé à temps ton article et elle a pu constater que c'était vrai.



En attendant, ça a égayé ma dernière journée de vacances avant de prendre mon nouveau boulot. ENFIN, c'est fait. C'était dans les tuyaux (ha ha) depuis un petit moment et ça a pris un certain temps, mais j'ai commencé mon nouveau job dans une nouvelle boîte. Pas mal de changements mais c'était maintenant qu'il fallait les faire. Pour la petite histoire, mon nouveau patron a eu vent de notre fanzine et m'a avoué ne connaître que la référence à Supergrass dans le premier numéro. Mais il a apprécié le concept. C'est déjà ça de pris, non ? Je ne manquerai pas de lui faire écouter (ou pas) Teen Mortgage mais en tout cas, je lui donnerai la réf, il appréciera.



J'ai donc lancé dans mon application préférée la compilation de Teen Mortgage. Tu as bien fait de me préciser d'ailleurs qu'il s'agissait d'une compilation car à la première écoute, j'ai trouvé ça long (17 titres, plus de 43 minutes de zik) et un peu fouillis. Un peu comme si le groupe avait du mal à se trouver un style propre à lui et du coup, expérimentait à tout va, empruntant une multitude de chemins plus ou moins balisés dans le Guide du Roublard. Alors du coup, en prenant en compte le fait que ce disque est à appréhender comme un gros curriculum vitae permettant de jauger l'évolution du duo, j'ai revu un peu mon jugement. N'empêche que j'ai beau enchaîner les écoutes, je ne suis pas emballé plus que ça par Teen Mortgage, le groupe. Enfin, pas par tout ce que le groupe propose dans Teen Mortgage, le disque. Autant je trouve que le coté Power Pop Punk Garage leur va hyper bien ("Life/death", "Tuning in" qui est carrément cool, "Such is life" bien aggressif comme il faut), autant les cartes Pyscho/Surf ("Falling down", "The change", "Shangri-La") et Stoner/Fuzz ("Doctor", "Can I live", "Valley") ne sont pas les meilleurs atouts du duo. J'ai quand même un peu de mal à imaginer la puissance de ce disque (au son disparate, compilation des EPs oblige) exécuté sur scène par seulement deux musiciens. Tu me diras, car ça m'intéresse vraiment. Sinon, ta réf à Gender Roles est intéressante, car j'ai dans un premier temps pensé à ce groupe génial dès les premiers accords de "S.W.A.S. " (deuxième plage du disque) ou au refrain de "Sick day" (huitième titre). Comme quoi, les grands esprits se rencontrent ! Et, petit aparté, je te rappelle que le batteur et le bassiste des GR sont en tournée française au mois de mai prochain avec leur nouveau projet Really Big Really Clever ; le groupe va enchaîner quelques dates avec le groupe français Panique. J'ai tenté d'organiser un plan dans mes coins mais j'ai fait chou blanc. Dommage. Ça ne m'empêchera pas d'aller les voir avec ma chère et tendre (le jour de son anniversaire d'ailleurs) à Metz. Et j'en profiterai pour faire une petite interview. Si tu mates les flyers de la tournée, tu guetteras que ça joue la veille à St-Etienne. Pas celui de la Loire, mais St-Etienne-les-Remiremont, dans les Vosges. Et ouais !



Je referme la parenthèse pour me permettre de conclure sur ton dossier. Au final, ça me plait dans l'ensemble, mais (peut-être parce que j'ai fait une indigestion en écoutant d'une traite le disque) la multiplication des styles proposés par le groupe ne rend pas l'ensemble, à mes yeux, complètement cohérent. Mais j'y reviendrai à coup sûr dans quelques semaines, car ça me titille quand même, ce duo !



Il y a quand même quelque chose qui m'a chiffonné dans ton papier : tu as fait une faute de frappe dans ton texte. Ce n'est pas ton genre, et comme je sais que tu es à cheval sur la question, je vais me permettre de relever cette erreur : tu as écrit "stylé" à la place de "stylo". Quoi ? Non ? Ah, bah c'est encore pire. Tu as consciemment utilisé "stylé" dans ce papier ? J'ai bien peur que tes jeunes élèves ne déteignent sur toi. Tu vas me surveiller ton langage pour la prochaine fois, okayyyyyy ? Et pour calmer tes ardeurs, je te propose un voyage cosmique et planant. Accroche-toi, car ça va te secouer le cerveau et te procurer tout un tas d'émotions. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour moi quand j'ai entendu pour la première fois Avatarium, et plus particulièrement The fire I long for, son quatrième album.



Petite présentation du groupe si tu le veux bien : Avatarium est une formation suédoise dont l'initiateur est Lef Edling, bassiste et fondateur de Candlemass, la fameuse formation Doom Metal. À cause de problèmes de santé, Leif a laissé sa place dans le line-up live mais a continué à enregistrer certains disques. Et même s'il ne fait plus partie du groupe à ce jour (mais participe tout de même à la composition), son influence et son aura sont omniprésentes. À vrai dire, je ne sais plus comment je suis tombé sur ce disque. J'ai très certainement été conseillé par un copain. Par contre, je me souviens précisément à quel moment j'ai reçu le LP. C'était un vendredi après-midi ensoleillé de mars lors du premier confinement, à une époque où le livreur t'appelait pour te dire qu'il posait ton colis sur ta boite aux lettres et qu'il n'y avait pas besoin de contresignature, Covid oblige ! J'avais fait une belle commande chez Nuclear Blast (dont l'album Repentlessde Slayer compilé en six 45T !), et je pense me rappeler que c'est le disque d'Avatarium qui a provoqué cette commande. Je trouve cet album absolument parfait. Le Doom n'est pas mon style de prédilection, mais Avatarium m'a complètement chamboulé, tant par la qualité de ses compositions que par la voix enivrante et intrigante de Jennie-Ann Smith, sa chanteuse. Ce n'est pas compliqué, je ne trouve rien à jeter dans ce disque. Rien du tout. Autant j'ai trouvé "Voices", le single ouvrant le disque, très percutant avec ses guitares lourdes et baveuses, ses lignes de chant impeccables, ses nappes de clavier omniprésentes mais pas intrusives, et son basse/batterie imperturbable, autant il m'a paru d'une insolente singularité tant j'ai été (et suis encore) touché par les puretés que sont "Lay me down" ou "Great beyond". A l'écoute de ces deux titres, j'ai les poils qui se hérissent et les larmes qui me viennent aux yeux quand les mélodies des guitares s'entremêlent avec grâce et volupté avec la voix de Jennie-Ann. Impossible de résister, je te le dis. Et "The fire I long for", un de mes morceaux préférés du disque, décuple ces mêmes sensations chez moi ! Peu de disques m'ont marqué de la sorte. Certains disques de rock au sens large me filent la patate, me détendent ou même m'apaisent. J''ai même un disque dans ma collec' que je peux écouter en boucle dans ma voiture et qui me gardera éveillé toute la nuit. Mais The fire I long for est plus fort que ça : il me procure tant de joie et de tristesse qu'il ne me laissera jamais indifférent. C'est difficile à expliquer. La preuve, j'aurais pu ne jamais t'en parler et ne jamais partager ces drôles de sensations. D'ailleurs, ça faisait un moment que je n'avais pas remis en mode play sur ma platine. Il a fallu que je classe une paire de disques d'Antillectual (salut Livio !) pour retomber dessus. Et rien qu'à contempler cette superbe pochette, je suis retombé immédiatement amoureux de ce disque.



The fire I long for comporte des brûlots aussi poisseux musicalement que purs vocalement ("Porcelain skull", le très rock "Shake that demon", "Epitath of heroes") mais cette parfaite harmonie de titres entraînants et lancinants, mystiques et ésotériques, font de cet album un petit chef d'œuvre. C'est très certainement exagéré, mais je ne crois pas pouvoir lui trouver un défaut un jour. Toute la disco du groupe est bien entendu de qualité (notamment le live ayant succédé à The fire I long for et dont la performance vocale de la chanteuse est irrésistible) et je te conseille d'aller jeter une oreille attentive sur tout ça. Et comme tu te fais un peu vieux et que les pertes de mémoire peuvent vite arriver, je te conseille de te munir d'un stylo pour le noter dans ton carnet ou, mieux encore, d'un stylet pour le noter sur ta tablette. Ce qui est sûr, c'est que je suis impatient de savoir ce que tu en penses. Comme tu as dorénavant l'esprit libéré puisque ton fanzine est achevé, laisse-toi envoûter par Avatarium. Bon voyage !



Hey mon Gui de Champi ! Stylé ton papier ! C'est marrant que tu parles de voyage car je te réponds dans le OUIGO retour Montpel-Paris, en mode crust caviar car j'ai quand même raqué 3 euros pour avoir une place avec prise et surtout éviter les rangs de 3 dans les voitures du bas. Tu l'as souligné mais je le redis tellement je suis soulagé, allégé, j'ai donc enfin mis un terme à mon projet de fanzine solo Joining The Circus, pas loin d'être l'accomplissement de toute une vie puisque j'étais dessus depuis 2007. Ouch' ! En reprenant quasi tout à zéro en décembre, et recyclant quelques trucs, dont des chroniques pour le W-Fenec et l'interview de Samiam. Bref, c'est fait je peux enfin souffler... ah bah non, je n'ai absolument rien fait pour le prochain magazine et la deadline c'est dans 4-5 jours ! Tant pis, je soufflerai (et dormirai) plus tard. Sauf que plus tard, c'est-à-dire très bientôt, il va falloir que je m'attaque à un autre chantier laissé ouvert depuis septembre dernier : notre site internet HuGui(Gui). Je ne t'ai pas senti très emballé quand je t'en ai parlé mais je n'ai pas envie d'avoir une énième page FB/Insta ou que sais-je sur un autre zéro sociaux. On a fait un fanzine à l'ancienne, on va faire un site à l'ancienne. Enfin je vais faire, j'ai bien compris que tu n'avais pas spécialement envie de mettre les mains dans le cambouis des templates et autres. Ça risque d'être assez simple, basique mais au moins les gens qui tombent dessus auront toutes les infos pour se procurer facilement nos zines.



J'ai l'impression que tu n'as pas non plus été très emballé par mon tuyau. Alors oui, Teen Mortgage part un peu dans tous les sens au gré des EPs, voire à l'intérieur même de ces derniers mais je pense vraiment que ça peut te plaire, et un peu de variété c'est pas mal, non ? Je reprends tes deux autres arguments principaux. Tu ne penses pas que le duo puisse reproduire toute leur puissance en live ? Hum, tu n'as jamais dû voir en concert Gâtechien ou Death From Above 1979, toi ! Et encore ce sont des duos basse/batterie mais t'as l'impression qu'ils sont 3-4 sur scène tellement ils en mettent partout ! J'ai en tout cas bien noté la date du 18/06 au Point Ephémère, je te raconterai. Quoi d'autre ? Ah oui, la longueur de l'album... Nan mais tu te moques de moi, là ? 44min pour 17 morceaux variés, je trouve ça moins longuet que 44min pour 9 morceaux, comme dans The fire I long for d'Avatarium.



Je vais être honnête, je pense que c'est le tuyau que tu m'as proposé qui va le moins me brancher. Je n'ai pas ce type de tuyauterie chez moi, je ne sais pas à quoi, comment le raccorder. C'est un doux euphémisme que de dire que tu m'as sorti de ma zone de confort. Mais ce n'est pas la première fois et j'apprécie l'effort. Vraiment. J'aimerais pouvoir vibrer comme toi à l'écoute de ce disque, de cette chanteuse mais je suis assez hermétique, voire indifférent, voire même assez réfractaire. Musicalement ce n'est pas mal mais ce chant, avec ces envolées lyriques, typiquement je n'y arrive pas. D'ailleurs, pour poursuivre dans l'honnêteté et comme tu parlais du 1er avril et des choses horribles que tu infligeais à Victoria (père indigne !), j'ai cru que tu me faisais une blague lors des premières secondes de "Voices". Je n'ai pas aimé du tout. Puis j'ai réécouté une deuxième fois et davantage accroché, à "Rubicon" notamment mais sans pleinement le franchir. Au bout de 2min30 j'en avais marre, l'intérêt s'estompait. Mon format de prédilection c'est 3min, donc faut être sacrément bon pour me tenir en alerte au-delà de 4min. Je n'ai pas trop de référence en la matière (contrairement à Gender Roles pour certains morceaux ou passages de Teen Mortgage, content que tu la partages et bien sûr que je ne vais pas rater la tournée Really Big Really Clever et Panique, à Paris ou même Metz mais pas Sainté des Vosges) mais je n'ai pas l'impression qu'on soit dans du Doom avec Avatarium. N'ayant toujours pas d'abonnement streaming, je suis allé feuner un peu sur YT parce que je suis curieux et bon élève. L'algorithme responsable des suggestions va bien bugger avec ce que j'ai visionné, entre le dernier clip des Burning Heads, les chroniques de Benjamin Tranié et Waly Dia sur France Inter, les extraits affligeants de l'Heure des Pros sur CNews, et donc les vieux clips de Angra, Nightwishet Within Temptation, à qui j'ai pu penser comparer tes Suédois.es... Complètement à tort, à côté de la plaque mais je n'avais jamais vraiment écouté et surtout pas continué (et je comprends pourquoi, ahaha). En revanche, Candlemass que tu cites en premier (ça name-drop encore à gogo) sont bien des doom (doom) lovers, là, oui. Chez Avatarium il y a bien quelques riffs un peu plus heavy mais dans l'ensemble ça reste assez propre, sérieux, rien ne dépasse malgré la multitude de notes jouées dans un morceau. Après il est vrai que c'est hyper bien fait, bien joué, que Jennie-Ann a une pure voix et qu'à la troisième écoute je suis encore davantage rentré dedans mais je crois que je suis au max là. Je loue en tout cas ta bravoure pour me proposer des tuyaux qui sortent des clous mais je crois que je ne suis pas encore assez mature pour écouter des trucs comme ça, d'où mon Teen Mortage d'adulescent. À bientôt mon ami, pour poursuivre nos échanges de manière toujours aussi stylée.